Vučić: Nepostojanje konsenzusa EU o Klasteru 3 očekivano

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio kako je nepostojanje konsenzusa među državama članicama da se Srbiji odobri otvaranje Klastera 3, očekivano.

"Više bi trebalo da brinemo koji ćemo put ili prugu da otvorimo, a ne koji klaster. Nema potrebe da se mnogo sekiramo, sve je otprilike očekivano", rekao je on gostujući u dnevniku Radio-televizije Srbije u srijedu navečer, 8. jula.

Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa na sastanku ambasadora EU, najmanje osam država članica "jasno i nedvosmisleno" usprotivilo se nastavku pristupnih pregovora sa Srbijom otvaranjem Klastera 3, pozivajući se na probleme u oblasti vladavine prava, neusaglašenost sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, kao i na nedovoljnu posvećenost evropskom putu.

Prema istim izvorima, bilo je i nekoliko država koje nisu bile izričito protiv, ali nisu bile uvjerene da postoje uslovi za otvaranje Klastera 3, navodeći iste razloge – stanje u oblasti vladavine prava, neusaglašenost sa sankcijama EU i zabrinutost zbog medijskih sloboda.

Mogućnost otvaranja Klastera 3 sa Srbijom bila je na dnevnom redu sastanka ambasadora država članica EU, nakon što je Evropska komisija uputila pisanu preporuku da se Srbiji već tokom jula omogući otvaranje ovog pregovaračkog klastera.

Međutim, nakon rasprave koja je, prema navodima diplomatskih izvora RSE, trajala znatno duže od planiranog, predsjedavajući sastankom zaključio je da u Vijeću EU ne postoji konsenzus o ovom pitanju.

Govoreći o odlasku ministra informisanja i telekomunikacija Borisa Bratina kao izaslanika vlade na sahranu ranskog vrhovnog lidera Alija Hamneija, Vučić je rekao da je to "njegova odluka, jer Iran nije priznao Kosovo".

Uz Rusiju, Bjelorusiju, Jermeniju, Gruziju, Tursku, Kinu, Pakistan, Saudijsku Arabiju i druge, Srbija je imala predstavnika na sahrani iranskog lidera, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara.

Vučić je izjavio i kako Srbija u narednom periodu "neće menjati svoju politiku" prema Moskvi i Kijevu, te da će nastaviti dobre odnose sa obje zemlje.

Predsjednik Srbije je najavio i da će odluka o raspisivanju izbora u Srbiji biti donesena u augustu ili septembru.

"Najverovatnije će izbori biti u oktobru ili novembru, najverovatnije će prvo biti parlamentarni, pa predsednički", rekao je Vučić.