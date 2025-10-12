Ne snimaj! Zabrana fotografisanja nadvija se nad Uzbekistanom

Zabrana fotografisanja i snimanja ljudi bez njihove dozvole izgleda da će biti odobrena u Uzbekistanu pošto je parlament zemlje glasao za takav zakon 7. oktobra. Zakon nalaže da se dobije usmeno ili pismeno odobrenje ljudi koji se fotografišu ili snimaju, uz pretnju novčanim kaznama u vrednosti od sa novčanim kaznama do 1.170 evra i konfiskaciju opreme u slučaju njegovog kršenja. Zakon čeka odobrenje Senata, ali se taj korak uglavnom smatra ceremonijalnim u toj centralnoazijskoj zemlji. Anzor Buharski, poznati uzbekistanski fotograf koji vodi foto ekspedicije za turiste, rekao je za RSE da mnogo toga ostaje nejasno u pogledu sprovođenja zakona i kako će se primenjivati u slučaju gužvi i slučajno snimljenih ljudi na fotografiji. "Može li građanin tvrditi da je osoba na fotografiji zaista on ako nosi gas masku ili kostim Deda Mraza?"

Uzbekistanski poslanici su predstavili zabranu kao način za zaštitu privatnosti ljudi, posebno dece, s klauzulom koja precizira da roditelji ili staratelji moraju dati dozvolu za fotografisanje deteta mlađeg od 16 godina. Kritičari ukazuju na niz skandala u koje su umešani korumpirani policajci i zvaničnici snimljeni kamerama kao potencijalni motiv za donošenje novog zakona. Nacrt zakona koji bi zabranio objavljivanje slika i snimaka prvi put je predložen 2020. godine. U trenutnoj verziji zakona, to je prošireno tako da uključuje "snimanje i skladištenje" takvih snimaka.

Uzbekistan svake godine posećuju milioni turista koje privlači arhitektura Puta svile, ali Buharski kaže da su turisti sve mlađi i sve skloniji avanturama za razliku od turističkih grupa sa starijima koje je ta zemlja privukla u prvim decenijama nezavisnosti. "Ovi mlađi turisti su manje zainteresovani za ciglene znamenitosti i grobnice svetaca koliko za egzotiku Istoka: svakodnevni život, nacionalne tradicije, nošnje, uske ulice starog dela grada, bazare i tandure", rekao je Buharski. "Turisti žele da sve ovo zabeleže kamerom i dosad su to radili bez ikakvih problema. Vreme će pokazati da li će novi zakon odvratiti potencijalne turiste." Uzbeci su generalno otvoreni za fotografisanje, ali zabrana bi mogla da promeni kulturu na mestima kao što su pijace koje vole turisti s kamerama.