Broj žrtava ruskog napada na Kijev porastao na 12 mrtvih i 57 povređenih

Spasioci na jednom od mesta ruskog napada na Kijev, Ukrajina, 14. maj 2026.
Spasioci na jednom od mesta ruskog napada na Kijev, Ukrajina, 14. maj 2026.

Broj žrtava ruskih masovnih napada dronovima i raketama na Kijev prethodne noći porastao je na 12 mrtvih i 57 povređenih, saopštio je gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.

On je na Telegramu objavio da je 27 povređenih hospitalizovano u kijevskikm bolnicama.

Kličko je petak, 15. maj, proglasio danom žalosti u znak sećanja na žrtve.

"Sutra će zastave u gradu biti spuštene na pola koplja", naveo je Kličko.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija u napadima 13. i 14. maja koristila 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova.

Državna služba Ukrajine za vanredne situacije saopštila je da su operacije potrage i spasavanja u okrugu Darnica u Kijevu u toku i da više od 170 spasilaca radi na otkopavanju ruševina.

Po podacima spasilačkih službi, u Darnickom okrugu spaseno je 27 ljudi, dok su hitne ekipe nastavile potragu za ljudima za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina pogođenog solitera.

Otklanjanje posledica napada nastavlja se u Obolonskom, Darnickom i Goloseivskom okrugu Kijeva, dok nadležne službe i dalje utvrđuju tačan broj žrtava, preneo je Ukrinform.


