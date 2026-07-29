Ukrajinski dronovi pogodili još jedno skladište ruskog 'Amazona'

Ukrajinski dronovi pogodili su nekoliko lokacija unutar Rusije, uključujući rafineriju nafte i logistički centar u vlasništvu najveće ruske internet prodavnice Wildberries, dok Kijev proširuje kampanju napada dugog dometa s ciljem povećanja pritiska na Moskvu da pregovara o okončanju rata koji traje više od četiri godine.

Prema navodima ruskih i ukrajinskih kanala za praćenje pogođen je logistički centar kompanije Wildberries u Rjazanskoj oblasti. Ovo je najmanje deseti napad na objekte kompanije koja je ruski ekvivalent Amazona.

Kompanija je u objavi na Telegramu saopćila da je evakuisala zaposlene u skladištu u skladu sa sigurnosnim procedurama. Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama.

Ukrajinska vojska također je potvrdila napad na rafineriju nafte u Rjazanju, navodeći da je zabilježen direktan pogodak u postrojenje, što je izazvalo požar u krugu rafinerije.

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Rafinerija u Rjazanju, koja je u vlasništvu Rosnjefta, jedna je od najvećih u Rusiji i čini gotovo pet posto ukupnog kapaciteta zemlje za preradu nafte. Bila je meta napada više puta od početka ruske invazije punog obima u februaru 2022. godine, a obustavila je rad nakon ukrajinskog napada 15. maja.

Guverner Rjazanske oblasti Pavel Malkov saopćio je 29. jula da su požari izbili na industrijskim postrojenjima nakon pada ostataka oborenih dronova. Dodao je da je tokom noći iznad Rjazanske oblasti oboreno 45 dronova. Šest osoba je hospitalizovano, ali niko nije zadobio povrede opasne po život.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade i rekao da su tokom napada također gađani rafinerija nafte u Permskoj oblasti, kao i izvozni terminal i vojno preduzeće u Rostovskoj oblasti.

"Rusija mora osjetiti da će joj svaki dan ovog rata donositi samo sve veću cijenu. Moramo oslabiti agresora i održavati pritisak kako bismo približili kraj ovog rata", napisao je u objavi na mreži X.

Zelenski je prethodnog dana boravio u Washingtonu, gdje se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a zatim odvojeno i sa svim članovima Senata.

Zelenski je sastanak sa Trumpom opisao kao "dobar", dok je američki predsjednik rekao da se "razgovaralo o mnogim stvarima" i da je "sastanak prošao veoma dobro".

Napadi na Wildberries, 'ruski Amazon'

Posljednjih sedmica ukrajinske snage napale su nekoliko velikih skladišta kompanije Wildberries u različitim dijelovima Rusije, jer Kijev tvrdi da se kompanija koristi za transport robe povezane s vojskom.

Prvi prijavljeni napadi na objekte Wildberriesa počeli su 18. jula, kada su pogođeni objekti u gradu Elektrostalju, oko 60 kilometara istočno od Moskve, i Kotovsku u Tambovskoj oblasti. Novi napadi prijavljeni su 22. jula u Krasnodaru i Nevinnomisku.

Dronovi su 24. jula pogodili objekte Wildberriesa u okrugu Šušari u Sankt Peterburgu i u Novosaratovki u Lenjingradskoj oblasti, kao i u Simferopolju na ruskom okupiranom Krimskom poluostrvu.

Prema pisanju ruskog lista Kommersant, nakon nedavnih napada Wildberries je počeo tražiti skladišni prostor u Kazahstanu i spreman je zakupiti sve raspoložive prazne skladišne kapacitete u toj centralnoazijskoj zemlji.

Medijski izvještaji procjenjuju da je ukrajinska kampanja napada dronovima možda poremetila oko deset posto ukupnih skladišnih kapaciteta Wildberriesa, što bi moglo uticati na njihovu logističku mrežu širom Rusije.

Wildberries je počeo kao internet trgovina odjećom iz evropskih kataloga. Od tada je prerastao u internetsku platformu na kojoj širok spektar proizvoda prodaju nezavisni trgovci.

Kompanija navodi da u redovnom poslovanju obrađuje oko 20 miliona narudžbi dnevno. Suosnivačica kompanije Tatjana Kim smatra se najbogatijom ženom u Rusiji, s bogatstvom koje Forbes procjenjuje na sedam milijardi dolara.