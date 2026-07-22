Ukrajina ponovo gađala skladišta ruskog 'Wildberriesa' nakon optužbi za snabdevanje vojske

Ukrajinska vojska gađala je skladišta najvećeg ruskog internet trgovca "Wildberries", u trećem takvom napadu za nedelju dana, dok Kijev nastavlja da širi kampanju uzvratnih udara velikog dometa u nastojanju da primora Moskvu na pregovore.

Generalna direktorka i vlasnica kompanije Tatjana Kim (Tatyana) saopštila je da su u ukrajinskim napadima pogođeni objekti u južnim gradovima Krasnodaru i Nevinomisku. Lokalne vlasti navele su da je najmanje 10 osoba povređeno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) potvrdio je napade, navodeći da su mete bili logistički centri "uključeni u snabdevanje ruske vojske komponentama za dronove, navigacionom i drugom opremom".

Objavljene fotografije i snimci prikazuju stubove dima koji se uzdižu iz oblasti u kojoj se nalaze skladišta kompanije "Wildberries".

Najnoviji udari na ovu kompaniju usledili su nakon niza sličnih napada poslednjih dana, kada su ukrajinski dronovi gađali objekte kompanije u Moskovskoj i Volgogradskoj oblasti. U tim napadima poginulo je osam radnika.

"Wildberries" se često opisuje kao ruski ekvivalent kompanije Amazon. Kompanija je počela kao internet prodavac odeće iz evropskih kataloga, a od tada je prerasla u tržišnu platformu sa širokim spektrom proizvoda koje prodaju nezavisni trgovci.

Ovi događaji dolaze u trenutku kada Kijev pojačava udare duboko unutar ruske teritorije, ciljajući energetsku i vojnu infrastrukturu na udaljenostima do 1.000 kilometara od granice.

Zelenski ove napade naziva "sankcijama dugog dometa" protiv Moskve. Ti napadi su izazvali nestašice goriva širom Rusije, podstičući nezadovoljstvo među građanima koji ranije nisu direktno osećali posledice rata, koji sada ulazi u petu godinu.

Pored skladišta kompanije "Wildberries", Zelenski je 22. jula izjavio da je Ukrajina gađala i skladište nafte i tanker na teritoriji Rusije, dodajući da Moskva "mora biti primorana da se okrene diplomatiji".

"Potpuno je pravedno što rat vraćamo kući, u Rusiju. Mir je potreban, a Ukrajina je ruskoj strani iznela sve svoje predloge", napisao je na Telegramu.

Ipak, dve zemlje i dalje su veoma udaljene kada je reč o uslovima za pregovore. Kremlj ostaje pri svom čvrstom stavu i ne pokazuje spremnost na kompromis u vezi sa kontrolom nad ključnom istočnom ukrajinskom oblasti Donjecka, dok istovremeno nastavlja svakodnevne vazdušne napade širom Ukrajine.

Samo tokom noći između 21. i 22. jula, Rusija je lansirala 216 dronova i četiri rakete, kako saopštava ukrajinska vojska. U napadima je najmanje jedna osoba poginula u južnom lučkom gradu Odesi, dok je još najmanje pet ljudi povređeno u Kijevu, među njima troje dece.

Prema navodima lokalnih vlasti, u napadu su oštećene stambene, poslovne i magacinske zgrade, dok su hitne službe požurile da ugase požare.