Robot-vojnici: Kopneni dronovi na ukrajinskom frontu

Dok ruske snage nastavljaju napad na Pokrovsk, neke ukrajinske jedinice koriste kopnene dronove kako bi pomogle u odbrani ovog grada na liniji fronta u Donjeckoj oblasti.

Sedmi korpus za brzi odgovor Ukrajine objavio je video na Facebooku koji prikazuje vojnike u Pokrovsku kako koriste kopnene dronove u odbrani grada, koji je nekada bio važan transportni i logistički centar ukrajinske vojske.

Mali, izdržljivi i često naoružani, ovi daljinski upravljani uređaji postali su ključni dio ukrajinske odbrane širom Donjecke oblasti.

Koriste se za izviđanje, dopremu zaliha i direktne napade, a mogu se kretati kroz područja previše opasna za vojnike ili tenkove.

Nedaleko od linije fronta, ekipa Ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa (RSE) imala je ekskluzivni obilazak, koji je vodio komandant 93. mehanizovane brigade Ukrajine. Tom prilikom predstavljeni su različiti tipovi kopnenih dronova koji su trenutno u upotrebi.

"Ovo je naša borbena krntija. Izašla je sinoć i vratila se tek jutros. Opremljena je mitraljezom i nekoliko stotina metaka", rekao je komandant bataljona koji koristi kodno ime Elektrik.

"Koristimo je da ubijemo neprijatelja izbliza. Oni dođu, mi otvorimo vatru i povučemo se. I to smo radili više puta", ispričao je.

Međutim, ne završava svaka misija kopnenog drona uspješno.

"Ponekad stigne i odmah bude uništen. A ponekad preživi stotine kilometara", objašnjava komandant. "Juče je jedan od naših krenuo po ranjenog vojnika, ali nije uspio. Uočilo ga je više od pet FPV dronova (bespilotna letjelica s pogledom iz prvog lica), a šesti ga je uništio.

Višenamjenski alati za preživljavanje

Na prvim linijama, vojnici sami modifikuju i ponovo sklapaju ove mašine za različite zadatke: od borbenih platformi do vozila za evakuaciju ranjenih ili poginulih bez potrebe za ljudskom intervencijom.

"Stigne sam, ukrca se sam i sam se vrati", kaže Elektrik. "To je jedinstvena stvar."

Iako je razvoj kopnenih dronova u Ukrajini započeo prije više od decenije, ruska invazija punog obima značajno je ubrzala njihovu evoluciju.

U međuvremenu, ruski vojnici su takođe viđeni kako koriste razne improvizovane mašine dok napreduju prema Pokrovsku, po cestama prekrivenim gustom maglom.

Video koji su ruski vojni blogeri objavili na Telegramu 11. novembra prikazuje, kako izgleda, ruske vojnike na motociklima, automobilima i drugim vozilima kako ulaze u Pokrovsk.

Mnoga vozila su bila bez vrata i prozora, a neki korisnici Telegrama su komentarisali da to izgleda kao scena iz akcionog filma Mad Max iz 1979. godine, koji prikazuje postapokaliptični svijet.

Agencija Reuters uspjela je potvrditi da je snimak zaista zabilježen u Pokrovsku, ali nije mogla nezavisno potvrditi datum.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je 11. novembra na Telegramu da je situacija "i dalje teška" i da loše vremenske prilike idu na ruku ruskim snagama.

Ukrajinska vojska saopštila je da se oko 300 ruskih vojnika sada nalazi unutar Pokrovska, koji Moskva pokušava zauzeti više od godinu dana.