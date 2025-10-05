Dostupni linkovi

Naoružani policajci prete uzbekistanskom poljoprivredniku zbog obima prinosa
Naoružani policajci prete uzbekistanskom poljoprivredniku zbog obima prinosa

Komšije uzbekistanskog poljoprivrednika zabeležile su noćnu posetu policije, koja je, kako navode, pretila čoveku, optužujući ga da nije ispunio državne kvote za žetvu žitarica. Iako uzbekistanski zakon garantuje nezavisnost poljoprivrednika, mnogi izveštavaju da su i dalje uznemireni i da im se preti ako se ne smatraju dovoljno produktivnim. Poljoprivrednik snimljen telefonom kaže da je njegova 70-godišnja majku povređena kada ju je policija gurnula na zemlju i insistira da je ispunio državnu kvotu sa žetvom žitarica od 17 tona.

