Kako zabrana jednokratnih e-cigareta u Britaniji pomaže ukrajinskim vojnicima na frontu

Otkako je Ujedinjeno Kraljevstvo u junu zabranilo jednokratne elektronske cigarete zbog zdravstvenih i ekoloških razloga, Vjačeslav Semenjuki ima pune ruke posla izvlačeći hiljade baterija iz tih uređaja kako bi ih poslao u Ukrajinu, gdje se od njih prave prenosivi punjači za vojnike na frontu. Ukrajinski volonter, koji već deset godina živi u Leedsu, gradu na sjeveru Engleske, kaže da proizvođači e-cigareta u Ujedinjenom Kraljevstvu "više ne mogu prodavati te uređaje, pa mi zapravo pomažemo da [proizvođačima i trgovcima] olakšamo život, jer moraju nešto učiniti s njima".

Nedavna isporuka četiri palete potpuno novih jednokratnih e-cigareta Udruženju ukrajinske zajednice u Leedsu, koje je Semenjuki suosnovao 2022. godine, znači više od 10.000 pojedinačnih uređaja koje on i mala grupa volontera trenutno rastavljaju. "Okupljamo se kod mene ili kod nekoga drugog, pa sjedimo, možda gledamo film ili pijemo vino", kaže Semenjuki o sesijama rastavljanja e-cigareta. "To je kao porodična večer."

Na drugom mjestu u Ujedinjenom Kraljevstvu, preduzetnik Tom Nabielec prikupio je neželjene e-cigarete kako bi ih donirao Ukrajinskom društvenom klubu u Londonu, koji također šalje baterije u Ukrajinu. Potvrdio je za RSE da je jednokratne e-cigarete sada relativno lako nabaviti besplatno iz prodavnica. "Inače ih košta novca da ih recikliraju, a ovdje u UK to moraju po zakonu." Nabielec kaže da je dobio e-cigarete od jednog maloprodajnog objekta, koji je ubrzo "proširio vijest na druge prodavnice u svom malom lancu" o mogućnosti doniranja zaliha ukrajinskim humanitarnim organizacijama.

Semenjuki kaže da se e-cigarete rastavljaju u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi se izbjegle carinske takse prilikom prolaska kroz Evropu i ulaska u Ukrajinu, lekcija naučena na teži način kada je jedna pošiljka e-cigareta koja nije bila rastavljena vraćena na nizozemskoj granici. Vozač je "morao da se vrati iz Nizozemske u Leeds da ih istovari, a zatim ponovo krene nazad", kaže Ukrajinac.

Međunarodni transport e-cigareta koji se potencijalno mogu ponovo prodati zahtijeva plaćanje poreza i opsežnu uvoznu dokumentaciju. Međutim, "otpadni" proizvodi, poput kutija s odvojenim baterijama koje Semenjuki i drugi volonteri izvlače, mogu se prenositi preko granica bez takvih birokratskih prepreka. Baterije se obljepljuju trakom za putovanje preko Evrope kako bi se smanjio rizik od požara koji može nastati kada se izloženi kontakti baterija dodirnu i izazovu kratki spoj.

Kada stignu u Ukrajinu, baterije se lijepe u 3D-printana kućišta za prenosive punjače od strane timova s kojima Semenjuki sarađuje u Lavovu. Gotov proizvod je izdržljiv, punjiv i ima više izlaza za napajanje. Vojnici na frontu koriste prenosive punjače za "sve uređaje koji se napajaju putem USB-a", kaže Semenjuki.

Na ruskoj strani u toku rata u Ukrajini, korisnici e-cigareta pozivaju se da doniraju uređaje zbog baterija i žica. "Jedna e-cigareta = jedan pad s drona na neprijatelja!" stoji na jednom plakatu na univerzitetu u jugozapadnom ruskom gradu Samara. Mali servomotori koji se koriste za ispuštanje municije s dronova mogu se napajati jednom baterijom iz jednokratne e-cigareta.