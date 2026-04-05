Ukrajina saopštila da je pogodila ruska naftna postrojenja

Ukrajina je nastavila s napadima na rusku infrastrukturu za izvoz i proizvodnju nafte, pogodivši u nedelju postrojenja u dva regiona, dok je u ruskim napadima dronovima na Ukrajinu tokom noći ubijen najmanje jedan civil, rekli su zvaničnici.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u nedelju je otišao u Siriju na razgovore sa sirijskim kolegom Ahmedom el Šaraom, dok Kijev želi da istakne vojnu stručnost koju je stekao posle više od četiri godine rata.

Napadi uz borbe na frontu se nastavljaju dok su pregovori koje su predvodile SAD o okončanju invazije Rusije na Ukrajinu, koja je sada prešla granicu od 1.500 dana, zastali usled rata SAD i Izraela s Iranom.

Ukrajinski dronovi su pogodili Primorsk, ključno rusko postrojenje za izvoz nafte na Baltičkom moru, i rafineriju nafte NORSI u oblasti Nižnji Novgorod, blizu reke Volge istočno od Moskve, rekao je komandant ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je prvobitno rekao da je cevovod u Primorsku oštećen, ali je to povukao u kasnijoj objavi na Telegramu i naveo da je rezervoar za gorivo u lučkom području oštećen šrapnelom.

Požar je izbio u NORSI-ju, četvrtoj najvećoj ruskoj rafineriji nafte, nakon što su dva postrojenja tamo pogođena u napadu dronovima, naveo je guverner oblasti Nižnji Novgorod, Gleg Nikitin, na Telegramu.

Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade dronovima na ruska naftna postrojenja, smanjujući izvoz i ometajući mogućnosti Moskve da iskoristi skok globalnih cena energenata izazvan ratom u Iranu i praktičnim zatvaranjem Ormuskog moreuza. Primorsk je takođe pogođen 23. marta.

Rusko Ministarstvo odbrane je u nedelju saopštilo da su sistemi protivvazdušne odbrane u prethodna 24 sata oborili pet navođenih bombi i 293 ukrajinska drona.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su ukrajinske odbrambene snage neutralisale 76 ruskih jurišnih dronova ispaljenih od prethodne večeri, a da je 17 njih pogodilo 10 različitih lokacija, dok su fragmenti oborenih dronova pogodili tri lokacije.

Jedna osoba je poginula, a 60-godišnja žena je teško ranjena u napadu dronom u Nikopolju, gradu u Dnjepropetrovskoj oblasti, rekao je regionalni šef Aleksandar Hanža na Telegramu. Vlasti su saopštile da je u subotu pet ljudi poginulo u napadu dronom na pijacu u Nikopolju.

Borbe su se nastavile na nekoliko delova fronta na istoku i jugu Ukrajine, a ruske snage su izvele desetine napada, saopštila je ukrajinska vojska.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, osam godina nakon što je preuzela kontrolu nad Krimskim poluostrvom i podsticala rat u Donbasu, koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast na istoku Ukrajine.

Rusija sada okupira oko 20 odsto teritorije Ukrajine i zahteva od Kijeva da ustupi deo Donjecke oblasti koji njene snage nisu uspele da zauzmu u godinama teških borbi.

Kontrola nad Donbasom jedna je od glavnih prepreka u naporima koje posreduju SAD da se okonča rat.

Nekoliko rundi pregovora između SAD, Ukrajine i Rusije održano je u poslednjih nekoliko meseci, ali nijedan trilateralni ili bilateralni sastanak između Ukrajine i Rusije nije održan od početka rata u Iranu 28. februara.

Zelenski je posetio nekoliko zemalja na Bliskom istoku koje se suočavaju s napadima dronovima i raketama koje je ispalio Iran kao odgovor na američko-izraelske vazdušne napade.

"Danas u Damasku. Nastavljamo našu aktivnu ukrajinsku diplomatiju usmerenu na pravu bezbednost i ekonomsku saradnju", naveo je Zelenski na Telegramu.

Izvori: Reuters i AFP