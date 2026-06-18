Napadnut novinar Veran Matić ispred Skupštine Srbije

Sinoć oko 20 časova ispred Skupštine Srbije napadnut je novinar Veran Matić, član Stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), saopšteno je iz te asocijacije.

Matić je napadnut dok je snimao javno okupljanje ispred Narodne skupštine, kada mu je nepoznati mladić nasilno oteo telefon, uprkos tome što se Matić predstavio kao novinar i zatražio da mu uređaj bude vraćen, navodi se u saopštenju ANEM-a.

Navode da mu je telefon vraćen tek nakon što je intervenciju izvršio Đorđe Prelić, osuđenik za ubistvo francuskog fudbalskog navijača Brisa Tatona.

U kratkom razgovoru Prelić je optužio Matića da mu je svojim ranijim izveštavanjem na televiziji B92 "upropastio život", navodi se.

Nakon incidenta, Matić se obratio obezbeđenju Skupštine Srbije, ali je dobio odgovor da "događaj nije primećen" i da slučaj prijavi policiji.

ANEM navodi da je slučaj prijavljen Policijskoj stanici Stari grad.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na hitan upit Radija Slobodna Evropa (RSE) o tome da li se ispituju okolnosti napada i navodi da je napadač Đorđe Prelić.

ANEM poziva na hitnu reakciju institucija i ističe da napad na Matića "ne sme biti tretiran izvan konteksta kampanje koja se protiv novinara duže vreme vodi."

Ceo incident dogodio se u blizini Pionirskog parka koji je više od godinu dana blokiran jer su u njemu pristalice vlasti podigle šatorsko naselje, poznatije kao Ćacilend.

Đorđe Prelić Prela, osuđenik za ubistvo Brisa Tatona i bivši vođa navijača i ranije je viđan na skupovima vladajuće Srpske napredne stranke.

U avgustu 2025. godine bio je u Ćacilendu u blizini Predsedništva Srbije tokom skupa naprednjaka o čemu je pisao RSE.

Takođe, prema izveštavanjima medija i tvrdnjama opozicionih lidera, Prelić se pojavljivao na mitinzima vladajuće partije i u drugim gradovima Srbije, među kojima i na skupu u Sremskoj Mitrovici u februaru 2025.

Prelić je prvobitno 2011. godine, dok je bio u bekstvu, osuđen na 35 godina zatvora kao organizator napada na Tatona. Apelacioni sud je kaznu smanjio na 15, potom na 12 i na kraju na 10 godina, što je minimalno propisana kazna za teško ubistvo.

Uhapšen je 2013. u blizini Barselone, a izručen Srbiji godinu kasnije.

Na slobodu je izašao 2021. godine, i to nakon što je Apelacioni sud preinačio odluku Višeg suda, koji mu je ranije odbio uslovni otpust.

Bris Taton i grupa francuskih navijača doputovali su u Beograd u septembru 2009. godine kako bi pratili fudbalski meč između Partizana i Tuluza. Umesto sportskog spektakla, susreli su se sa nasiljem koje je potreslo Srbiju.

U centru Beograda napala ih je grupa huligana povezanih sa navijačkom tribinom Partizana. Sud je kasnije utvrdio da je Taton brutalno pretučen, a potom sa ograde iznad stepeništa na Obilićevom vencu, sa više od četiri metra visine, bačen na betonsku podlogu.

Nedugo nakon tragičnog događaja, policija je privela deset navijača Partizana, dok su dvojica osumnjičenih vođa grupe, Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, pobegli iz zemlje i godinama bili u bekstvu.