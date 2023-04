Vučić: 'Potpuna okupacija' nakon formiranja lokalnih vlasti na severu Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbi na Kosovu nalaze u teškoj situaciji zbog toga što neće učestvovati na sutrašnjim izborima i da nakon formiranja novih lokalnih vlasti sledi "potpuna okupacija".



"Naš narod će sutra mirno, odgovorno i sa prezirom da gleda one koje budu dovlačili iz Južne Mitrovice da glasaju i da biraju njima vlast u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku", kazao je Vučić, nakon prikaza vojne sposobnosti u Batajnici 22. aprila, na kojoj su među gostima bili Viktor Orban, premijer Mađarske, i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske (jedan od dva bh. entiteta).

"Šta će biti posle toga, ništa, potpuna okupacija na koju su ljudi već spremni, svikli, naučili, biće mirni, biće odgovorni, mi ćemo da isplaćujemo plate kao i do sada, da se borimo za njih još više, da im podižemo standard i da čekamo neka bolja vremena u kojima će da važi povelja UN i međunarodno javno pravo", rekao je predsednik Srbije, prenosi agencija Beta.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da ne zna šta će da traži na razgovorima sa Prištinom 2. maja jer "mu se sa njima ne razgovara jer sve što su do sada rekli, slagali su".

Predsednik Srbije pitao je Portparola Evropske komisije Petera Stana da li ga je bar malo sramota kada izjavljuje da je razočaran što Srpska lista i Srbi neće učestvovati na izborima.

On je ponovio da su Srbi na Kosovu do sada učestvovali u nekoliko izbornih ciklusa, a da nije trebalo to da urade pre nego što se formira Zajednica srpskih opština.



"Izbori se sprovode uz pratnju 550 naoružanih policajaca, od decembra do januara dvoje dece je upucano, izvršeno je nekoliko napada na Srbe, a neko iz Evrope tvrdi da je razočaran", kazao je Vučić.



"I to nam govore oni koji se kod nas u sve mešaju i kažu, e petu nacionalnu frekvenciju ima da date nekome. Sram vas bre bilo! Sram vas bilo", rekao je predsednik Srbije.

On je pozvao Srbe na jedinstvo i ponovio da je Evropa dala Kosovu viznu liberalizaciju i članstvo u Savetu Evrope i nagradila ih izborima kako bi "postavili svoje okupacione gaulajtere" u sve četiri opštine na severu Kosova.

U četiri opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, u nedelju 23. aprila se održavaju vanredni lokalni izbori nakon što su gradonačelnici iz redova Srpske liste podneli ostavke novembra prošle godine.

Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba, odbija da učestvuje na izborima uz obrazloženje da nisu ispunjeni njihovi uslovi za povratak u kosovske institucije – formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom i povlačenje specijalnih jedinica Kosova iz opština na severu.

Takođe su pozvali pripadnike srpske zajednice da bojkutuju izbore 23. aprila.

Petar Stano, portparol EU, ranije je u pisanom odgovoru naveo da je neučestvovanje Srpske liste na izborima "veoma razočaravajuće".

S druge strane, predsednica Kosova Vjosa Osmani poručila je građanima na severu da kosovske institucije čine sve kako bi izbori na severu bili slobodni i pošteni, te da je njihova bezbednost zagarantovana.

Prikaz vojne sposobnosti uz Orbana i Dodika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom razgovarao o zajedničkoj borbi protiv terorizma.

"Ne možemo to na drugačiji način da nazovemo, jer su oni NATO zemlja, a mi nismo i ne želimo da budemo. Mi želimo da čuvamo svoju vojnu neutralnost, ali ćemo u mnogim oblastima koje se tiču borbe protiv terorizma i upotrebe savremenih vojno-policijskih sredstava sarađivati u svakom smislu ", rekao je Vučić novinarima nakon prikaza sposobnosti Vojske Srbije u Batajnici.

Naveo je da je na toj vežbi pokazan deo najsavremenijeg oruđa i oružja Vojske Srbije i da je danas prvi put javno predstavljena bespilotna letelica "CH-95", kao i da Srbija nastavlja da razvija i svoje dronove.

"Naručili smo ih i pre kraja godine moći ćete da vidite i naše dronove kamikaze koje smo već kupili i rezervisali", rekao je Vučić.

Dodao je da je na vežbi prikazano deset Migova, deset Orlova, kao i mnogo helikoptera, ali je naglasio da tek treba da stignu helikopteri i zapadne i istočne proizvodnje.

"Verujem da ćemo od zapadnih zemalja dobiti helikoptere istočne proizvodnje Mi-35, takozvane tenk-helikoptere, ili tvrđava-helikoptere koji su nam od najvećeg značaja", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Vojnoobaveštajna agencija i Generalštab Vojske Srbije ga svakodnevno obaveštavaju o događajima u Ukrajini i na koji način i kojim sredstvima se vodi taj rat, navodeći da je potrebno da vojska prati ono što je najpotrebnije na samom ratištu.

Vojska Srbije održala je u subotu, 22. aprila prikaz sposobnosti pod nazivom "Granit 2023" na Vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, na kome je učestvovalo više od 5.000 pripadnika sistema odbrane, oko 2.300 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 60 vazduhoplova.

Prikazu sposobnosti, koji je organizovan povodom Dana Vojske Srbije, prisustvovali su sem Vučića, premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Miloš Vučević, načelnik Generalštaba VS Milan Mojsilović, premijer Mađarske Viktor Orban, članica Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kao i drugi predstavnici vojnog i državnog vrha Srbije.

Izvor: Beta