Vučić rekao da je Srbija spremna da pomogne izbeglicama iz Ukrajine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 3. juna u Vranju, gradu na jugu Srbije, tokom obilaska izbeglica iz Ukrajine, da je Srbija spremna da im pomogne na svaki način.

Vučić je u Prihvatnom centru u kome je smešteno 67 osoba poželeo svima da dočekaju mir i da mogu da se vrate kući, te naveo da ko god bude želeo uvek može da živi i radi u Srbiji.

Naglasio je da je važno da deca iz Ukrajine u Srbiji imaju normalno i pristojno detinjstvo, a stariji da mogu da žive život dostojan čoveka.

"Ovde se osećajte kao kod svoje kuće, a obezbedili smo i dodatnu pomoć (za Prihvatni centar u Vranju)", rekao je on.

Kako prenosi Beta, Vučić je izrazio spremnost i za pružanje medicinske pomoći.

"Ako bude bilo potrebno, mi smo spremni na svaki način da pomognemo, da primimo i mnoge ljude sa teritorije Ukrajine i da u budućnosti pružimo i medicinsku pomoć i sve što možemo, da pomognemo i bolesnim i ranjenim i povređenim, svima dakle", rekao je on.

Vučić je rekao i da građani Srbije odlično razumeju izbeglice iz Ukrajine.

"Nadam se da ste osetili i srce dobrih domaćina i da vidite koliko vas i volimo i koliko razumemo vašu tešku sudbinu, jer smo i mi kao narod mnogo puta prolazili kroz izbeglištva, teške muke i veliku patnju", rekao je on.

Ambasador Ukrajine u Beogradu Volodimir Tolkač zahvalio se srpskim vlastima i narodu na gostoprimstvu i brizi za građane Ukrajine.

Vučić je posetio ukrajinske izbeglice na jugu Srbije tri dana pre posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova koji bi, prema najavama iz Kremlja, u Beograd trebalo da sleti 6. juna.

Srbija se u Ujedinjenim nacijama (UN) nekoliko puta pridružila osudi Rusije zbog agresije na Ukrajinu, ali i dalje nisu uvedene sankcije Moskvi.

Zvaničnici Srbije su u maju najavili da će donirati tri miliona evra za pomoć deci i raseljenima unutar i van Ukrajine, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara iz ove zemlje je pobeglo više miliona ljudi.

Vučić o skladištenju gasa i ceni goriva

Aleksandar Vučić najavio je prilikom posete Vranju, da će upumpavanje gasa, koga će Srbija nabaviti od Rusije, u skladište u Mađarskoj, početi za 15-20 dana, a da bi gorivo do zime moglo da poskupi pet do deset dinara, prenela je Beta.



"Skladištenje gasa u Mađarskoj znači 10 odsto više sigurnosti za zimu, a kupujemo i ugalj sa strane da bismo obezbedili nedostajuće količine", rekao je Vučić.



Dodao je da se u Srbiji dnevno kopa između 60.000 i 62.000 tona uglja, a da su potrebe zimi i do 95.000 tona uglja dnevno.



"Zbog toga moramo da kupimo deo uglja dok ne budemo sposobni da kopamo više", kazao je Vučić.



On je rekao da Srbija još nije zvanično obaveštena o novom paketu EU sankcija Rusiji u vezi sa naftom.



"Video sam nacrt, ali ne i konačnu odluku, za čiju primenu je period prilagođavanja šest meseci, krajem novembra i početkom decembra, kada je najgore vreme", rekao je Vučić i dodao da ima "ogroman strah za sve to".



Gorivo bi u Srbiji, prema njegovim rečima, do zime moglo da poskupi za pet do deset dinara, a da je sada jeftnije nego u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.



Srbija je, prema njegovim rečima, ranije najviše uvozila iračku naftu, ali da se to promenilo u poslednja tri meseca jer je jeftinija nafta iz Rusije.



Planira se, kako je rekao, sa Englezima izgradnja skladišta nafte u Srbiji, ali da je za završetak potrebno dve godine.