EU ministri vanjskih poslova nastoje uključiti Zelenskog u razgovore Putina i Trampa o Ukrajini

Ministri vanjskih poslova Evropske unije(EU) sastaju se 11. avgusta kako bi razgovarali o predstojećim razgovorima između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina o okončanju rata u Ukrajini, dok Brisel nastoji da obezbijedi ulogu Kijeva na samitu.

Najviši diplomate EU održaće video-konferenciju tokom dana, uz učešće ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe, kako bi razgovarali o sastanku zakazanom za 15. avgust na Aljasci, usred sve glasnijih izjava američkih zvaničnika da bi mirovni sporazum mogao uključivati ustupanje teritorije Rusiji.

"Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine", poručili su lideri Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Britanije i Finske, zajedno sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, u zajedničkoj izjavi, pozivajući Trampa da izvrši veći pritisak na Rusiju.

Razgovori dolaze u ključnom trenutku, dok Tramp sve češće kritikuje Putina, a ruski predsjednik ne pokazuje nikakve znakove popuštanja u vezi sa maksimalističkim zahtjevima Kremlja.

Tramp je posljednjih dana sugerisao da bi rješenje rata moglo uključivati "razmjenu teritorija".

"Vratićemo nešto nazad, a nešto ćemo zamijeniti", rekao je Trump u Bijeloj kući 8. avgusta. "Biće neke razmjene teritorija na korist obje strane, ali o tome ćemo razgovarati kasnije ili sutra."

Te izjave izazvale su oštre reakcije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i evropskih saveznika Kijeva, koji su izrazili snažnu podršku bezbjednosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

"Kraj rata mora biti pravedan, i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod zarad mira u Ukrajini, koja brani vitalne bezbjednosne interese naših evropskih nacija", rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama 10. avgusta.

Dodao je da Kijev "cijeni i u potpunosti podržava" izjave podrške svojih zapadnih saveznika.

U svom večernjem obraćanju 10. avgusta, Zelenski je rekao:

"Razumijemo namjeru Rusije da pokuša prevariti Ameriku — to nećemo dozvoliti."

Evropski lideri pozdravili su Trumpove napore da pokuša riješiti vojni sukob koji traje već 41 mjesec, ali su naglasili potrebu da se izvrši pritisak na Moskvu i obezbijede sigurnosne garancije za Kijev.

U zajedničkoj izjavi 9. avgusta, lideri Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske, Finske i Evropske komisije istakli su da "samo pristup koji kombinuje aktivnu diplomatiju, podršku Ukrajini i pritisak na Rusku Federaciju da okonča svoj nezakoniti rat može uspjeti".

Evropski lideri su se takođe obavezali da će nastaviti sa značajnom vojnom i finansijskom podrškom Ukrajini, dodajući da "Ukrajina ima slobodu izbora o svojoj sudbini".

U drugoj izjavi koju su 10. avgusta objavili zapadni saveznici Kijeva, Nordijsko-baltička grupa 8 izrazila je podršku Ukrajini i poručila da se mir može postići samo povećanim pritiskom na Rusiju da zaustavi svoj "nezakoniti" rat.

Lideri Danske, Estonije, Finske, Islanda, Letonije, Litvanije, Norveške i Švedske saopštili su da "ponovo potvrđuju princip da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom".

Wall Street Journal je, pozivajući se na neimenovane pregovarače, 9. avgusta izvijestio da su evropski zvaničnici predstavili kontra-prijedlog na neprecizirani američki plan, koji uključuje zahtjev da se prekid vatre dogodi prije bilo kakvih drugih koraka, te da svaka razmjena teritorija bude uzajamna i uz sigurnosne garancije.

Evropski zvaničnici su svoje prijedloge predstavili Vanceu tokom sastanka sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima u jednoj seoskoj rezidenciji u blizini Londona 9. avgusta, navodi se u izvještaju.





Ruska invazija se pretvorila u najveći kopneni rat u Evropi od Drugog svjetskog rata, razarajući Ukrajinu i transformišući Rusiju – pretvarajući njenu ekonomiju u ratnu mašineriju i uspostavljajući državu sa policijskim režimom koja kriminalizuje neslaganje.

Prema zapadnim procjenama, ruske žrtve – poginuli i ranjeni – premašuju milion, dok se vjeruje da je broj poginulih Ukrajinaca veći od 100.000, a ukupne žrtve oko 400.000.

Kako se pregovori približavaju, obje strane se nastavljaju međusobno napadati.

U ranim jutarnjim satima 11. augusta, ruski zračni napadi pogodili su ukrajinske regije Dnjepropetrovsk, Sumy i Zaporižje, dok su ukrajinski dronovi ciljali lokacije duboko u Rusiji.



Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopštilo je da je uspješno oborilo 59 dronova i mamaca tipa Šahed od 71 lansiranih iz ruskih gradova Šatalovo, Kursk, Millerovo i Primorsko-Ahtarsk. Dvanaest dronova uspjelo je pogoditi šest lokacija, dok su ostaci drugih pali na jednu lokaciju.



U Arzamasu, u ruskoj regiji Nižnji Novgorod, u napadu ukrajinskog drona na industrijski objekat 11. augusta ubijen je jedan radnik, a dvojica su povrijeđena, potvrdio je lokalni guverner Gleb Nikitin. Ukrajinski kanali na društvenim mrežama proširili su snimke navodnog napada na fabriku instrumenata u Arzamasu.



Ruska vojska saopštila je da je tokom noći oborila 39 ukrajinskih dronova u nekoliko regija, kao i iznad Krima koji je Rusija anektirala.