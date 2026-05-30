Ukrajina tvrdi da je u noćnom napadu dronovima pogodila ruski raketni sistem i tanker

Ukrajina tvrdi da su njene snage izvele veliki noćni napad dronova ciljajući vojne i infrastrukturne objekte unutar Rusije i teritorije koju je Rusija okupirala.

Komandant Robert "Madjar" Brovdi iz ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme rekao je 30. maja da je koordinisana operacija pogodila 23 vojna i strateška cilja.

Rekao je da su ukrajinske snage pogodile više ciljeva u oblasti Taganroga u južnoj Rostovskoj oblasti Rusije, uništivši tanker iz moskovske flote u sjenci, koji se koristi za transport sankcionisane nafte, kao i taktički raketni sistem Iskander i dva protivpodmornička aviona Tu-142.

Ruski zvaničnici potvrdili su napad dronom na područje luke Taganrog, prijavivši požare koji su oštetili komercijalni tanker, rezervoar za gorivo i administrativnu zgradu.

Ruske vlasti su takođe prijavile napade u pograničnom regionu Belgoroda. Guverner Aleksandar Šuvajev rekao je da su ukrajinske snage izvršile 55 napada u prethodna 24 sata, ubivši tri civila i ranivši još tri. Rekao je da su u napadima učestvovali dronovi, artiljerija i avioni.

Tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene.

Na okupiranom Krimu, dronovi su, kako se navodi, pogodili i Morski naftni terminal u Feodosiji, ključno čvorište za snabdevanje gorivom ruskih snaga na poluostrvu. Stanovnici su prijavili jaku protivvazdušnu vatru praćenu eksplozijama i velikim požarom na lokaciji.

U međuvremenu, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je izvijestilo da je Rusija pokrenula veliki noćni napad u kojem je učestvovala balistička raketa Iskander-M, šest krstarećih raketa H-101 i oko 290 dronova tokom prethodna 24 sata.

Ukrajinske snage su saopštile da su presrele pet krstarećih raketa i 279 dronova, iako su neki projektili probili protivvazdušnu odbranu i izazvali štetu u nekoliko regiona.

Vlasti su izvijestile o napadima na stambenu, industrijsku i komunalnu infrastrukturu u Sumskoj, Zaporoškoj, Hersonskoj, Dnjepropetrovskoj i Poltavskoj oblasti, a povređeni su prijavljeni na nekoliko mjesta.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi napad velikih razmjera dok Moskva nastavlja svoj vazdušni napad na Ukrajinu.

U objavi na Telegramu 29. maja, Zelenski je pozvao Ukrajince da ostanu oprezni i prate upozorenja o vazdušnim napadima, rekavši da se očekuje "masovni napad".

Dodao je da ukrajinska protivvazdušna odbrana radi non-stop, ali da i dalje zavisi od zaliha koje dobija iz vana.

"Protivvazdušna odbrana i kontinuirana potreba da pomognemo Ukrajini da zaštiti svoje nebo su naši ključni prioriteti", dodao je.

Zelenski je takođe naglasio važnost inicijative PURL, multinacionalnog mehanizma za finansiranje i nabavku raketa protivvazdušne odbrane za Ukrajinu, rekavši da "mora da funkcioniše".

"Udružujemo sredstva od naših evropskih partnera i drugih prijatelja za kupovinu raketa, uključujući i za sisteme Patriot", rekao je. "Dovoljne zalihe zavise od Amerike i nadamo se da će saslušati Ukrajinu".