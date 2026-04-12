Bez dogovora: Vance otišao iz Pakistana nakon neuspjelih pregovora SAD i Irana

Maratonski pregovori s ciljem zaustavljanja rata u Iranu završeni su bez pomaka, dok je potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance otputovao nazad u SAD, uz velika pitanja o tome šta slijedi za sukob koji traje već 43 dana.

Prije nego što je 12. aprila napustio Pakistan, Vance je razgovore - najvišeg nivoa između Vašingtona i Teherana u posljednjih nekoliko decenija - opisao kao "suštinske", ali je rekao da je Iran odbacio ključne bezbjednosne zahtjeve SAD.

"Odlazimo odavde s vrlo jednostavnim prijedlogom, načinom razumijevanja koji predstavlja našu konačnu i najbolju ponudu. Vidjećemo hoće li je Iranci prihvatiti", rekao je Vance.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je da su dvije strane postigle razumijevanje "o nizu pitanja".

Međutim, kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, "postojale su razlike u stavovima o dva ili tri važna pitanja, te pregovori u konačnici nisu doveli do sporazuma".

Nuklearna "crvena linija"

Govoreći s novinarima nakon završetka razgovora, Vance je nagovijestio da Teheran snosi odgovornost za zastoj u pregovorima.

"Već 21 sat smo u ovome... Imali smo niz suštinskih razgovora s Irancima. To je dobra vijest", rekao je JD Vance. "Loša vijest je da nismo postigli sporazum. I mislim da je to mnogo lošija vijest za Iran nego za Sjedinjene Države."

Američke "crvene linije", rekao je Vance, odnosile su se na dobijanje "nedvosmislene i obavezujuće posvećenosti" Teherana da neće nastojati da razvije nuklearno oružje, niti sredstva za njegovo stvaranje, što je nazvao "ključnim ciljem" administracije.

"Jednostavno pitanje glasi: vidimo li kod Iranaca suštinsku spremnost i odlučnost da dugoročno ne razvijaju nuklearno oružje?", upitao je Vance. "To još nismo vidjeli."

Iranske nuklearne ambicije dominirale su razgovorima, ali je Vance rekao da je dnevni red obuhvatao i druga važna pitanja, uključujući zamrznutu imovinu i šire tenzije na Bliskom istoku.

Odbio je ulaziti u detalje, rekavši da neće "pregovarati u javnosti" nakon gotovo jednog dana zatvorenih razgovora.

Vance je rekao da je tokom pregovora bio u stalnom kontaktu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i najvišim zvaničnicima administracije.

Iranski otpor i prijetnja eskalacije

U objavi na mreži X, portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei pozvao je Vašington da se "uzdrži od pretjeranih zahtjeva i nezakonitih zahtjeva" i da prihvati "legitimna prava i interese" Irana.

On je opisao "intenzivne" razgovore kao sesije koje su obuhvatile širok spektar pitanja, uključujući Hormuški moreuz, ratne reparacije i "potpuni prestanak rata protiv Irana".

Državni mediji u Teheranu, u međuvremenu, optužili su Vašington za "kršenje obećanja" i "zlonamjerne poteze".

Propast pregovora izazvala je zabrinutost da bi se borbe mogle intenzivirati.

"Iranski režim ima osjećaj da pobjeđuje", rekao je Jason Brodsky, direktor politike u organizaciji United Against Nuclear Iran, nevladinoj istraživačkoj organizaciji. "To ohrabruje Teheran da ponovo odbije američku ponudu."

"Ali time rizikuje da precijeni svoju snagu", rekao je Brodsky za RSE. "SAD moraju promijeniti način na koji Iran donosi odluke kako bi srušile tu percepciju pobjede. Ovo postavlja pozornicu za vojnu eskalaciju."