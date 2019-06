Koliko je korumpirano pravosuđe BiH?

Ključni problem bosanskohercegovačkog pravosuđa je nedostatak sistema koji bi konzistentno pratio sve promjene i imao pravovremene reakcija na te pojave, dok se istovrjemeno pravosuđe suočava se sa korupcijom, smatraju analitičari. Posljednja afera, nazvana “Potkivanje”, možda je najbolji primjer toga budući da je u nju uključen sam vrh Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, koje bi moralo biti svojevrstan regulator svim sudovima i tužilaštvima u državi.

Nedostatak sistema koji bi pratio pojave u pravosuđu u Bosni i Hercegovini, te pravovremena reakcija na te pojave je problem koji opterećuje sudove i tužilaštva u BiH. Institucija koja bi trebala da radi takve analize je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, ukazuje Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Ipak sve kreće od njih, dodaje on.

“Ono što sada vidimo uopšte ne odgovara toj slici. Dakle, VSTV se bavi nekim efemernim stvarima i čak ni svoju osnovnu funkciju vezanu za imenovanja ne radi na dovoljno transparentan način i na način na koji bi se vratilo neko povjerenje građana. Već suprotno uvođenjem raznih praksi, kao dobrih. Što apsolutno nisu dobre prakse poput viđanja i sretanja sa strankama u postupku i onda naslijepo davanje podrške takvim pojedincima koji se sakrivaju iza institucije. To vodi upravo do jedne slike koja, mislim, da odgovara realnosti i koja predstavlja jednu katastrofu za pravni poredak u BiH”, kaže on.

Na drugoj strani, dodaje Vehabović, su lične ambicije sudija koje su prepoznale mogućnost da kroz bliskost sa političkim partijama ostvare određeni napredak.

“Sama ta činjenica da vam ostvarenje bliskih kontakata ili identificiranja sa određenom politikom može donijeti neki boljitak govori koliko je pravosuđe u BIH neovisno i nepristrasno. To bi trebali biti procesi koji su vezani isključivo za vaše stručno znanje i lični integritet, kao osnovne kvalifikacije za napredak u karijeri, a ne bliskost sa političkim partijama. Naravno taj uticaj politike se ne bi mogao ostvariti bez VSTV-a jer ono imenuje”, objašnjava sudija Vehabović.

Nekadašnji novinar, danas advokat Senad Pećanin kaže kako su posljedice korupcije u pravosuđu najteže za stanje u cijelom bosanskohercegovačkom društvu. Primjena zakona, a time zaštita interesa građana i poslovnih subjekata je potpuno anulirana i dovedena u poziciju da ne postoji pravna sigurnost, kaže Pećanin.

“Zbog činjenice da se sudovi i tužilaštva nalaze u rukama prije svega VSTV-a, a onda i kadrova koje oni postavljaju na ključne najbitnije pozicije koje generiraju održavanje postojećeg katastrofalnog stanja, tužilaštva i sudovi u BiH su na najnižem nivou vjerovatno poslije rata u BIH. Naravno, nisam naivan ne mislim da bi se ostavkama ili smjenama članova i predsjednika VSTV-a stvari automatski popravile, ali sam siguran da je to preduslov za promjenu stanja”, dodaje on.

Upravo iz ovih razloga Senad Pećanin pisao je Upravnom odboru Advokatske komore FBiH sa prijedlogom da se donese odluka o zahtjevu da svi članovi VSTV-a podnesu ostavke uz najavu da će advokati stupiti u štrajk ako se zahtjevi ne ispune.

Dok BiH potresa nova afera u pravosuđu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće imenuje nove sudije i tužioce. Tri mjeseca prije objavljivanja snimka na kojem predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija razgovara sa Nerminom Aleševićem o tome kako će ubrzati njegov slučaj kod Dalide Burzić, tada glavne tužiteljice Kantona Sarajevo, Burzićku imenuju za sutkinju Suda BiH.

Nedavno je VSTV za predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu imenovalo Vladimira Špoljarića, ranije sudiju ovog suda. Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je još prije četiri godine objavio tekst pod nazivom “Komšijski dogovor sudije i osuđenika”, u kojem je dokumentovao kako je sudija Špoljarić prodao vikendicu i zemlju Esadu Radeljašu, bivšem političaru osuđenom za prevaru. Sudija Špoljarić bio je uključen u sudski proces koji se vodio protiv Radeljaša. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo i tada su razgovarali sa disciplinskim tužiocem, kaže Jasna Fetahović, novinarka CIN-a.

“On nam je i tada rekao da nije jasno definisano šta bi moglo biti neprimjereno ponašanje sudija i tužilaca. Sudije ne bi trebale imati kontakte sa strankama u postupku, ali nije definisano kakvi su to kontakti i u kojem obliku”, objašnjava ona.

Senad Pećanin kaže da ovo, nažalost, nije jedini slučaj sumnjivog imenovanja sudija i tužilaca u BiH.

“Takvih slučajeva imate na desetine i to nije nikakav izuzetak, već praksa i pravilo. Takvih slučajeva, nažalost imamo na desetine i to je jedan od ključnih, možda i ključni uzrok ovakvog stanja kakvog imamo danas u BiH”, navodi Pećanin.

No, i pored toga što činjenice, te više afera koje godinama potresa pravosuđe, VSTV u svojim saopštenjima o imenovanjima sudija i tužilaca navodi kako su pri donošenju Odluke o imenovanju, između ostalog uzeli u obzir kriterije poput stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristrasnosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Podsjetimo Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnio je disciplinsku tužbu protiv predsjednika ovog Vijeća Milana Tegeltije, zbog disciplinskog prekršaja, te zatražio da on bude udaljen s dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. U Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a, na upit Radija Slobodna Evropa kazali su da ne mogu komentarisati postupak do okončanja procesa.

U pismenom saopštenju navode da je disciplinski postupak pokrenut na osnovu članom 56. Zakona o VSTV-u BiH kojim se tretiraju disciplinski prekršaji sudija.

Ured disciplinskog tužioca poziva se na tačku 23. koja propisuje da je disciplinski prekršaj i "bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva". (PS ZAKON)

Tužba je podnesena zbog susreta predsjednika VSTV-a sa Nerminom Aleševićem. Snimak tog susreta objavio je portal Žurnal, nakon čega je otvorena priča o navodnom uzmanju mita, a cijela afera nazvana “Potkivanje”.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija oglasio se također saopštenjem u kojem navodi da je od strane zamjenika glavnog disciplinskog tužioca VSTV-a Viber porukom obaviješten da je protiv njega podnesena disciplinska tužba sa zahtjevom za privremeno udaljenje s dužnosti te da sa sadržajem tužbe nije upoznat. Potom je poručio kako odlazi na godišnji odmor do odluke o udaljenju sa funkcije.