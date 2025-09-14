Veteran bez ruke iz Ukrajine pronalazi mir uz pse

"Voli da grize", kaže Vasyl Velychko, dok se jednom rukom brani od razigranog njemačkog ovčara po imenu Ira u azilu za pse u Lavovu, na zapadu Ukrajine.

Velychko je jedan od desetina hiljada Ukrajinaca koji su ostali bez ekstremiteta zbog povreda zadobijenih tokom rata koji Rusija vodi protiv njihove zemlje.

Ira je samo jedan od do 60 pasa koje Velychko svakodnevno hrani i izvodi u šetnju u Azilu za životinje u Lavovu. Psi su postali njegova terapija.

"Vidio sam oglas. Pomislio sam, doći ću, pokušat ću da radim", rekao jeza ukrajinski servis RSE.

Velychko je služio u ukrajinskoj vojsci od 2017. do 2020. godine, ali se ponovo pridružio nakon ruske invazije u februaru 2022. Nekoliko mjeseci kasnije, tokom ukrajinske kontraofanzive u Harkivskoj oblasti, pogodio ga je projektil iz bacača granata, pri čemu je izgubio ruku.

Nakon rehabilitacije, Velychko je kratko radio kao kurir prije nego što je nedavno počeo raditi u azilu.

"Neki ljudi izgube volju, ali njima treba podrška i neko ko će im biti primjer", rekao je. "A onima koji samo sjede kod kuće poručujem: Nađite neki posao, budite među ljudima, komunicirajte."

Velychko nosi pojas povezan s povocem kako bi mu bila slobodna ruka za druge zadatke dok šeta pse.

"Pošto imam amputaciju gornjeg ekstremiteta, ponekad je nezgodno, recimo kad treba da držim psa ili da počistim za njim. S pojasom mogu jednostavno pustiti, a znam da pas neće pobjeći, da ga neće udariti auto ili da neće nestati", rekao je.

Kostyantyn Pavlenko, stručnjak za pse u azilu, kaže da Velychkova invalidnost nije prepreka.

"Fizički je, naravno, teško nekome ko nema jednu ruku", rekao je.

"Ali on nikad ne traži pomoć. Jednom sam mu na terenu rekao: 'Sačekaj, ja ću uhvatiti psa'. On je odgovorio: 'Ne, ne, ja ću sam'. Sam se namjesti, pridržava psa nogama, zakači karabiner i sve završi bez pomoći."

Velychko kaže da nikada ne uzima slobodan dan – i da više voli pse nego ljude.

"Ne mogu sebe zamisliti bez pasa. Kako ih neko može izdati, napustiti? Oni ti vjeruju, oni te vole."