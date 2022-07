'Lucifer' ponovo prži Srbiju

Novi vrući talas, pristigao je i do država Zapadnog Balkana, među njima i do Srbije. Narednih dana temperature će ići do 40 stepeni Celzijusa, što je za četiri stepena više od normale za ovo doba godine.

S druge strane, Beograđanka Biserka za sve veće vrućine i promenu klime krivi čoveka.

"Mi ljudi smo uništili klimu, mi smo krivi za to. Pogledajte more, šta je plastike unutra, to su tone. To je strašno, dave se ribe, spašavaju neki tamo koji štite životinje, ali, strašno", rekla je ona.

Biserka nije potpuno pesimistična, jer veruje da se situacija može poboljšati, ali samo ako se kod ljudi razvije svest, što, po njenim rečima, u Srbiji prilično manjka.

Sa tim je saglasan Nikola, mladić koji svira violinu u Knez Mihailovoj ulici, u centru prestonice.

"Iako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome šta nas zapravo tek, pretpostavljam, čeka", kaže Nikola za RSE.