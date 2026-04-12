Ukrajina i Rusija prijavljuju hiljade kršenja planiranog primirja tokom Vaskrsa

Ukrajina i Rusija ponovo se međusobno optužuju za kršenje primirja tokom pravoslavnog Vaskrsa, pri čemu obje strane tvrde da su zabilježile hiljade napada i drugih povreda dogovora.

S obzirom na to da je ruski rat punog obima protiv Ukrajine ušao u petu godinu, a proljetna borbena sezona se zahuktava, Kijev i Moskva složili su se oko 36-časovnog prekida vatre koji se poklopio s pravoslavnim praznikom, a koji je počeo u ponoć 12. aprila.

Međutim, i ruske i ukrajinske snage prijavile su stotine incidenata u satima nakon što je primirje trebalo da stupi na snagu, 11. aprila.

Do jutra 12. aprila, ukrajinska vojska saopštila je da je registrovala skoro 2.300 "kršenja", uključujući "neprijateljske jurišne aktivnosti, granatiranje i napade dronovima".

Nije bilo raketnih napada, udara vođenim avionskim bombama niti napada kamikaza‑dronovima, saopštila je vojska u objavi na Facebooku.

U sjevernoj oblasti Sumi, ruski dron tokom noći pogodio je vozilo hitne pomoći, saopštili su zvaničnici, pri čemu su ranjena tri medicinska tehničara.

Rusija je tokom rata rutinski gađala civilne ciljeve, uključujući vatrogasce, bolnice i kola hitne pomoći, a u pojedinim slučajevima izvodila je takozvane "dvostruke udare", u kojima se napadaju spasioci dok pomažu preživjelima nakon prvog napada.

Rusko Ministarstvo odbrane optužilo je Ukrajinu za gotovo 2.000 kršenja primirja u prethodnih 16 sati. U to su ubrojani artiljerijski i tenkovski napadi, udari dronovima i "različite vrste municije" koje su bacali dronovi.

Ministarstvo je navelo da je u ukrajinskom napadu dronom na pograničnu oblast Kursk povrijeđeno nekoliko civila. Taj izvještaj nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Slično primirje proglašeno povodom pravoslavnog Vaskrsa prošle godine također je bilo obilježeno hiljadama kršenja.

Rat Moskve protiv Ukrajine obilježio je četvrtu godišnjicu 28. februara. Nakon više rundi mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država, razgovori su u zastoju, dok se američka administracija fokusira na rat s Iranom, a Rusija pokazuje malo naznaka spremnosti da odstupi od beskompromisnih pozicija koje je Ukrajina ocijenila neprihvatljivim.

Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy uputio je čestitku građanima povodom praznika i osvrnuo se na proteklu zimu, koja je bila neuobičajeno hladna i teška, dok su ruski napadi ostavili milione ljudi bez struje i grijanja mjesecima.

"Već petu godinu zaredom slavimo Vaskrs… uprkos boli, svim iskušenjima i zlu koje okružuje našu zemlju", rekao je Zelenskyy u saopštenju.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, u međuvremenu, prisustvovao je ponoćnoj liturgiji u jednoj moskovskoj katedrali i uputio praznične čestitke pravoslavnim vjernicima. Prema saopštenju Kremlja, pohvalio je Rusku pravoslavnu crkvu i druge vjerske organizacije zbog, kako je naveo, "podrške specijalnoj vojnoj operaciji i porodicama učesnika".

Izraz "specijalna vojna operacija" eufemizam je koji Kremlj koristi za rat u Ukrajini.