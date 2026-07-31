Ponovljene pretnje Veranu Matiću, udruženja traže procenu bezbednosti

Predsedniku Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veranu Matiću ponovo su, drugi dan zaredom upućene pretnje smrću.

Pretnje su upućene preko društvene mreže X, jedna sa istog naloga kao prethodnog dana, a slična i sa drugog naloga na Fejsbuku.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zatražilo je hitnu reakciju nadležnih institucija povodom učestalih pretnji smrću Matiću, procenu njegove bezbednosti i obezbeđivanje adekvatne zaštite njemu i njegovoj porodici.

"Imajući u vidu učestalost pretnji, uvreda, napada u onlajn prostoru, ali i ranije fizičke napade kojima je Veran Matić bio izložen, on je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio procenu sopstvene bezbednosti", navodi se u saopštenju.

NUNS je naglasio da pretnje dolaze nakon višemesečne kampanje targetiranja, diskreditacije i govora mržnje usmerenog protiv Verana Matića u pojedinim medijima i na društvenim mrežama.

Dodaje se da prema saznanjima ANEM-a, iza naloga sa kojih su pretnje upućene stoji ista osoba, koja je i ranije upućivala pretnje novinarima i medijima, ali za to nije snosila nikakve zakonske posledice.

I Udruženje novinara Srbije (UNS) ponovo je pozvalo nadležne da hitno identifikuju i kazne odgovorne, naročito imajući u vidu da je to samo jedna u nizu pretnji kojima je Matić bio izložen, te da se pretnje ponavlјaju.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos navela je nedavno da su predstavnici srpskog civilnog društva izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima.

"Snažno civilno društvo i angažovani građani prednost su svake demokratije i ključni za uspješan proces proširenja. Zaslužuju poštovanje i slobodu govora bez zastrašivanja ili pokušaja da se njihov rad delegitimiše", navodi se u objavi Kos 23. jula na mreži X.

U nedavnoj Rezoluciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope izražena je zabrinutost zbog prekomerne upotrebe sile tokom antivladinih protesta, ali i drugih kršenja ljudskih prava i ugrožavanja slobode medija u Srbiji.

Rezolucijom se upozorava i na pritiske, napade, targetiranja pripadnika civilnog sektora.

Srbija je prema Indeksu slobode medija za 2026. godinu Reportera bez granica rangirana na 104. mesto, od ukupno 180, u grupu zemalja gde je "teška situacija".