Ko pali automobile funkcionera u Nišu?

Tekst: Dragana Cvetković

Nišlije su poslednjih meseci čak osam puta svedočile paljevinama automobila. Deveti automobil izgoreo je u Nišu u noći između utorka i srede, u Pribojskoj ulici u naselju Donji Komren. Istraga je u toku, a do ovog trenutka nema potvrde da je i ovo vozilo, ime vlasnika nije saopšteno, stradalo u podmetnutoj eksploziji.

Prošlo je više od dva meseca od kada je, pod nerazjašnjenim okolnostima, izgoreo automobil "škoda" zamenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura, a sve što je javnost saznala o tome jeste da je istraga u toku.

Zapaljeni su takođe i "mercedes" direktora "Tržnice" Gorana Đorđevića i službeni "folksvagen pasat" koji je koristio zamenik načelnika niške policije Zoran Bogdanović.

O nizu ovih događaja u javnosti su se pojavile najrazličitije spekulacije.

I sam Miloš Banđur kaže da raspolaže isključivo nezvaničnim informacijama:

"Ja nezvanično, ali vrlo pouzdano znam da su svi oni koje sam ja u svojoj izjavi naveo kao moguće naručioce i osobe koje imaju informacije o paljenju, odbili poligrafsko testiranje", kaže Banđur.

Međutim, zvanično nisu saopštena, a nezvanično u javnost nisu procurela imena onih koji su odbili poligraf.

Prvi čovek Srpske napredne stranke (SNS), vladajuće partije u Nišu i čitavoj državi, Zvezdan Milovanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je dao izjavu policiji u svojstvu građanina, kao i da nije bio jedini koji je to učinio.

"Neki članovi stranke jesu dali izjavu u policiji, ali to je deo normalne procedure u toku istrage. Koliko je meni poznato, izjave su dali svi koji su pomenuti u izjavi koju je policiji dalo lice koje je pretrpelo štetu. Ja imam puno poverenje u ovu istragu i tvrdim da ovde nema nikakvog političkog obračuna. To je samo lični sukob dva člana stranke koji neko želi da pretvori u politički sukob dve struje u stranci", rekao nam je Milovanović, ne navodeći ni jedno konkretno ime.

Novinarka dnevnog lista Danas Zorica Miladinović smatra da je situacija na "niškim vatrenim ulicama" spaljivanjem automobila visokih gradskih i policijskih funkcionera, daleko od ličnog obračuna i da ima elemenata i organizovanog kriminala.

"Lično verujem da ovi slučajevi imaju političku pozadinu, jer se ne pale automobili političara bez političke pozadine. Takođe verujem da je moguće, da ima indicija, da je reč o organizovanom kriminalu, jer to podrazumeva i nasilje i plan i vezu sa politikom. Ovde toga ima", navodi Miladinović.

Da je slučaj povezan sa kriminalom i korupcijom smatra i bivši visoki gradski funkcioner i opozicioni odbornik liste "Niš, moj grad" Branislav Jovanović:

"Sigurno da je to obračun kriminala sa policijom i obrnuto. Po meni, nijedan slučaj korupcije u gradu nije razjašnjen, niti raščišćen. Mislim da je to osveta tih kriminalnih krugova prema policiji i obrnuto. Najgore je to što se u vrhu vladajuće stranke optužuju oko toga ko je kome zapalio automobil i ko je naručio koju paljevinu. To još više zbunjuje", konstatuje Jovanović.

Zbog te zabune i nemogućnosti da je reši, krajem decembra razrešen je načelnik Niške policije Ninoslav Mitić. Novinarka Zorica Miladinović to vidi kao dobar ali, dodaje, nedovoljan potez vlasti:

"Dobro je da je Ministarstvo reagovalo i smenilo načelnika Niške policije, navodno zbog toga što nije bilo rezultata u istragama. Navodno jer ni to ne znamo pouzdano. Daleko bolje bilo bi kada bi ovi slučajevi bili rasvetljeni i kada bi naručioci i počinioci ovih krivičnih dela bili sankcionisani. Nama su u borbi protiv kriminala i korupcije potrebne pobede", komentariše Zorica Miladinović.

Građani Niša uglavnim smatraju da vatreni obračun na niškim ulicama ima veze sa kriminalom. Novica Zabunović tvrdi da se sve može rešiti primenom zakona:

"To se kriminalci međusobno…Mi građani smo mirni, niko nas ne uznemirava. Kako može da se promeni situacija? Samo da se sprovede zakon da se uhapse počinioci, rigorozne mere, samo kazne, za sve a ne samo za to", kaže Zabunović.

Razgovarali smo i sa Ninom Mirović, majkom troje male dece. Na prvi pogled ne brine, ali:

"Kao mislite da ste bezbedni, a ustvari znate da niste. Jesu to sve kao neki kriminalni obračuni, ali opet to ne znači da su obični građani bezbedni. A kako da promenimo? E, to pitajte nekog pametnijeg, sa manje dece", kaže.

Navedimo još, rešenjem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića od 1. januara 2018. godine funkciju načelnika Policijske uprave u Nišu obavljaće Slaviša Virijević, dosadašnji načelnik Policijske uprave u Pirotu, dok funkciju načelnika Policijske uprave u Pirotu obavlja Zoran Bogdanović, donedavni zamenik načelnika Policijske uprave u Nišu.

Povodom incidenata do ovog trenutka se ni oni nisu oglašavali.