Pet osoba poginulo u Ukrajinskim napadima na ruska skladišta

Ukrajinski dronovi su pogodili još dva skladišta koja koristi kompanija onlajn prodaje Wildberries, kao i treće u Moskovskoj oblasti, u kojima je poginulo pet ljudi, dok su Rusija i Ukrajina nastavile razmjenu prekograničnih udara, a mirovni pregovori uz posredovanje SAD su zastali.

Kijev je posljednjih nedelja pokušavao da poremeti poslovanje Wildberriesa, ruskog ekvivalenta Amazona, tvrdeći da pomaže rat protiv Ukrajine isporukom robe koja ima vojnu svrhu.

Rano 4. avgusta, skladišta Wildberriesa u Tverskoj i Sanktpeterburškoj oblasti su pogođena, dok Ukrajina pokušava da rat, koji je sada u petoj godini, prenese na obične Ruse kako bi izvršila pritisak na Kremlj da obnovi mirovne pregovore.

Treće skladište u Moskovskoj oblasti je takođe pogođeno, u čemu je petoro mrtvih i najmanje 10 povrijeđenih, prema riječima guvernera Moskovske oblasti Andreja Vorobjova.

"Nekoliko požara izbilo je u industrijskoj zoni Novoselki kao rezultat napada dronom. Najveći je bio u skladištu, gdje je otvoreni plamen već ugašen", rekao je Vorobjov.

Prema medijskim izvještajima i OSINT analizi Telegram kanala ASTRA, ukrajinski dronovi su takođe pogodili rafineriju nafte u Sizranju u Samarskoj oblasti Rusije, a geolocirani snimci prikazuju crni dim koji se diže iz objekta.

Rafinerija u vlasništvu Rosnjefta godišnje prerađuje 8,5 miliona tona sirove nafte, što čini više od tro procenta ukupnog kapaciteta rafinerije Rusije.

U posljednjih nekoliko nedelja, ukrajinske snage su napale više od desetak skladišta u vlasništvu kompanije Wildberries u više ruskih regiona.

Kompanija je nazvala napade, u kojima je pogođeno oko 15 različitih objekata kompanije, "terorističkim aktima".

Robert Brovdi, komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema (USF), izjavio je na društvenim mrežama da su ukrajinski dronovi napali 15 logističkih objekata u vlasništvu kompanije Vajldberis u protekle tri nedelje. Dodao je da je 13 od 15 skladišta uništeno u požaru kao rezultat napada.

Ukrajinske vazduhoplovne snage su izvijestile da su ruske snage napale Ukrajinu tokom noći jednom balističkom raketom Iskander-M i 136 jurišnih dronova.

Prema riječima ukrajinskih zvaničnika, jedna 89-godišnja žena je poginula u Nikolajevu tokom noćnog napada dronom, dok je sedam drugih ljudi, uključujući djecu, povrijeđeno.

U međuvremenu, u ukrajinskom gradu Sumi, šest ruskih vođenih avionskih bombi palo je u smrtonosnoj baraži, usmrtivši dvoje djece i jednu ženu, prema riječima regionalnih vlasti.

"Devojčice su imale 5 i 10 godina. Njihova tijela su izvučena iz ruševina njihove kuće", rekao je regionalni šef.

"Neopisiva tragedija", napisao je na Telegramu.

Američki izaslanik: Još nema sporazuma o sistemu Patriot

Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike Ukrajine, posebno Sjedinjene Države, da ubrzaju isporuke hitno potrebnih raketa protivvazdušne odbrane Patriot i drugog oružja, dok Moskva pojačava vazdušne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove.

Američki ambasador pri NATO savezu Matthew Whitaker rekao je kasno 3. avgusta da je rad sa Ukrajinom i Evropom na zajedničkoj proizvodnji sistema protivvazdušne odbrane u toku, ali dugoročni sporazum o proizvodnji raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot neće biti zaključen prije ove zime.

"Ne dozvoljavamo nikome osim američkim proizvođačima da ih proizvode u Sjedinjenim Državama", rekao je Whitaker u intervjuu za Fox news, misleći na rakete Patriot PAC-3 sposobne da presretnu ruske balističke rakete.

"Postoje mogućnosti za koprodukciju koje možemo da iskoristimo sa Ukrajincima i Evropljanima kako bismo proširili industrijsku bazu i podržali odbranu Ukrajine i Evrope", dodao je američki diplomata.

"Dugoročni sporazum o proizvodnji neće biti postignut do ove zime", rekao je Whitaker.

Nakon što je ove godine ostvarila malo ili nimalo teritorijalnih dobitaka duž ukrajinske linije fronta duge preko 1.200 kilometara, Moskva je pojačala svoje raketne napade na Ukrajinu, dok se zemlja suočava sa ozbiljnim nedostatkom sistema protivvazdušne odbrane sposobnih da presretnu brze balističke rakete.

Prošlog mjeseca, Zelenski je rekao da su Kijev i Vašington postigli dogovor o licencama za proizvodnju presretača PAC-3 Patriot, dodajući da se očekuje da će dijelovi za rakete stići u narednih nekoliko dana.

Međutim, Trump je 31. jula umanjio značaj sugestija da je Vašington spreman da Kijevu da licencu za samu proizvodnju raketa Patriot.

"Ovo oružje je nevjerovatno. Moramo biti veoma oprezni kada dozvoljavamo nekome da ga proizvodi", rekao je Trump novinarima na sastanku kabineta u Camp Davidu, dodajući da se njegova administracija "još nije složila" sa tim.

"Razgovaramo o tome. Ali teško je pokloniti takvu tehnologiju", rekao je.