Ustavni sud BiH: Nacrt Ustava RS nije u skladu sa Ustavom BiH

Ustavni sud BiH je donio odluku da Nacrt Ustava Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH. Utvrđeno je i da Odluka o utvrđivanju Nacrta Ustava RS prestaje važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 13. marta prošle godine Nacrt novog ustava RS-a kojim, između ostalog, vlasti u RS-u planiraju da definišu taj entitet kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku, te da ukinu Vijeće naroda i potpredsjednike iz druga dva konstitutivna naroda.

Ove stavke su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Neustavan i zakon o finansiranju političkih stranaka u RS

Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) je na sjednici 26. marta proglasio neustavnim zakona o finansiranju poliitčkih stranaka u Republici Srpskoj kojim je obustavljeno finansiranje svih političkih partija iz entitetskog i lokalnih budžeta.

Ovaj zakon je Skupština RS usvojila u maju prošle godine.

Sporni zakon je usvojen kao odgovor na odluku visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta koji je zabranio javno finansiranje Saveza nezavisnih socijaldemokarata Milorada Dodika i Ujedinjene Srpske, na čijem je čelu Nenad Stevandić.

Schmidt je to učinio zbog antiustavnog djelovanja ove dvije stranke, nakon niza secesionističkih odluka RS kojima se podrivaju institucije BiH.

Donošenje zakona je izazvalo reakcije opozicionih stranaka i nevladinih organizacija, koje tvrde da je tim zakonskim rješenjima u RS ugroženo djelovanje i postojanje opozicionih stranaka, koje ostaju bez prihoda.

Ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH je u oktobru prošle godine podnio Darko Babalj, prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Ustavni sud je u decembru 2025. već reagovao, privremeno stavljajući zakon van snage, jer bi njegova primjena, po ocjeni sudija, mogla narušiti ustavno načelo vladavine prava i dovesti do nejednakog tretmana političkih stranaka iz različitih dijelova BiH.

O glavnom pregovaraču BiH

Ustavni sud je naložio Parlamentarnoj skupštini BiH da u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke normira proceduru imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju BiH u EU i osnivanja ureda glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH.

U ovom predmetu se odlučivalo na osnovu zahtjeva 31 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Odluke o osnivanju ureda i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Ustavni sud BiH je naveo da ovu odluku nije potvrdio Dom naroda BiH, jer Ustav propisuje da sve zakonodavne odluke moraju da odobre oba doma.

Poslanici SNSD-a iz NSRS su tražili privremenu mjeru za obustavljanje odluke Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom.