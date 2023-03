Vučić: Ne pada mi na pamet da potpisujem kapitulaciju Srbije

Srbija se neće saglasiti niti ćutati po pitanju ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, niti će priznati Kosovo, ponovio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ne pada mi na pamet da potpisujem kapitualciju Srbije", poručio je.

Vučić je tokom gostovanja na televiziji Hepi 9. marta izjavio da je taj stav preneo svim međunarodnim posrednicima u dijalogu Srbije i Kosova.

On je naveo da evropski posrednik u dijalogu Miroslav Lajčak stiže u Beograd 13. marta i da će sa njim tokom dva dana pokušati da pronađe put ka normalizaciji odnosa sa Kosovom.

U međuvremenu je premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti izrazio spremnost za potpisivanje Sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, tokom sastanka koji bi trebalo da se održi 18. marta u Ohridu u Severnoj Makedoniji.



On je to izjavio 9. marta tokom sastanka u Prištini s Miroslavom Lajčakom, izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije.



"On (Kurti) je izrazio očekivanje da će Evropska unija, svojim službenim potpisom na sledećem sastanku, raditi na uspešnom završetku procesa Sporazumom za normalizaciju", navodi se u saopštenju kancelarije premijera.



Lajčak je rekao medijima da je imao "konstruktivan, važan i vrlo plodonosan" sastanak s Kurtijem.

Vučić je ocenio i da odobravanje bezviznog režima za Kosovo od Saveta Evropske unije (EU) predstavlja ohrabrivanje kosovskog premijera Aljbina Kurtija da nastavi politiku neispunjavanja obaveza iz dijaloga.

On je tu pomenuo obavezu Prištine iz Briselskog dijaloga o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti izrazili su 27. februara spremnost da nastave sa implementacijom sporazuma za normalizaciju odnosa, poznatog kao francusko-nemački plan.

Dokument od 11 članova, koji je EU objavila 27. februara, ne spominje posebno uzajamno priznanje.

U dokumentu se međutim, navodi da Srbija neće prigovoriti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

'Ne zaklinjem se da nećemo uvoditi sankcije Rusiji'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne može da se "zakune" da Beograd neće uvoditi sankcije Rusiji.



"Ne zaklinjem se da mi nešto nećemo da uradimo, niti mogu da se zaklinjem jer bi to bilo neodgovorno. Ali čvrstina naše pozicije je takva da do sada to nismo morali da učinimo", rekao je Vučić.



Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uz Tursku, koja nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu.

Vučić ponovio da Srbija nije izvezla oružje Ukrajini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija nije izvezla oružje Ukrajini.

"Poštovali smo sve zakone. Nismo izvezli oružje ni Rusiji ni Ukrajini", rekao je.

"Kakvu god municiju da izvezete bilo gde, pojaviće se u Siriju, Maliju, negde gde se ratuje", dodao je.

Pojedini ruski mediji su krajem februara objavili da je 3.500 raketa iz srpske fabrike "Krušik" preko Turske i Slovačke isporučeno oružanim snagama Ukrajine, a Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je saopštilo da ta informacija izaziva "najdublju zabrinutost".

Tu informaciju su demantovali i "Krušik" i Ministarstvo odbrane Srbije.

Zašto formiranje Narodnog pokreta?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da formiranjem velikog Narodnog pokreta ne želi da ukine Srpsku naprednu stranku (SNS), čiji je lider.

"Neće biti nikakvog ukidanja stranaka, niko neće ukinuti Srpsku naprednu stranku", rekao je.

On je dodao da želi da razgovara sa narodom.

"Ne tražim podršku za sebe, moja želja je da ljudi razumeju šta je pred nama i šta je jedini put, to je put normalnosti i ozbiljnosti", izjavio je.

Vučić je naveo da bi Narodni pokret bio "vanstranački", te da bi okupljao intelektualce.



"Idemo do maja do skupštine stranke (SNS), da se i najveća stranka u Srbiji saglasi, ako želi da se saglasi sa tim", najavio je Vučić.

Vučić je još sredinom septembra 2022. rekao da bi u narednih šest meseci trabalo da bude formiran "veliki državotvorni i nacionalni pokret za opstanak i napredak Srbije".