"Najkraće rečeno, sramotno", komentar je sportskih novinara sa kojima smo razgovarali u Beogradu i u Podgorici nakon košarkaške utakmice Crvene Zvezde i Budućnosti odigrane u nedelju, u glavnom gradu Srbije u atmosferi koju je trener Podgoričana opisao kao "linč kakav nikada nije doživeo, niti video".

Jasmin Repeša, trener Budućnosti, tako je reagovao na uvredljivo navijanje pristalica domaćina, na trenutke i nacionalno obojeno, koje je obeležilo susret dva kluba - i u nedelju, ali i u petak 12. aprila.

"Ne vidim smisao ako se mi i u 2019. godini vrijeđamo na nacionalnoj osnovi", rekao je razočarano Repeša, sportski stručnjak poreklom iz Hrvatske.

Milan Tonić, trener Zvezde, koja je pobedila u oba susreta, ovim povodom je rekao samo da je "njegov tim odigrao savršeno", da se "bavi samo košarkom" i da "svako može da da izjavu kakvu hoće".

"Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo, na jedan i na drugi način, protivnička ekipa i neki pojedinci", utisak je koji je utakmica Zvezda - Budućnost, odigrana u nedelju 14. aprila, ostavila na urednika sportske rubrike beogradskog lista Danas Zorana Pavića.

Sportski komentator Radio-televizije Crne Gore (RTCG) Nebojša Šofranac koji je prisustvovao meču, atmosferu na tribinama opisuje kao "nesportsku" i uz "konstantne uvrede na račun, podgoričkih igrača, njihovog trenera i uprave Budućnosti". Šofranac dodaje da je upadljivo da uvredljivo skandiranje nije bilo vezano za rezultat, a koji je na kraju bio 107:69 u korist domaćih.

'Od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam...'

"Potpuno je bilo isto i kada je bio egal u prvim minutima i kada su došli do 40 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, ismije, pogodi. Znači, potpuno isto. Nije uopšte zadovoljenje bilo u rezultatu, jer znam kako reaguje narod - bili bi zadovoljni, otišli bi kući i to je to. Ali, nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo se nešto mnogo više od toga. Od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam...", komentariše.

Prethodne večeri je svoje utiske o meču na press konferenciji izneo vidno uzrujani trener podgoričkog kluba Jasmin Repeša. Nakon što je čestitao protivnicima na pobedi, koju je nazvao "više nego zasluženom", rekao je i da je atmosfera koja je pratila utakmicu u nedelju, ali i onu od petka, bila sve samo ne sportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi, igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, bili izloženi "od tunela do izlaska" sa terena.

"Mislim da ovo nema nikakve veze sa sportom, da moram baciti sako zato što je puno hrakotine (pljuvačke), verovatno je nešto što ni u Srbiji, siguran sam, niko ne opravdava. Ovo je, najblaže rečeno, psihijatrija najvišeg reda. Ko je kumovao i zašto je to tako to je za analize ljudi koji se bave sa tim. Koliko sve to skupa ima smisla da se igra, bez obzira i u Podgorici, ja ne vidim smisao nikakav. Apsolutno nikakav", rekao je Repeša, dodavši da ne može da se pomiri sa činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrači vređaju na nacionalnoj osnovi.

Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.

"Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu da komentarišem gospodina Repešu. Bavim se samo košarkom... Zahvalio sam se našim navijačima na podršci, stvarno su pomogli našoj ekipi. Sad, svako može da da izjavu kakvu hoće. Neregularni uslovi u vezi čega?", upitao je.

Nakon što su novinari odgovorili da se trener Budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, Milan Tomić je rekao: "Šest hiljada ljudi je u hali... Jel treba da ne navijaju za Zvezdu?".

Novinar lista Danas Zoran Pavić poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao "verbalno nasilje", koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je i javnost takve događaje počela da smatra "normalnim", a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu "revanša" za atmosferu u njihovom gradu kada su se prošlog proleća susrele iste dve ekipe uz takođe neprijatne scene.

"Kada kažem toleriše, mislim da se smatra 'manjim zlom', preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčanih kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje", rekao je Pavić.

On je dodao da su se slična skandiranja mogla čuti i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što nisu učinile ni u nedelju kada se igralo protiv Budućnosti.

Zbog toga sportski novinar iz Crne Gore Nebojša Šofranac konstatuje da se igralo u neregularnim uslovima.



"Znam da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok ne prestane i fizički pritisak upaljačima, pljuvanjem i tako dalje. Ako nakon dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni i jedino tako može da se nastavi utakmica. Ova utakmica sinoć bi bila prekinuta 10, 20, 30 puta da je pod evropskim okvirima bila", rekao je Šofranac.



Njegov kolega, sportski novinar iz crnogorskog dnevnika Vijesti Nikola Nikolić, koji je takođe u Beogradu pratio meč Budućnosti i Crvene Zvezde, nada se zaustavljanju uzavrele atmosfere koja se preliva iz susreta u susret dva kluba.

"Nadam se da neće biti revanšizma i da Budućnost neće pribjeći tom receptu. Vjerujem da se to neće dogoditi, a ukoliko se ipak desi, to će biti jako loša reklama za Crnu Goru", rekao je Nikolić, koji dodaje kako očekuje da uprava podgoričkog kluba učini sve da se scenario iz Beograda ne ponovi na narednom susretu dva kluba u okviru ABA lige koji je zakazan za sredu, 17. aprila u Podgorici.