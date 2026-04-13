Šefica Evropske komisije o Mađarskoj i mogućim izmjenama u spoljnoj politici Unije

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) pozvala je države članice Evropske unije (EU) da preispitaju mogućnost uvođenja kvalifikovane većine u evropskim odlukama koje se odnose na spoljnu politiku.

Ona je ovu inicijativu iznela odgovarajući na pitanje da prokomentariše ishod parlamentarnih izbora u Mađarskoj 12. aprila, koji su proizveli promene u vladanju premijera Viktora Orbana, koji je u evropskim politikama često predstavljao prepreku u donošenju odluka.

"Prelazak na glasanje kvalifikovanom većinom u spoljnoj politici važan je način da se izbegnu sistemske blokade, kao što smo videli u prošlosti", izjavila je predsednica EK na konferenciji za novinare i pozvala vlade država članica da prihvate promene i "iskoriste ovaj zamah".

Mađarska je često blokirala spoljnopolitičke odluke koje se donose jednoglasno, uključujući i 20. paket sankcija protiv Rusije, kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu, kao i napredovanje ove zemlje u pristupnom procesu.

Komentarišući izbore u Mađarskoj, čiji je ubedljivi pobednik lider partije "Tisa" Peter Mađar (Magyar), fon der Lajen je ocenila da se "Mađarska vraća na evropski put".

Ona je potvrdila obnovu kontakta između Brisela i Budimpešte, ali da, prema njenim rečima, glavna faza približavanja mora da sačeka dok Mađar formalno ne preuzme dužnost.

"Danas je Evropa Mađarska, bez ikakve sumnje. Narod Mađarske je progovorio i povratio svoj evropski put. To je pobeda temeljnih sloboda", navela je predsednica EK. Ocenila je da je izbornim rezultatom "Unija ujedinjenija".

"Puno je posla pred nama, jer se Mađarska vraća na evropski put."

Obnova odnosa odnosi se pre svega na finansijska sredstva.

Naime, EU je zamrznula oko 17 milijardi evra u fondovima za koheziju i oporavak od kovida zbog niza pravnih sporova sa Budimpeštom u vezi sa vladavinom prava, nezavisnošću pravosuđa, akademskim slobodama, zakonom o azilu i pravima LGBTQ+ osoba.

Prvo što diplomate EU očekuju od budućeg premijera Mađarske, Petera Mađara, jeste ukidanje veta na kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu koji je stavio odlazeći premijer Viktor Orban.

Takođe se očekuje deblokada 20. paketa sankcija koje je blokirao Orban, a koje je EU htela da uvede protiv Rusije u februaru, na četvrtu godišnjicu početka rata u Ukrajini.

Kipar, zemlja koja trenutno predsedava Savetom EU, će, prema rečima kiparskih zvaničnika, staviti kredit i sankcije na agendu "čim uslovi to dozvole".