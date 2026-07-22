Zelenski imenovao novog načelnika Generalštaba, u novoj promeni u vojnom rukovodstvu Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je načelnika Generalštaba, dan nakon što je zamenio najvišeg vojnog komandanta Ukrajine, što je poslednja u nizu velikih promena u odbrambenom rukovodstvu zemlje.

General-major Igor Skibjuk preuzeće dužnost od svog šefa, general-potpukovnika Andrija Hnatova, objavio je Zelenski u sredu.

Tom promenom okončana je nedelja velikih kadrovskih odluka Zelenskog u vojnoj komandi i Ministarstvo odbrane, gde je smena ministra odbrane Mihaila Fedorova izazvala višednevne javne proteste.

Politička previranja su usledila nakon što su ukrajinske trupe borbama skoro zaustavile napredovanje ruskih snaga duž linije fronta od 1.100 kilometara u ratu koji je sada u petoj godini.

Mada ruske trupe ostvaruju napredak na mestima poput Kostjantinivke, cena su izuzetne žrtve. Na nekim mestima, Ukrajina je ostvarila male dobitke, povrativši delove teritorije od Rusije.

Ukrajina je takođe ohrabrena kampanjom napada dronovima srednjeg i dugog dometa koja je uništila deo ruske logistike – posebno oko okupiranog poluostrva Krim – i stavila pritisak na ruske naftne rafinerije, izazivajući rasprostranjenu nestašicu goriva.

Zasluge za kampanju s dronovima – i za brzo prihvatanje nove tehnologije i taktike u Ukrajini – u velikoj meri pripadaju Fedorovu, tehnološki orijentisanom oficiru za kog se smatra da predstavlja odstupanje od staromodnog vojnog razmišljanja.

Tridesetpetogodišnji Fedorov se, međutim, sukobio s nekim od vojnih veterana stare garde u Generalštabu, uključujući generala Aleksandra Sirskog, vrhovnog komandanta Ukrajine. Usred širih promena u kabinetu, Zelenski je 15. jula smenio Fedorova oko šest meseci posle početka njegovog mandata.

Fedorov je kasnije optužio Sirskog da ometa, kako je naveo, neophodne reforme, posebno u vezi s ugovorima s proizvođačima odbrambene opreme.

Njegovo otpuštanje izazvalo je višednevne proteste u Kijevu i drugde, što ukazuje da uživa podršku u široj javnosti, kao i znak angažovanja Ukrajinaca zbog često neprozirnog donošenja odluka u Vladi.

Zelenski je u ponedeljak nakon višednevnog širenja glasina smenio Sirskog, zamenivši ga komandantom ukrajinskih kopnenih snaga, general-majorom Mihailom Drapatijem.

U saopštenju objavljenom oko 10 sati posle objave o njegovoj smeni, Sirski je branio svoj mandat komandanta i ukazao na neke od reformi koje je nadgledao.

"Rekao sam to ranije i ponoviću to danas: moj posao je rat. Pozicije se menjaju, ali ovaj princip se ne menja. Kakav god da je moj status, služiću Ukrajini do pobede", naveo je u objavi na Telegramu.

Mnogi Ukrajinci poštuju naslednika Sirskog – Drapatija zbog njegove odluke da podnese ostavku u junu 2025. pošto je ruska balistička raketa pogodila poligon za obuku, ubivši 12 vojnika.

Taj incident se smatra kršenjem protokola komande, pošto su oficiri upozoreni da ne održavaju ceremonije obuke koje bi mogle biti meta ruskih raketa.

Kada je Sirski imenovan za vrhovnog komandanta, on je zamenio Valerija Zalužnog, poštovanog generala koji je, kao i Sirskij, bio hvaljen zbog ključnih odluka u ranim danima ruske invazije u februaru 2022.

Zalužnij je imenovan za ambasadora u Londonu, ključnu diplomatsku poziciju, ali je istovremeno time uklonjen kao politička pretnja Zelenskom.

Zalužnij, koji nije ništa rekao o političkim previranjima prošle nedelje, objavio je saopštenje na Fejsbuku, hvaleći Drapatija.

Mikola Bjeljeskov, politički analitičar u vladi bliskom Nacionalnom institutu za strateške studije, opisao je Drapatija kao profesionalca i poštovanog među vojnicima, kao i pristojnog oficira koji je pomogao u stabilizaciji fronta u Harkivu u maju 2024. i kasnije, u Pokrovsku u decembru 2024.

Ipak, "bez obzira na popularnost, vođenje rata biće izazov s obzirom na probleme s ljudstvom, nedovršene reforme korpusa i nedostatak kvalifikovanih ljudi na različitim nivoima", rekao je za RSE.

"Međutim, Zelenski je napravio korak da okonča konfrontaciju s ljudima koji su želeli promene i povezivali probleme sa Sirskim", rekao je Bjeljeskov.

"Drapatij je odličan izbor, jedan od najcenjenijih lidera među novom generacijom ukrajinskih oficira", rekao je Džon Hardi (John Hardie), zamenik direktora Programa za Rusiju u Fondaciji za odbranu demokratija, vašingtonskom tink-tenku.

"Nadam se da će njegovo imenovanje podići moral i pomoći u rešavanju izazova s kojima se suočava ukrajinska vojska, posebno kada je u pitanju kultura komandovanja – problem koji je Drapatij iskusio iz prve ruke", dodao je on.