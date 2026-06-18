Evropski i balkanski populisti
Dok se Mađarskom i dobrim delom Evrope smirivala euforija zbog sloma Viktora Orbana, u Sloveniji Janez Janša, lider desnice, postao je premijer po četvrti put. Duže od decenije države EU ljuljaju se na klackalici populizma, koji je dominantan u državama kandidatima za članstvo u Uniji na Balkanu. O tome su u podkastu "Uvid" razgovarali: Gorazd Kovačić, sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani, Nikola Ilić, sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Andi Hodžaj (Hoxhaj), sa Kings koledža (King's College) u Londonu.
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