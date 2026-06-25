Najmanje 32 poginulih u zemljotresima u Venecueli

Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu, usmrtivši najmanje 32 osobe i ranivši 700, nakon što su se desetine zgrada srušile u gomile razbijenog betona i čelika u glavnm gradu Karakasu i okolini.

Zemljotres jačine 7,2 pogodio je oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minut kasnije usledio je potres jačine 7,5, prema američkom Geološkom zavodu (U.S. Geological Survey - USGS).

Koristeći prediktivne modele za procenu broja poginulih, USCS je saopštio da bi broj najverovatnije mogao dostići hiljade, uz značajnu verovatnoću da pređe 10 000.

Privremena predsednica Venecuele Delci Rodrigez (Delcy Rodriguez) rekla je da početni podaci o žrtvama ne uključuju one iz najpogođenije države La Gvaire, koja se nalazi u blizini Karakasa, i gde je gradski aerodrom, koji je bio zatvoren.

"Desetine zgrada su se srušile i trenutno sprovodimo veoma intenzivne spasilačke napore da spasimo što više života koliko nam Bog dozvoli", rekla je u obraćanju na državnoj televiziji neposredno pre 1 čas posle ponoći po lokalnom vremenu 25. juna.

"Takođe želim da kažem da je ovo prava tragedija. Odavde upućujemo poruku solidarnosti i porodicama koje su izgubile voljene potvrđujemo saučešće i podršku u ovim teškim satima."

Veb-sajt za praćenje nestalih osoba, koji su na mreži X objavili lideri opozicije, od kojih su mnogi van zemlje, naveo je više od 6600 osoba koje se vode kao nestale ubrzo nakon 2 časa ujutru po lokalnom vremenu, odnosno 8 časova po centralno evropskom vremenu.

Rodrigez je rekla da je zemlja fokusirana na spasilačke napore, očekujući u narednim satima dolazak spasilačkih timova iz drugih zemalja, zahvaljujući liderima uključujući predsednika SAD Donalda Trampa (Trump).

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da su SAD spremne, voljne i sposobne da pomognu u katastrofi.

"Dva velika zemljotresa koji su upravo pogodili veliki narod Venecuele su ogromni po razmeri i ostavili su razoran broj poginulih", rekao je Tramp, koji je naredio hapšenje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u januaru.

Lideri Salvadora, Dominikanske Republike, Brazila i Španije ponudili su podršku i saučešće, dok je američki Stejt department rekao da je u kontaktu sa venecuelanskim vlastima i da mobilizuje pomoć.

Američka ambasada u Karakasu saopštila je da pažljivo prati posledice zemljotresa i pozvala građane da potraže sigurno sklonište.

U bolnici Hospital de Clinicas u Karakasu, osoblje je zamoljeno da udvostruči noćnu smenu kako bi pomoglo lečenju povređenih, rekao je jedan radnik. Nastava je otkazana do kraja nedelje dok vlasti procenjuju štetu.

Naftna infrastruktura Venecuele nije odmah delovala pogođeno zemljotresima, a u nekim ključnim područjima i rafinerijama nije prijavljena šteta ni povrede. Šel (Shell) je saopštio da su svi zaposleni bezbedni, dok se upozorava da bi eventualni duži prekid struje mogao da utiče na proizvodnju nafte.

Međunarodne agencije pišu da je ovo jedan od najjačih zemljotresa koji je pogodio Venecuelu.

Venecuela se nalazi u seizmički aktivnoj zoni gde se Karipska ploča sudara sa Južnoameričkom pločom.

Prema procenama, oko 30.000 ljudi je poginulo kada je snažan zemljotres izazvao široko razaranje u gradovima Merida i Karakas 1812. godine, prema USGS-u.