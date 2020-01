Zrak u Zagrebu zagađen, Bandić predlaže duboko disanje

Zagađenje i klimatske promjene su preveliki problemi da ih se može rješavati Bandićevim "lako ćemo" pristupom, kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) predsjednica Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i vijećnica u Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš, nakon što je nekoliko dana za redom bila zabilježena povišena razina onečišćenja zraka u Novom Zagrebu.

"Naš gradonačelnik to ignorira. To za njega ne postoji. Za njega postoje populizam, licemjerje i nešto što može od danas do sutra pokazati, i to je činjenica! Svi gradovi imaju veće zagađenja, ali sjetite se Londona koji je davnih dana uveo da – ako hoćeš autom doći u London – da to plaćaš! Sjetite se njemačkih gradova koji su uveli da im dizelski motori ne trebaju, poticaja koji vas motiviraju da sa jedne vrste grijanja pređete na drugu koja manje zagađuje, energetski učinkovite izgradnje da trošite manje energije – sve to postoji, ali time se morate baviti" poručuje Mrak Taritaš.

Zagreb u tamno ljubičastoj boji

Nezavisna vijećnica u Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb – istok Mirela Mikić Muha kaže da se ništa ne radi na smanjenju onečišćenja zraka u Zagrebu, pogotovo u novom dijelu grada preko rijeke Save.

A da je zrak onečišćen pokazuju podaci koje objavljuju domaće institucije, ali i strani izvori, kao primjerice europski sustav praćenja onečišćenja zraka "Air Pollution Index".

Problem je u tome što mi kontinuirano tijekom cijele godine udišemo loš zrak. Svaki put je onečišćen nečim drugim



"Nesporna je činjenica da je u nedjelju popodne – ja sam zato to i 'skrinala' – Zagreb bio tamno ljubičast, dakle stanje zraka u Zagrebu bilo je 'extremely poor' (izuzetno loše). To je pisalo! Ne u mojoj glavi, nego na toj stranici. Nije problem u ovih 2, 5 ili 10 zimskih dana. Problem je u tome što mi kontinuirano tijekom cijele godine udišemo loš zrak. Svaki put je onečišćen nečim drugim," kaže Mirela Mikić Muha.

Jest da ne postoji zakonska obaveza da se upozori javnost kada je zrak zagađen lebdećim česticama, ali vijećnica misli da treba – zbog djece u vrtićima i starijih ljudi, ako ništa drugo.

"Mislim da on zaista ne shvaća da građani imaju pravo znati," zgrožena je vijećnica.

'Udahnite punim plućima'

A kako je na sva upozorenja u srijedu 15. siječnja reagirao Bandić?

"Vidite kako je lijepo? Udahnite punim plućima! Prekrasno! 'Ajmo svi zajedno! 'Oćemo trenirati," kazao je zagrebački gradonačelnik novinarima kada su ga zamolili da komentira visoku razinu onečišćenja zraka u gradu kojeg vodi već dvije decenije.

"Vidite kako je lijepo? Udahnite punim plućima! Prekrasno! 'Ajmo svi zajedno! 'Oćemo trenirati"



Blisko prijateljstvo zagrebačkog gradonačelnika i poduzetnika i neokrunjenog zagrebačkog "kralja smeća" Petra Pripuza potvrđeno je i sa potvrđenom optužnicom gdje se Bandića tereti da je pogodovanjem Pripuzu omogućio da "kralj smeća" spremi u džep više od 3 milijuna eura.

Ima li aktualni kaos u zbrinjavanju otpada u Zagrebu kakve veze s tim prijateljstvom, pitali smo Anku Mrak Taritaš, predsjednicu Građansko-liberalnog saveza (GLAS).

"Grad je postao pretrpan raznim kantama za otpad, ali otpad iz njih ispada na ulicu. Sa druge strane – nikada nije bilo više zaposlenih u 'Čistoći', a nikada se rjeđe nije odvozio otpad! Ja iz toga ne mogu vidjeti ništa drugo nego da se želi sustav dovesti do kolapsa, a da se onda pojavi neki spasitelj koji će to riješiti," kaže predsjednica GLAS-a.

I u petak prijepodne je razina onečišćenja lebdećim česticama bila u Novom Zagrebu preko dopuštene razine. Ni 'dobro', ni 'prihvatljivo', čak ni 'umjereno' već jednostavno – 'loše'. Poslijepodne se smanjila do manje štetne razine – 'umjereno'.

Za subotu su ekološke nevladine udruge najavile novi prosvjed protiv Bandića na središnjem zagrebačkom trgu.