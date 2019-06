Tegeltija najavljuje tužbe protiv medija i političara

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) odbilo je inicijativu da članovi Vijeća podnesu kolektivnu ostavku. Odbili su i da raspravljaju o najavi Tužilaštva Bosne i Hercegovine da će “ispitati motive osoba koje putem medija šalju negativne poruke o radu pravosuđa”.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija također je najavio kako će u svoje lično ime pokrenuti "pravnu akciju" protiv svih koji su tvrdili da je bio upleten u korupciju.

Sve ovo obilježilo je trodnevnu sjednicu VSTV-a, održanu u jeku afere „Potkivanje“ koja potresa ovu instituciju, a gdje je, prema pisanju medija, upleten i sam predsjednik Tegeltija.

"Bit će analizirane sve izjave svih novinara koji su ustvrdili da sam ja umiješan u koruptivne radnje", rekao je Tegeltija.

Dodao je da će tužiti i političare i sve koji su iznosili neistine. To uključuje i Farisa Vehabovića iz Evropskog suda za ljudska prava. On je najavio da će podnijeti i disciplinske prijave protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji su tvrdili da je trebao biti osumnjičen u okviru istrage.

Predsjednik Viskog sudskog i tužilačkog vijeća rekao je da se ovime ne guši slobodu medija i da podržava istraživački rad novinara, ali da se kao građanin ima pravo zaštiti od kleveta.

"Molim vas da ovo ne razumijete kao atak na novinarske slobode", rekao je Tegeltija.

Već mjesec dana bosanskohercegovačko pravosuđe potresa afera „Potkivanje“.

Protiv Tegeltije su zvanično odbačene disciplinske tužbe VSTV- a. Prema pisanju portala Žurnal, Milan Tegeltija, navodno je trgovao krivičnim istragama. Pisanje su potkrijepili i videom u kojem Tegeltija razgovara sa sada već optuženim u aferi „Potkivanje“ Nerminom Aleševićem, preduzetnikom iz Velike Kladuše i inspektorom Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) iz Banjaluke Markom Pandžom.

Podsjetimo, Pandža je prema pisanju Žurnala preuzeo hiljadu eura kako bi se ubrzala istraga koja se vodila pred kantonalnim sudom u Sarajevu, prema prijavi Nermina Aleševića koji je suvlasnik kompanije u krugu Agrokomerca.

Alešević se požalio na nefunkcionisanje rada Tužilaštva Kantona Sarajevo, a Tegeltija je navodno rekao da će ubrzati cijeli slučaj. Nermin Alešević ispričao je cijelu priču portalu Žurnal.

Afera „Potkivanje“, razlog je zbog kojeg je Milan Tegeltija novinarima u ponedjeljak, trećeg dana zasijedanja VSTV-a, rekao da će pokrenuti "pravnu akciju" protiv svih medijskih kuća i novinara pojedinačno koji su tvrdili da je on bio upleten u korupciju.

Još prvog dana trodnevnog zasjedanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, član Goran Nezirović pozvao je na kolektivnu ostavku članova VSTV-a. U toj odluci nije bio usamljen, ali VSTV inicijativu na koncu nije prihvatilo.

„Pristalica sam da mi svi kompletno podnesemo ostavke, da pošaljemo poruku pravosuđu Bosne i Hercegovine da želimo promjene. Svježa krv, kao u fudbalu, sportu, kad promjene trenera, tim obično krene iz početka, bolje i kvalitetnije. Moje mišljenje je da bi to dobrim dijelom doprinjelo unaprijeđenju i osvježenju“, rekao je novinarima član VSTV-a Selim Karamehić.

Ovakve stavove ne djeli i predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija. On tvrdi da „neko želi preuzeti pravosuđe u Bosni i Hercegovini“ i da je ponosan na sastav Vijeća.

Punu podršku Tegeltiji pružila je i potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić.

„Ako pada VSTV, padaju i sve druge institucije. Ja, kao dopredsjednica, imam pravo da odgovorim svim zvaničnicama koji su meni zvanično odgovorili putem web stranice. Prema tome, rekla sam da je to moje osobno mišljenje, jer drugi nemaju dokaze koje ja imam“, poručila je javnosti Ružica Jukić.

Četiri člana Vijeća su tražili da se govori o aferi „Potkivanje“, te da se ograde od stavova Ružice Jukić, no članica Vijeća Monika Mijić u tome je našla i nacionalnu konotaciju. To je jasno i rekla novinarima.

„Ovo je prvi put da su se određeni članovi Vijeća udružili i dali zajedničko saopćenje. I ono što je činjenica jeste da je riječ samo o bošnjačkim članovima i u medijima su se pojavili naslovi da je ovo Vijeće podjeljeno po etničkoj liniji“, rekla je Mijić.

Na to je reagovao član VSTV-a Selim Karamehić.

„Meni samo smeta nacionalno prebrojavanje, ko je koje nacije. Rekao sam: 'Ja sam ovdje predstavnik profesionalne zajednice, predstavnik sam pravosuđa Brčko Distikta' i u tom svojstvu sam dao svoj potpis na to saopštenje. To da li sam Bošnjak, Srbin ili Hrvat, za mene uopšte nije bitno “, rekao je Karamehić.

Član VSTV-a Goran Nezirović zatražio je i da se na sjednici raspravi i najava Tužilaštva BiH da će se „ispitati motivi osoba koji putem medija šalju negativne poruke o radu pravosuđa“.

Međutim,Vijeće je odbilo i ovaj prijedlog, uz obrazloženje da je Tužilaštvo BiH nezavisna institucija.

U međuvremenu, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je, saopštilo da je formiran predmet zbog pritisaka na rad ove institucije.

“S obzirom da su u posljednje vrijeme prisutni svakodnevni i intenzivni pritisci na rad VSTV-a BiH, Tužilaštva BiH, odnosno pravosuđa Bosne i Hercegovine u cjelini, a koji u određenoj mjeri već počinju ometati redovit rad pravosuđa, Tužiteljstvo BiH je formiralo predmet gdje će se, s dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom, ispitati motivi i razlozi osoba koje putem medija šalju javnosti takve negativne poruke o radu pravosuđa s ciljem destabilizacije pravosudnog sustava”, navodi se u saopštenju.

Na ovo saopštenje ne jenjavaju reakcije bosanskohercegovačke javnosti, ali i međunarodnih organizacija u BiH.

Prvo je reagovala Ambasada SAD-a u BiH, navodeći da „pravosuđe treba istraživati korupciju, a ne one koji otkrivaju zloupotrebe“.

"Odgovorne i nezavisne institucije trebaju istražiti korupciju i zloupotrebu položaja, a ne one koji rade na otkrivanju samih zloupotreba. Slobodni mediji i istraživačko novinarstvo igraju važnu ulogu u odbrani javnog interesa u demokratiji", napisala je Ambasada SAD-a u BiH na svom zvaničnom Twitter profilu.

Najavu Tužilaštva BiH da će preispitati negativne poruke o svom radu i formirati predmete o njima, predstavljaju zastrašivanje javnosti krivičnim progonom, smatraju u Transparency International-u BIH, i dodaju kako ovakve kritike spadaju u slobodu izražavanja i svojstvene su demokratskim društvima.

„Poručuju da svako onaj koji istražuje nepravilnosti u pravosuđu, ko kritikuje rad pravosuđa, ko objavljuje informacije o radu pravosuđa, zapravo može biti krivično gonjen. Oni prijete krivičnim progonom, dajući vrlo nejasne konstatacije da će ispitivati motive, iako nije jasno na osnovu čega, odnosno, gdje im je bilo kakav zakonski osnov za tako nešto“, rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz organizacije Transparency interantional.

Korajlić napominje da se može govoriti o gušenju slobode govora i mišljenja.

“Tužilaštvo umjesto da se bavi procesuiranjem korupcije, da se bavi procesuiranjem ozbiljnog kriminala u ovoj državi, zapravo želi da procesuira one koji ga otkrivaju“, kaže Korajlić.

Helsinški odbor za ljudska prava razočaran je najavom Tužilaštva BiH. U saopštenju za javnost su naveli da nije prihvatljivo da se pravosudne institucije u BiH stavljaju u službu cenzure javne riječi.

„Svi mi očekujemo od tužilaštva na svim nivoima da se bave onim suštinskim problemima koja Bosna i Hercegovina ima, a to je kriminal, to je korupcija, to je zloupotreba vlasti, to je ono što u pravom smislu riječi prijeti da uputpunosti uništi bosanskohercegovačku državu“, kaže za RSE Branko Todorović iz Helsinškog odbora ta ljudska prava.

Prema njegovom mišljenju ne treba da bude iznenađenje ono što sedešava trenutno u Tužilaštvu ili VSTV-u, kada, kako kaže, svjedočimo da se potpuno otvoreno ruše institucije u Bosni i Hercegovini, te da, smatra on, sve dolazi od najviših predstavnika vlasti.

„Oni to rade svjesno, da bi prije svega izbjegli odgovornost za svoj kriminal i za svoju zloupotrebu vlasti, za jednu enormnu korupciju, koja se mjeri milijardama. Mi imamo 10 godina otvorenu pljačku ove države i to gleda međunarodna zajednica, to gleda domaća javnost, niko ne reaguje, a kriminalci u pravom smislu riječi stavljaju pod svoju kontrolu sve ključne institucije u ovoj zemlji, koje bi se prije svega mogle pozabaviti njima i njihovim kriminalom. Onda, na primjer sada, mi smo tobože iznenađeni zašto VSTV nema etičke ili moralne standarde, zašto se Tužilaštvo bavi stvarima kojima ne treba da se bavi i onda postajemo svjesni da je pravosuđe u ogromnim problemima“, smatra Todorović.

Na reformi pravosuđa u BiH godinama je radila međunarodna zajednica. Na posljednjem zasijedanju Vijeća za implementaciju mira (PIC) zbog afere „Potkivanje“ zatražen je nastavak reformi i izmjene Zakona o VSTV-u i to u smjeru garantovanja poštivanje zakona, profesionalnosti i odgovornosti članova ove institucije.

„Dug je proces lošeg funkcionisanja bosanskohercegovačkog pravosuđa i duge su godine ćutanja i nečinjenja međunarodne zajednice međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje su zadužene za provedbu mira i bosanskohercegovačke građane. Mi imamo da se prije ili kasnije pokaže ne samo da je pravosuđe u dubokoj krizi, nego je ono u pravom smislu riječi pred raspadom“, zaključuje Todorović.