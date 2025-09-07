Ukrajinski vojnik preživio mučenje na ivici smrti u ruskom zarobljeništvu

U bolnici u istočnoj Ukrajini, vojnik leži s krvavim zavojem oko vrata, držeći blok za pisanje.

Vladyslava su medicinari pronašli 17. augusta, a sada se oporavlja od po život opasnih povreda u Dnipru.

Zbog dubokih posjekotina na vratu ne može govoriti, pa koristi blok za pisanje da ispriča svoju priču.

"Njegovo stanje bilo je teško. Kad biste vidjeli njegov vrat, shvatili biste", rekao je direktor bolnice Serhiy za ukrajinski servis RSE.

"[Da je rana bila] pola centimetra lijevo ili desno, karotidna arterija bi bila presječena i njegov život bi završio za minutu ili dvije", dodao je.

Serhiy je zatražio da se njegovo prezime ne objavljuje. Kao i mnogi vojnici u aktivnoj službi, i Vladyslav je također zamolio da se njegovo prezime ne navodi.

Tridesettrogodišnji Vladyslav služio je u blizini Pokrovska, području Ukrajine koje je mjesecima bilo pod intenzivnim ruskim napadima. Nestao je 12. augusta.

Prema njegovom pisanom svjedočenju, zarobile su ga ruske snage i odvele u podrum zajedno s drugim ukrajinskim vojnicima, gdje su neki bili mučeni.

"Rekao je da su ih prisilili da gledaju. Nisu smjeli okrenuti glavu. Morali su gledati kako druge muče", rekla je njegova supruga Viktorija.

"Rezali su ih. I Vladyslava su rezali", dodao je njegov brat Yevhen. "Odrezali su mu dio uha, iščupali zub kliještima, prerezali vrat. Zatim su ih sve bacili u jamu i prekrili smećem."

Prema Vladyslavu, ruke su mu bile vezane i ostavljen je među mrtvim saborcima. Ipak, nekako je uspio pobjeći.

"Stigao je poziv o ranjenoj osobi, rekli su da je vojnik bio u zarobljeništvu", rekao je Artem, bolničar iz humanitarne organizacije MOAS-Ukraine.

"Vrat mu je bio prerezan. [Bio je] preživjeli. Otišli smo po njega. Ovaj slučaj ću pamtiti do kraja života", dodao je.

Vladyslav je rekao da je uspio prerezati vezane ruke komadićem stakla i zatim je, teško ranjen, pet dana puzao do ukrajinskih linija.

Ova svjedočenja ne mogu se nezavisno potvrditi.

Ono što je sigurno jeste težina njegovih povreda. Očekuje se da će morati proći kroz nekoliko operacija kako bi povratio sposobnost govora. U međuvremenu, porodica mu pomaže u oporavku.