"Bivši češki ombudsman, dr. Otakar Motejl, bio je dugi niz godina jedna od najpopularnijih figura u češkom javnom životu, a po odlasku u penziju 2007. pa sve do svoje smrti jedan od najvećih pravničkih autoriteta, dakle, zaista visokopoštovana osoba od strane svih u političkom spektru Češke Republike - od levice do desnice".

Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa (RSE) Nemanja Štiplija, glavni i odgovorni urednik portala Europeanwesternbalkans, koji je dugo živeo i radio u Češkoj, poredeći poziciju ombudsmana u toj državi za predstavnicima nezavisnih kontrolnih institucija u Srbiji.

I poslednje dane u srpskom parlamentu obeležio je niz verbalnih napada na neke od vodećih ličnosti kontrolnih institucija. Poslanici vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) iznosili su ničim dokazane optužbe, pre svega na račun Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića.

Tako je poslanik SNS Aleksandar Martinović na skupštinskom zasedanju upitao kada će Šabić prestati da "otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa", protiv interesa srpskih obaveštajnih službi, jer kako je naveo, Šabić ne prima platu od tih stranih službi, nego iz budžeta Srbije.

"Ako neko ima tri najviša bezbednosna sertifikata u poslednjih šest godina, što podrazumeva da je tri puta prošao najrigorozniju bezbednosnu proveru koja postoji u ovoj zemlji i ako je taj neko neprijateljski saveznik, onda to nije optužba na moj račun, onda je to dokaz da je ova zemlja ludnica; dakle, onda naša BIA (Bezbednosno informativna agencija), VBA (Vojno bezbednosna agencija), MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova) i Savez za nacionalnu bezbednost nemaju pojma šta rade. To je potpuno bezobrazna, paušalna, ocena, to je crtanje mete na čelu ili na grudima - to je stara oprobana priča", komentariše Rodoljub Šabić za RSE.

"Što se tiče moje eventualne tužbe protiv njega, vi znate da bi odmah usledilo njegovo kukavičko skrivanje iza poslaničkog imuniteta i glupo je gubiti vreme na to. Zato sam ga nazvao lažljivim lupežom i dao mu priliku, ako sam ga uvredio, da me tuži", kaže Šabić.

Do 2012. godine ni nekadašnji Zaštitnik građana Saša Janković, ni Poverenik Rodoljub Šabić nisu kritikovali službe bezbednosti, ali od promene vlasti oni to i te kako često rade, tvrdi Vladimir Đukanović, član Predsedništva SNS, odgovarajući na upit RSE zašto se iz radova vladajuće stranke upućuju navodi da Poverenik "otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa", protiv interesa srpskih obaveštajnih službi.

"Činjenica je da su i on i gospodin (Saša) Janković, dok je bio na poziciji Zaštitnika građana, počeli vrlo učestalo da naše službe razapinju, i to isključivo kada je došlo do promene vlasti. Do 2012. godine gospodin Janković ni rečenicu jednu nije napisao protiv rada službi, ali od 2012. godine, od promene vlasti, on kreće u intenzivnu kampanju, posebno protiv Vojnobezbednosne agencije (VBA), tako da neretko mi posumnjamo da neko njima nije sugerisao da krenu baš sada protiv naših službi jer očigledno njih treba destabilizovati i onemogućiti im rad", kaže Đukanović.

On još navodi da Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ima platu sudije Vrhovnog suda i da je pravo poslanika koji ga biraju da postavljaju pitanja šta radi za toliku platu.

Đukanović se nadovezuje i konstatacijom da uprkos kritikama vladajuća stranka ne bi otišla da protestuje ispred sedišta Poverenika, za razliku od lidera opozicionog Saveza za promene Dragana Đilasa, koji je prošle nedelje protestovao ispred Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Serija optužbi na čelnike nezavisnih državnih institucija traje već mesecima. Poslanik Martinović je, zajedno sa kolegom Marijanom Rističevićem, pre nekoliko meseci izneo i optužbu da su Šabić i Janković "dobili 80.000 funti" od dve zapadne ambasade i da je Poverenik na službena putovanja potrošio 1,35 miliona dinara, što je posle sprovedene kontrole, na koju je Šabić sam pozvao, demantovala Državna revizorska institucija.

Oni koji su izneli netačne optužbe za to nisu snosili bilo koju vrstu partijske ili zvanične sankcije. Usledile su i optužbe na račun Šabića za saradnju sa opozicionim partijama:

"Na optužbe da sarađujem sa opozicijom odgovorio sam da je, naravno, po logici delovanja svakog nezavisnog kontrolnog tela, češći sukob s vlašću nego s opozicijom, kontrolišete vlast, ne kontrolišete opoziciju u 99 odsto slučajeva. Naveo sam dva odlična primera: prva podneta krivična prijava u vezi sa povredom prava na zaštitu podataka o ličnosti podneta je nakon jedne zloupotrebe podataka o ličnosti nakon lokalnih izbora u Boru, pre osam godina, na štetu pristalica i članova SNS, dakle, na štetu liste `Tomislav Nikolić`. Tada im to nije smetalo. Drugo, da li znate koja stranka je rekorder po broju podnetih žalbi Povereniku i broju rešenja donetih u njenu korist? To je SNS i taj rekord je postigla dok je bila u opoziciji. I čak i danas drži rekord iako godinama, otkad je na vlasti, ne podnosi žalbe i, naravno, opstruira rad poverenika", ukazuje Šabić na javnosti malo poznatu činjenicu.

Nemanja Štiplija ukazuje na to da u zemljama savremene demokratije parlament i nezavisne regulatorne institucije imaju istu ulogu.

"Nezavisna regulatorna tela se najčešće biraju u parlamentu, pa su samim tim parlament i institucije tog tipa na istoj strani jer i jedni i drugi su tu radi kontrole izvršne vlasti; dakle, posao parlamenta i bilo koje nezavisne institucije je isti", podseća Štiplija.

Pitanje statusa nezavisnih kontrolnih tela u Srbiji pre tri godine našlo se i pred odgovarajućom institucijom Ujedinjenih nacija. Naime, nakon što je ministar policije Nebojša Stefanović optužio tadašnjem ombudsmana Sašu Jankovića da se "bavi politikanstvom", te da u svojim izjavama napada vojsku i policiju, Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazio je zabrinutost zbog takvih pritisaka.

Janković, koji se 2017. povukao sa mesta zaštitnika građana i otisnuo u opozicione političke vode, tada je izrazio sumnje da je Vojno-bezbednosna agencija protivzakonito špijunirala opozicione partije, čelnike sindikata i sudije.