'Samo sam želio preživjeti': novinar RSE Vladislav Jesipenko opisao mučenje u ruskom pritvoru

Novinar Radija Slobodna Evropa Vladislav Jesipenko govorio je, prvi put od oslobađanja iz ruskog pritovora, o tome kako je mučen nakon hapšenja na okupiranom Krimu 2021. godine.

U prvom intervjuu nakon što je u junu oslobođen iz ruskog pritvora, Jesipenko je za Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa (RSE) opisao kako su korištena premlaćivanja i elektrošokovi kako bi ga prisilili da potpiše priznanje koje je kasnije povukao na sudu.

"Prvo te tuku, zatim uključe struju, zatim te ponovno tuku, a onda uključe struju. I dok prate ovaj slijed, postavljaju pitanja", kazao je.

"Rekao sam: Dečki, prestanite i potpisat ću što god trebate. Ako kažete da sam ubio Kennedyja, u redu, ubio sam Kennedyja. Ali molim vas, prestanite s mučenjem".

Jesipenko ima rusko i ukrajinsko državljanstvo, a radio je kao freelancer za Crimea.Realities, regionalni informativni kanal Radija Liberty.

Oslobođen je iz ruskog pritvora više od četiri godine nakon što je pritvoren zbog sumnje da je prikupljao informacije za ukrajinsku obavještajnu službu, što je on porekao.

U intervjuu se prisjetio trenutka hapšenja 10. marta 2021. Rekao je da ga je zaustavila prometna policija dok je vozio prijatelja na Krimu. No, gotovo odmah pojavili su se agenti ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) i prisilili ga da legne na tlo.

Videozapis hapšenja, koji je snimio FSB prikazuje granatu na podu automobila, pored vozačevog sjedala, za koju Jesipenko kaže da je podmetnuta. Korištena je kao ključni dokaz u slučaju protiv njega.

Nekoliko mjeseci kasnije, Jesipenko je optužen za "posjedovanje i prijevoz eksploziva", iako su tužitelji kasnije priznali da granata "otkrivena" u njegovom vozilu nije imala njegove otiske prstiju.

Jesipenko kaže da su mu nakon hapšenja stavili povez na oči, lisice na ruke, odvezli ga i odveli u podrum. Tu je započelo mučenje.

"Shvatio sam da u tom trenutku nisam heroj. Jednostavno sam želio živjeti. Želio sam da što prije završi. To je bilo sve“, rekao je.

"U tom trenutku nije bilo važno (što ću potpisati). Shvatio sam da sada moram preživjeti".

'Traže te posvuda'

Dan ili dva kasnije, Jesipenka je posjetila ruska odvjetnica Violetta Sinjeglazova koja je pokušala osigurati da potpiše lažno priznanje.

"Rekla je da ako to učinimo danas, ako potpišeš, sud će to smatrati olakotnom okolnošću kada bude donosio presudu“, prisjetio se.

Nekoliko dana kasnije, u pritvorskom centru, dobio je priliku da pristupi odvjetniku koji je došao vidjeti druge pritvorenike.

"Rekla je: 'Dakle, ti si Jesipenko. Traže te posvuda - supruga i odvjetnici. Super je što si se pojavio'".

Idućeg dana stigao je neovisni odvjetnik i Jesipenko je potpisao izjavu u kojoj je naveo da napušta Sinjeglazovu.

Osam dana od hapšenja, 18. marta, dao je intervju državnoj televizijskoj stanici Krim-24. To je, kaže, bio jedan od uvjeta njegovog prisilnog priznanja.

FSB mu je dao scenarij koji je trebao naučiti, a koji je morao ponoviti u intervjuu.. To je uključivalo lažnu izjavu da je granata u automobilu njegova.

"Morali su kompromitirati Radio Liberty i Crimea.Realities. Pokušali su cijelom svijetu pokazati da su ljudi koji rade za Radio Liberty također špijuni", rekao je.

Skok 'preko ponora'

Suđenje je trebalo početi 6. aprila. No, nekoliko dana prije posjetio ga je dužnosnik FSB-a po imenu major Korovin, koji mu je ponudio cigarete i pokušao se uvjeriti da će se Jesipenko pridržavati scenarija na sudu.Korovin je rekao da će njegova supruga i drugi odvjetnici biti u sudnici, ali da mora surađivati

"Shvatio sam da je to kao preskakanje ponora. Ne znaš hoćeš li uspjeti ili ne", rekao je Jesipenko.

"Sve vrijeme dok sam se ispovijedao osjećao sam se jako loše. Bilo je kao da izdaješ sve što ti je najdraže, sve što možeš. Shvatio sam da ako ne uspijem, ipak moram pokušati".

Na sudu je napravio odlučan skok. Odstupivši od scenarija, objavio je da je bio mučen, da je sve što mu se dogodilo bilo nezakonito i da prelazi u neovisni tim odbrane.

"Bio je to šok za suce i šok za tužitelje jer je suđenje trebalo slijediti određeni put", rekao je.

Nekoliko dana kasnije, američki State Department zatražio je njegovo puštanje na slobodu i pridružio se zabrinutosti koju su već izrazile organizacije za ljudska prava zbog njegovog postupanja.

No, nije pušten. Sljedećih nekoliko mjeseci sudska saslušanja su nastavljena, a Jesipenko je rekao da je bio pod pritiskom i prijetnjama mučenjem da bi surađivao.

U februaru 2022. godine ruski sud na Krimu osudio ga je na šest godina zatvora zbog optužbi za špijunažu, koje su on, njegov poslodavac i organizacije za ljudska prava osudili, kao izmišljene.

Najviši sud na Krimu pod kontrolom Moskve kasnije je smanjio Jesipenkovu kaznu na pet godina zatvora.

Ubrzo nakon puštanja na slobodu 20. juna, ukrcao se na let za Erevan u Armeniji.

"Bilo je vrlo emotivno. Shvatio sam: slobodan sam, gotovo je. Bilo je kao da sam se ponovno rodio", rekao je.

Iz Armenije, otputovao je u Prag gdje je vidio porodicu, a zatim se vratio u Ukrajinu.

"Kad smo ušli na željeznički kolodvor u Kijevu, vidio sam grad, žurbu i vrevu. Shvatio sam da sam kod kuće", zaključuje on.