Osam decenija poslije masakra, Ukrajinci u Poljskoj tragaju za ostacima mrtvih

Tim ukrajinskih istraživača započeo je na jugoistoku Poljske potragu za posmrtnim ostacima 18 boraca Ukrajinske ustaničke armije (UPA)
"Prema informacijama koje smo dobili, ovdje je 4. marta 1947. godine došlo do bitke", kaže za Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa Svjatoslav Šeremeta, direktor ukrajinskog Memorijalnog centra Dolja.
"Lokalni stanovnik kaže da su poljske trupe donijele tijela poginulih vojnika UPA ovdje", kaže Šeremeta govoreći iz šume oko četiri kilometra dalje od ukrajinske granice.
Ako budu pronađeni, ostaci muškaraca bit će ekshumirani, ako bude moguće identificirani, a zatim ponovo sahranjeni.
Ekspedicija je rezultat delikatnog diplomatskog dogovora kojim se poljskim i ukrajinskim timovima omogućava da traže žrtve na odabranim lokacijama na teritoriji jedne i druge zemlje.
Varšava bitku zove "Volinjskim masakrom", dok se za Kijev radi o "Volinjskoj tragediji".
Desetine hiljada osoba, pretežno etničkih Poljaka, ubili su 1940-ih ukrajinski nacionalisti koji su nastojali stvoriti etnički homogen teritorij koji bi bio dio nezavisne, poslijeratne Ukrajine.
U osveti su ubijene hiljade Ukrajinaca, uključujući civile. Masakri su se uglavnom događali na područjima gdje se spajaju današnja Poljska, Ukrajina i Bjelorusija.
Ubistva već dugo bacaju sjenku na odnose dviju susjednih zemalja. Varšava je više puta tražila da njihovim timovima bude dozvoljeno da pretražuju područja zapadne Ukrajine u potrazi za ostacima ubijenih sunarodnjaka.
Poljska je 2016. godine 11. juli proglasila "Nacionalnim danom sjećanja na žrtve genocida koje su počinili ukrajinski nacionalisti nad građanima Druge Poljske Republike".
Ukrajina je odbijala poljsko definiranje događaja iz 1940-ih kao genocid, te su odbacivali zahtjeve da poljski istraživački timovi kopaju za žrtvama. Ali u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu i hitne potrebe za zapadnim oružjem, Kijev se sve više miri sa ovim pitanjem.
U oktobru 2024. poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski odgovarajući na novinarsko pitanje o ekshumacijama rekao je da "ljudi imaju pravo na hrišćansku sahranu", i dodao: "Ne vidim zašto bi [ekshumacije] trebale biti blokirane između zemalja koje pomažu jedna drugoj".
Mjesec dana kasnije, Kijev je objavio da "nema prepreka" za ekshumacije, a poljski timovi ubrzo su započeli rad u Ukrajini.
U maju 2025. poljski istraživači su na zapadu Ukrajine otkrili posmrtne ostatke desetina civila, uključujući žene i djecu. Poljski timovi planiraju ukupno 13 iskopavanja na teritoriji Ukrajine, dok je ekspedicija koju sprovodi Šeremeta jedna od četiri operacije koje će se provoditi u Poljskoj.
U kišom natopljenoj šumi na jugoistoku Poljske, iskopavanje je 30. septembra završeno u popodnevnim satima bez pronalaska ukrajinskih posmrtnih ostataka.
Potragu na ovom mjestu otežava činjenica da nisu pronađeni svjedoci događaja iz 1947. godine koji bi mogli tačno ukazati na lokaciju ukopa. Radovi će biti nastavljeni i 3. oktobra.