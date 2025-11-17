Ukrajinci pred još jednom zimom dok Rusija napada energetsku infrastrukturu

Tokom svake od poslednje tri zime, Marija Morozova, njen suprug i njihova ćerka su se pripremili za teške uslove na istoku Ukrajine koje je izazvao rata koji je Rusija pokrenula protiv svog suseda. Međutim, ove godine se spremaju za najgore.

Kampanja Moskve usmerena na energetsku infrastrukturu – posebno na proizvodnju električne energije i električnu mrežu koja se bori da isporuči struju milionima Ukrajinaca – izbacila je iz pogona veliki deo snabdevača električnom energijom u zemlji.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike saopštilo je u oktobru da je proizvodni kapacitet oko 17,6 gigavata (GW), što je manje od polovine od 38 GW pre izbijanja rata u februaru 2022. godine. A hladna zima, koja se očekuje ove godine, mogla bi da poveća potrebe na oko 18 GW.

"Srećom, još imamo centralno grejanje", rekla je Morozova (28) za RSE iz svog rodnog grada Kamjanskog u istočnom Dnjepropetrovskom regionu, dok je navodila kako se priprema za zimu, kada temperature mogu pasti i na minus 20 stepeni Celzijusa.

"Za struju smo kupili smo inverter bateriju s akumulatorom. Takođe, imamo agregat na balkonu, ali se nadamo da nećemo morati da ga koristimo, jer je previše bučan."

Nastavak ruskih napada i nestanci struje

Ruski napadi ove nedelje već su doveli do smanjenja isporuka struje potrošačima u nekoliko oblasti širom zemlje, pojačavajući strahove od onoga što bi moglo da se desi.

Struja je smanjena u većini regiona na osam do 16 sati 9. novembra, saopštio je državni energetski dobavljač Ukrenergo, a usledilo je još nekoliko dana.

"Razlog za uvođenje restrikcija su posledice masovnih ruskih napada raketama i dronovima na energetska postrojenja", saopštila je kompanija.

"Teško je setiti se tolikog broja direktnih udara na energetska postrojenja od početka invazije", rekla je Svitlana Hrinčuk, ministarka energetike koja je nedavno podnela ostavku.

U severnom gradu Nižinu, samo nekoliko sati od ruske granice, pojedine porodice užurbano prave planove za preživljavanje, kao šta učiniti ako grejanje otkaže, gde nabaviti drva i ugalj, i kako obezbediti makar osnovne uslove za život na temperaturama ispod nule.

Natalija, stanovnica Nižina, rekla je za Ukrajinski servis RSE da je, iako je njena ćerka pobegla iz zemlje, ona odlučila da ostane. Jedino što bi je nateralo da napusti svoj stan je, kako kaže, potpuni nestanak grejanja.

Ona kaže da ljudi u njenom komšiluku već prikupljaju zalihe: slažu ogrevno drvo, pune flaše vodom, proveravaju baterijske lampe. Neke porodice su napravile planove da se skupe u nekoliko privatnih kuća koje se mogu grejati pećima na drva.

"Kad bih imala privatnu kuću, definitivno bih nekome pomogla. Život ne staje iako su napadi i granatiranje pojačani", kaže ona.

Priprema domova i dece za mrak

Morozova kaže da su skoro svi koje poznaje spremili zalihe sveća i lampi na baterije.

Međutim, dodaje ona, "biće veoma teško ako ne bude grejanja. Moja porodica će morati da se preseli u kuću mog oca, gde možemo da se grejemo na drva."

Kada nestane struje, ona i njen muž kažu svojoj četvorogodišnjoj ćerki: "Rusija želi da ostanemo u mraku, a naši inženjeri pokušavaju da sve poprave. Moramo da čekamo."

Morozova kaže da su ljudi u Ukrajini, čak i ako se ova zima pokaže kao najteža dosad, sada imaju iskustvo kako da se nose s hladnoćom u ratnim uslovima.

Moskva je pojačala napade na energetsku infrastrukturu, rekao je Volodimir Omeljčenko, direktor energetskih programa u kijevskom tink-tenku Centar Razumkov, zahvaljujući povećanju proizvodnje i kapaciteta dronova Šahed u Rusiji, dok Ukrajina ima manje sistema protivvazdušne odbrane nego ranije.

Andrij Herus, predsednik parlamentarnog Odbora za energetiku, kaže da je nacionalni proizvođač električne energije Ukrenergo ojačao 70 trafostanica, ali da "nije moguće u potpunosti zaštititi energetska postrojenja od svih napada – naročito od balističkih raketa".

Agregati i dronovi

U Kijevu je glasno brujanje agregata uobičajena pojava. Čuje se ispred kafića, prodavnica i stambenih zgrada, često uključeni u roku od nekoliko minuta posle napada koji dovode do prekida isporuka struje.

"Ponekad se čini kao kompjuterska igra – toliko buke u isto vreme“, kaže Margarita Sitnik, bivša novinarka i građanska aktivistkinja koja živi u prestonici.

"Buka agregata ponekad nalikuje na Šahede. Mešam ih. To nije dobro; možda nećemo čuti prave dronove i preduzeti mere predostrožnosti", kaže ona.

U njenoj zgradi, stanovnici su prikupljali novac za kupovinu agregata, ali ona poznaje mnoge porodice koje ne mogu sebi da ih priušte. S rastom cena i smanjenjem prihoda, kaže ona, "ljudi s nižim platama jednostavno nemaju načina da se pripreme."

Kao i Natalija u Nižinu i Morozova u Kamjanskom, Sitnik u Kijevu kaže da je jedini pravi plan da se ljudi međusobno pomažu.

"Ako ne bude grejanja, ići ćemo da radimo u kancelarije koje su još uvek tople", kaže ona.