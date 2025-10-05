Osam decenija poslije masakra, Ukrajinci u Poljskoj tragaju za ostacima mrtvih

"Lokalni stanovnik kaže da su poljske trupe donijele tijela poginulih vojnika UPA ovdje", kaže Šeremeta govoreći iz šume oko četiri kilometra dalje od ukrajinske granice.

"Prema informacijama koje smo dobili, ovdje je 4. marta 1947. godine došlo do bitke", kaže za Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa Svjatoslav Šeremeta, direktor ukrajinskog Memorijalnog centra Dolja.

Tim ukrajinskih istraživača započeo je na jugoistoku Poljske potragu za posmrtnim ostacima 18 boraca Ukrajinske ustaničke armije (UPA)

Ako budu pronađeni, ostaci muškaraca bit će ekshumirani, ako bude moguće identificirani, a zatim ponovo sahranjeni.

Ekspedicija je rezultat delikatnog diplomatskog dogovora kojim se poljskim i ukrajinskim timovima omogućava da traže žrtve na odabranim lokacijama na teritoriji jedne i druge zemlje.

Varšava bitku zove "Volinjskim masakrom", dok se za Kijev radi o "Volinjskoj tragediji".

Desetine hiljada osoba, pretežno etničkih Poljaka, ubili su 1940-ih ukrajinski nacionalisti koji su nastojali stvoriti etnički homogen teritorij koji bi bio dio nezavisne, poslijeratne Ukrajine.

U osveti su ubijene hiljade Ukrajinaca, uključujući civile. Masakri su se uglavnom događali na područjima gdje se spajaju današnja Poljska, Ukrajina i Bjelorusija.