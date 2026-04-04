Zelenski optužuje Rusiju za 'uskršnju eskalaciju' posle smrtonosnih napada

Rusija je u noći između petka i subote izvela veliki talas vazdušnih udara širom Ukrajine, obeleživši time 1500. dan opšte invazije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je okarakterisao napad kao "uskršnju eskalaciju", nakon što je Kremlj formalno odbio njegov predlog za privremeno primirje tokom praznika.

Prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, ruske snage su napale Ukrajinu s 286 dronova, uključujući oko 200 Šahed dronova. Ukrajinska protivvazdušna odbrana je presrela 260 dronova, navodi vazduhoplovstvo, dok je 11 dronova pogodilo 10 lokacija, a ostaci su pali na šest lokacija. Saopšteno je da je 14 ljudi poginulo širom Ukrajine.

Pet ljudi je poginulo, a 19 je povređeno kada su ruske snage u subotu rano ujutro napale dronovima pijacu u Nikopolju u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštila je Kancelarija državnog tužioca (GTP) koja je navela da je reč o "još jednom ruskom ratnom zločinu".

U Žitomirskoj oblasti, zapadno od Kijeva, spasioci su tražili preživele ispod ruševina kuća uništenih u ruskim napadima, dok je u Sumskoj oblasti, u napadima rano u subotu, povređeno 11 ljudi, uključujući 15-godišnje dete, nakon što su dronovi pogodili 16-spratnu stambenu zgradu i privatne kuće, navode policija Ukrajine i Državna služba za vanredne situacije.

Policija je takođe izvestila da su u proteklih 24 sata u Sumiju, u ruskim napadima poginule tri osobe, a povređene 22, među kojima ima i dece.

Osude iz Ukrajine

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko je u petak na X osudila ruske napade tokom dana.

"Svrha ovih dnevnih udara je jasna. Rusija namerno pokušava da poveća broj civilnih žrtava, poremeti živote, širi strah i ošteti ukrajinsku infrastrukturu", navela je Sviridenko.

Ukrajina je dotle izvela napade dronovima i raketama duboko na rusku teritoriju. Rusija je saopštila da je tokom noći presrela ukupno 192 ukrajinska drona.

U kombinovanom napadu na Rostovsku oblast poginula je najmanje jednu osobu, četiri su povređena, a oštećeno logističko skladište u Taganrogu, lučkom gradu na jugozapadu Rusije, preneo je Rojters (Reuters).

Značajna šteta je prijavljena u industrijskoj zoni Morozov u Lenjingradskoj oblasti, gde su posle napada na postrojenje koje proizvodi čvrsto gorivo za raketne sisteme Topolj-M i visokokvalitetni eksploziv dve osobe hospitalizovane, navele su regionalne vlasti u Rusiji.

Dalje na severu, dronovi su gađali Toljati u Samarskoj oblasti, gde se nalazi veliki proizvođač hemijskih đubriva ToljatiAzot, navele su ruske regionalne vlasti.

Pored toga, ukrajinski napad dronom izazvao je požar na komercijalnom brodu pod stranom zastavom u Azovskom moru, izvestio je Rojters.

Rusko Ministarstvo odbrane je u subotu saopštilo da su u poslednja 24 sata sistemi protivvazdušne odbrane oborili krstareću raketu Flamingo i 308 ukrajinskih dronova.

Zelenski: Rekordni ruski gubici u martu

Posle noćnih napada, Zelenski je na X objavio da su "ruski gubici ovog marta dostigli najviši nivo od početka rata".

"Samo naši napadi dronovima rezultirali su sa 33.988 ubijenih ili teško ranjenih ruskih vojnika, dok su artiljerijski i drugi napadi eliminisali još 1.363 ruska okupatora", naveo je ukrajinski predsednik.

"To znači više od 35.000 ruskih gubitaka za samo jedan mesec, i to su jasno verifikovani gubici. Imamo video dokumentaciju svakog takvog napada u našem sistemu", dodao je on.

Procene žrtava u ratu u Ukrajini je teško nezavisno potvrditi zbog izazova verifikacije u aktivnim borbenim zonama.

Zelenski je takođe naveo da se broj uništenih ruskih sistema protivvazdušne odbrane povećao, s 274 takva sistema pogođena u martu.

Generalštab ukrajinskih oružanih snaga je ujutru u subotu saopštio da je Rusija od početka ruske invazije izgubila približno 1.302.370 vojnika, uključujući 1.110 u poslednja 24 sata.

Rusija nije zvanično objavila koliko je vojnika poginulo od septembra 2022. godine, ali izvori NATO-a procenjuju da je čak 1,15 miliona Rusa izgubilo živote od početka opšte invazije u februaru 2022.

Zelenski je u februaru rekao da je Ukrajina izgubila 55.000 vojnika, a da se mnogo dodatnog osoblja vodi kao nestalo.

Zelenski u Istanbulu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u subotu stigao u Istanbul na razgovore s turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, saopštila je kancelarija ukrajinskog predsednika. Očekuje se da će fokus razgovora biti na bezbednosnoj saradnji, naveo je AFP, pozivajući se na visokog ukrajinskog zvaničnika. Zelenski bi takođe trebalo da se sastane sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem.

Poseta je usledila posle nedavnog telefonskog razgovora Erdogana i ruskog predsednika Vladimira Putina. Prema saopštenju turskog predsedničkog kabineta, Erdogan je naglasio važnost sprečavanja prepreka turskim naporima za mirno rešenje rata između Rusije i Ukrajine i pozvao sve strane da izbegavaju akcije koje bi mogle eskalirati sukob.

Zelenski je ranije naznačio da je Ukrajina spremna da nastavi trilateralne pregovore sa SAD i Rusijom, uključujući i potencijalne razgovore u Turskoj.

Takođe je istakao ponudu Ukrajine da podeli stručnost o odbrani od iranskih dronova sa zemljama Bliskog istoka i drugim državama, pri čemu sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov koordinira napore s Turskom i drugim partnerima sa značajnim kapacitetima.