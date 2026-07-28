Zelenski se sastaje s Trumpom, bivši američki ambasadori očekuju jačanje podrške Ukrajini

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je 28. jula u Washington u jednom od najvažnijih trenutaka za odnose Sjedinjenih Država i Ukrajine od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, dok Kijev nastoji učvrstiti podršku američkih zakonodavaca.

Zvanično, posjeta je povezana sa sahranom bivšeg senatora Lindseyja Grahama, jednog od najglasnijih zagovornika Ukrajine u američkom Kongresu.

Međutim, politički značaj posjete daleko nadilazi ceremoniju.

Zelenski bi se trebao sastati s Trumpom, a zatim i s čelnicima Kongresa, u trenutku kada Senat razmatra napredovanje dvostranačkog paketa sankcija protiv Rusije, usmjerenog na prihode Moskve od energetskog sektora.

Zakon je prije smrti snažno podržavao upravo Graham.

Ova kombinacija visoke diplomatije, aktivnosti Kongresa i promjena unutar republikanske baze pruža Kijevu priliku da ojača svoju poziciju u Washingtonu, posebno zbog znakova da Trumpova administracija mijenja pristup ratu Rusije protiv Ukrajine.

Nakon srdačnog susreta Trumpa i Zelenskog na nedavnom samitu NATO-a u Ankar, suprotno njihovom napetom susretu u Bijeloj kući ranije, američka administracija pokazuje veću spremnost da sasluša argumente Kijeva.

Promjena raspoloženja vidljiva je i među dijelom Trumpovih pristalica.

Konzervativna komentatorica Laura Loomer, ranije poznata po stavovima naklonjenim Moskvi, nakon posjete Kijevu promijenila je svoj stav i počela otvorenije podržavati Ukrajinu.

Slično tome, konzervativni komentator i podcaster Tim Pool, koji je ranije oštro kritikovao Ukrajinu i američku vojnu pomoć, izjavio je da sada podržava nastavak pomoći Kijevu.

Ukrajinsku borbu protiv Rusije opisao je kao borbu "za samo postojanje protiv zlog diktatora".

Ukrajinski napad dronovima na područje Moskve

Ukrajina je izvela veliki napad dronovima na Moskovsku oblast, prema tvrdnjama ruskih zvaničnika. Navodno su pogođeni stambena zgrada, postrojenje za reciklažu i skladište.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je tokom noći prema Moskovskoj oblasti poslano gotovo 400 dronova, dok su snimci na društvenim mrežama prikazivali letjelice iznad područja i dim nakon eksplozija.

Prema njegovim riječima, većinu dronova oborila je ruska protivvazdušna odbrana, uključujući 81 dron koji je navodno uništen pri približavanju glavnom gradu.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je jedan dron pogodio stambenu zgradu, dok su drugi pogodili postrojenje za preradu guma.

Prema ruskim Telegram kanalima, nakon napada zapalilo se i skladište logističke kompanije u Koledinu kod Moskve. Ukrajinske vlasti nisu odmah potvrdile napad.

Kijev posljednjih mjeseci širi kampanju napada velikog dometa kako bi izvršio pritisak na Moskvu i prisilio je na pregovore.

Ukrajinske snage su posebno pojačale napade na skladišta povezana s ruskom kompanijom za online trgovinu Wildberries, za koju tvrde da pomaže ruskoj vojnoj logistici, što Moskva negira.

Kongres razmatra nove sankcije protiv Rusije

Tokom posjete Zelenskog velika pažnja biće usmjerena na američki Kongres. Svi članovi Senata pozvani su na sastanak s ukrajinskim predsjednikom 28. jula, dok rukovodstvo Senata priprema glasanje o zakonu kojim bi se Rusiji otežalo finansiranje rata putem izvoza energije.

Zakon o sankcijama dobio je zamah nakon što je lider demokratske većine u Senatu John Thune pokrenuo proceduru za njegovo razmatranje. Prijedlog predviđa strože sankcije protiv Rusije i zemalja koje nastavljaju kupovati ruske energente.

Predložene carine smanjene su sa 500 na 100 posto kako bi se osigurala šira podrška u Kongresu.

Trump je podržao zakon, ali je zatražio i uključivanje sankcija protiv Irana i Hezbolaha, povezujući sigurnosne izazove u Evropi i na Bliskom istoku.

Za Kijev bi usvajanje zakona predstavljalo dokaz da dvostranačka podrška SAD-a Ukrajini ostaje snažna uprkos političkim promjenama u Washingtonu.

Bivši ambasadori: Ukrajina mora pokazati da pobjeđuje

William B. Taylor Jr., bivši američki ambasador u Ukrajini, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će uspjeh posjete Zelenskog zavisiti manje od novih najava, a više od sposobnosti da uvjeri Bijelu kuću i Kongres da Ukrajina napreduje na ratištu i zaslužuje nastavak američke podrške.

"Poruka Ukrajine je da joj ide veoma dobro. Ukrajina pobjeđuje. Zaustavlja Ruse i nanosi ozbiljnu štetu ruskim vojnicima i ruskoj ekonomiji", rekao je Taylor.

On smatra da Ukrajina mora naglasiti svoju vojnu otpornost, ali i obim evropske vojne i finansijske pomoći, predstavljajući sebe kao strateškog partnera, a ne teret.

Taylor je promjenu Trumpove retorike prema Ukrajini povezao s razvojem situacije na ratištu.

"Predsjednik Trump voli stati uz pobjednika. Sada mora vidjeti da je Ukrajina zaista u ofanzivi", rekao je.

Bivši ambasador John E. Herbst pozvao je na oprez pri procjeni promjene stavova. Rekao je da odnosi između Trumpa i Zelenskog i dalje variraju između toplih susreta i perioda napetosti.

Iako je ocijenio da su izjave konzervativnih figura poput Loomer i Poola pozitivan znak za Kijev, naglasio je da Trump donosi vanjskopolitičke odluke nezavisno od svoje političke baze.

"Trenutno dobro raspoloženje može potrajati, ali i ne mora", rekao je Herbst.

Ipak, smatra da Zelenski dolazi s jasnim ciljevima: napredovanje zakona o sankcijama protiv Rusije, proširenje proizvodnje raketa presretača Patriot i nastavak zajedničke proizvodnje dronova između SAD-a i Ukrajine.