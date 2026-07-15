Vučićeva platforma 'Ko si bre ti': Borba protiv korupcije ili zaobilaženje institucija?

Za građane Srbije koji godinama slušaju obećanja o obračunu sa korupcijom, nova platforma za prijavu zloupotreba dolazi sa jednim ključnim pitanjem - kome prijaviti korupciju ako ne postoji poverenje u one koji bi trebalo da je iskorene?

Platformu "Ko si bre ti" pokrenuo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predstavljajući je kao mesto gde građani mogu anonimno da prijave korupciju i "bahate funkcionere".

Međutim, reakcije javnosti pokazuju duboku podeljenost - dok jedni u njoj vide dodatni kanal za prijavljivanje zloupotreba, drugi je smatraju nerelevantnom za problem koji tvrde da je godinama ukorenjen u samom vrhu sistema.

"Kada neko 14 godina neguje i zaliva korupciju, posle toliko vremena, to se ne rešava na taj način. Mislim da je prekasno za to, a i kako u našem narodu kažu – riba smrdi od glave".

Ovako Novosađanka Irena za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li bi prijavila korupciju na ovoj platformi.

"Ne bih prijavila problem ili korupciju na tom portalu zato što nemam poverenja u instituciju predsednika republike", kazala je četrdesetogodišnja Novosađanka.

Mirjana iz Kragujevca, s druge strane, smatra da je ovo dobra inicijativa, jer će "građani u svakom trenutku moći da prijave nepravilnosti".

"Ja trenutno nemam šta da prijavim, ali mislim da je predsednik u pravu što je inicirao pokretanje te platforme. Svi će biti oprezniji", smatra ona.

Srbija ima javne institucije koje su zadužene za borbu protiv korupcije. Među njima su policija, tužilaštva, Agencija za sprečavanje korupcije.

Agencija je za RSE saopštila da u ovom trenutku nije uključena u rad platforme.

"Ali, podržava svaku inicijativu usmerenu na jačanje međuinstitucionalne antikorupcijske borbe u kojoj će, kada bude pozvana, učestvovati u okviru svojih nadležnosti", navode u pisanom odgovoru.

Srbija je među najkorumpiranijim državama Evrope prema izveštaju Transparency Internationala o Indeksu percepcije korupcije (CPI) za 2025.

Najlošije se kotira među zemljama Zapadnog Balkana - nalazi se na 116. mestu.

Kako platforma doprinosi borbi protiv korupcije?

Šta bi novo u borbi protiv korupcije mogla da donese platforma koju "potpisuje" kancelarija Predsednika Srbije, iz Vučićevog kabineta nisu odgovorili na upit RSE.

On je ranije izjavio da će kreiranje tog portala biti "dodatni element" kontrole svakog člana vlasti.

Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija ukazuje na to da predsednik republike "nema nadležnosti u vezi sa ispitivanjem koruptivnih krivičnih dela".

"Osim toga, još nije poznato na osnovu kog akta i po kom pravnom osnovu je ova platforma uspostavljena, te zašto je tako nešto potrebno da postoji i kako je povezano sa drugim propisima i radom drugih institucija", kaže.

"Ono što rade državni organi bi moralo da bude ustanovljeno na nekim propisima", podvlači.

Bez odgovora ostalo je i to pitanje RSE upućeno kancelariji predsednika Srbije.

'Jedan čovek za sve probleme'

U delu javnosti protumačeno je kao da se pokretanjem ove platforme građanima šalje poruka da postojeće institucije nisu dovoljne za prijavljivanje i kontrolu korupcije.

Studenti u blokadi ocenili su da se pozivom građanima da prijave korupciju predsedniku države, poručuje da u Srbiji institucije nisu "ni sposobne, ni bitne".

"Kao da postoji samo jedna adresa za sve probleme, samo jedan čovek", objavili su studenti na Instagramu.

Iz policije i tela nadležnih za javna tužilaštva u Srbiji, nisu odgovorili na pitanja RSE kako gledaju na pokretanje platforme i ocenu da se time negiraju druge institucije zadužene za borbu protiv korupcije.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije su za RSE poručili da ne komentarišu rad drugih državnih organa, kao i tumačenje dela javnosti po ovom pitanju.

Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija ukazuje na to da među građanima Srbiji postoji veliko nepoverenje u policiju i tužilaštvo, te da se zbog toga verovatno često obraćaju Vučiću, jer veruju da on može da reši njihove probleme.

Ukazuje da im se takvo uverenje nameće godinama kroz provladine medije i Vučićeve odnos prema institucijama.

"Bezbroj puta smo mogli da vidimo, a situacije gde se sve rešava preko predsednika države - čak i kad je reč o nekim naizgled banalnim stvarima poput asfaltiranja seoskih puteva i izgradnje trafo stanica".

Dodaje da je ova platforma tu samo da učvrsti takav utisak.

"Ipak, ja mislim da bi pravi put u jednoj demokratskoj državi bio da se institucije koje su zaista nadležne ohrabre da rade svoj posao, a građani da se upravo tim institucijama obraćaju", dodaje.

Šta nudi platforma?

Na adresi kosibreti.rs građanima je ponuđeno da ukoliko uoče anonimno prijave korišćenje funkcije, službenih ovlašćenja ili državnih resursa radi lične, političke ili finansijske koristi.

Poziva se i na prijavu slučajeva podmićivanja, trgovine uticajem, nezakonitog posredovanja u poslovima državnih organa, zloupotreba javnih ovlašćenja i pribavljanja protivpravne koristi.

Na kraju, na portalu se kaže da se tu mogu uložiti pritužbe i na "sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti".

U prijavi je potrebno da se navede šta se dogodilo, gde, kada, ko je uključen i koje institucije ili osobe su povezane sa slučajem.

Građani mogu da, ukoliko imaju, dostave i dokaze.

Na dnu stranice nalazi se zvaničan logo i potpis: Kabinet predsednika Republike Srbije.

Danilo iz Kragujevca kaže da platformu neće koristiti, jer postoje nadležni organi koji bi trebalo da se bave ovim pitanjima, te da predsednik države ne može biti "šerif iznad svih".

Strahuje i da ova inicijativa "neće biti od koristi građanima", nego da će biti zloupotrebljena od strane vlasti.

Njegov sugrađanin Ivan ocenjuje da se slučajevi korupcije, zloupotrebe ili drugih nezakonitih radnji ne mogu rešiti prijavom na ovoj platformi. jer je, kako kaže, kontroliše predsednik Srbije, koji će, veruje on, zaštititi ljude iz svog okruženja.

Dodaje da ima mnogo zamerki na rad gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića (kadar Srpske napredne stranke), ali da ih svakako neće prijaviti putem portala "Ko si bre ti".

"Da su hteli, mogli su i do sada da reaguju. Nije im bila potrebna ova platforma", kaže.

Ko upravlja prijavama?

Prva poruka prilikom pristupa platformi "Ko si bre ti" jeste da će svaka pristigla prijava biti "pregledana i obrađena".

Predsednik Srbije u više navrata se "pohvalio" koliko je prijava pristiglo. Rekao je da će on pregledati sve prijave.

"Moj tim će sve da otvori, ja ću svaku da pogledam", naveo je 10. jula kada je platforma aktivirana.

"Nećemo moći na sve uvek da odgovorimo, ali ćemo dati sve od sebe", rekao je Vučić dodajući da se "neće naljutiti" ni kada oni koji šalju prijave "nisu u pravu".

Međutim, nije naveo ko je njegov tim koji upravlja pristiglim prijavama, niti prema kojim kriterijima će se o njima odlučivati.

"Najspornija stvar je ko uopšte ima pristup tim pritužbama, ali i dalje postupanje sa tim podacima", napominje Nemanja Nenadić.

"Na primer, ako je negde prijavljeno potencijalno krivično delo to mora da bude prosleđena tužilaštvu, a ne da neko vrši selekciju, šta će biti prosleđeno, a šta neće".

Sva ova pitanja RSE je uputio kancelariji predsednika Srbije. Ostala su bez odgovora.

Predizborna taktika?

Iako izbori u Srbiji nisu zvanično raspisani, Vučić već mesecima licitira s mogućim datumima.

Jedna od poslednjih njegovih najava je da će, kako je rekao za Financial times 14. jula, prevremeni izbori biti održani do početka decembra, te da planira da se "vrati na mesto premijera".

Pokretanje platforme "Ko si bre ti" se u delu javnosti tumači i kao deo predizborne taktike Vučića i njegove Srpske napredne stranke.

"Mislim da je to jedan populistički predizborni potez kojim predsednik pokušava da vrati izgubljeno poverenje nekih svojih birača. Ne očekujem nikakve druge rezultate od toga", kaže Marina iz Novog Sada.

I Spomenka Ristović, penzionerka iz Beograda, smatra da je reč "o čistoj demagogiji" namenjenoj Vučićevom glasačkom telu.

"Kao i starijim ljudima, penzionerima koji mu sve veruju. Ovo nije u nadležnosti predsednika Republike. Prema tome, sve je farsa i daj bože da se to jednom završi", dodaje.

Optužbe za visoku korupciju bili su centralni motiv antivladinih protesta nakon pogibije 16 osoba u padu nadstrešnice tek renovirane Železničke stanice u Novom Sadu, u novembru 2024.

Iako se vode tri paralelna postupka, a među osumnjičenima su i dva bivša ministra iz redova SNS-a, nijedno suđenje do sada nije počelo.

Masovne demonstracije i studentski pokret koji je tada formiran, do sada su najveći test za Vučića i njegovu četrnaest godina dugu vlast.

Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da postoji "velika sumnja" da bi podaci prikupljeni preko platforme mogli biti korišćeni i u partijske svrhe.

"Ovi podaci bi mogli da budu njima vrlo značajni i da se vidi koji na primer lokalni funkcioneri su nepopularni kod građana zbog svog ponašanja i tome slično", kazao je Nenadić.

Osim na republičkom nivou, Vučićeva Srpska napredna stranka, sa koalicionim partnerima, ima vlast u gotovo svim lokalnim samoupravama u Srbiji.

Saradnja na tekstu: Sandra Cvetković, Ljudmila Cvetković