Bivši ukrajinski obaveštajac uhapšen u Srbiji obratio se Ambasadi Ukrajine u Beogradu

Bivši visoko rangirani pripadnik Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Andrij Naumov koji se nalazi u pritvoru u Srbiji od juna 2022. obratio se kao ukrajinski državljanin ambasadi te države u Beogradu.



To je za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdila je Tanja Savić, branilac okrivljenog Naumova.



"On je tražio pre nedelju dana da ga oni posete. Malo je komplikovanija procedura oko posete lica iz ambasade, ali ja mislim da će to sigurno biti u neko dogledno vreme", navela je Savić.



Ona je istakla da protiv Naumova još nije podignuta optužnica i da se za nastavak istrage čeka zvanična potvrda ukrajinskog tužilaštva da li se protiv Naumova u Ukrajini vodi bilo kakav krivični postupak.



Naumov koji je početkom juna uhapšen sa više stotina hiljada evra i dijamantima pod istragom je Višeg javnog tužilaštva u Nišu zbog sumnje da je prao novac.



"Zakonski rok za trajanje istrage je šest meseci, koliko može trajati i pritvor u ovoj fazi krivičnog postupka", naveli su u Višem javnom tužilaštvu u Nišu 13. septembra na upit RSE.



Dodaju i da će tužilaštvo odluku o eventualnom podizanju optužnice doneti u odnosu na rezultate istrage.



Odlukom Apelacionog suda u Nišu od 31. avgusta Naumovu je pritvor produžen do 2. oktobra. To je potvrđeno u sudu za RSE.



Sa Naumovim je uhapšen i nemački državljanin Aleksander (Alexander) Akst, protiv koga se takođe vodi istraga i koji se nalazi u pritvoru.



Naumov i Akst su uhapšeni 7. juna na graničnom prelazu Srbije i Severne Makedonije.



Oni su, kako je 8. juna saopštila policija, pokušali da preko granice prenesu više od 600.000 evra i oko 125.000 dolara u gotovini, kao i drago kamenje, čija je vrednost procenjena na oko 6.500 evra.



Policija je tada saopštila da su novac i dijamante našli prilikom pregleda automobila i da se "sumnja da potiču iz kriminalnih delatnosti".



Naumov, međutim, prema rečima branioca, tvrdi da je to bio njegov lični novac.



"On se izjašnjavao da je to njegov lični novac, odnosno novac njegove porodice i da to nije novac koji je pribavljen izvršenjem bilo kog krivičnog dela", navodi advokat Tanja, Savić, branilac Naumova.

Bez zahteva za izručenje

U Ukrajini se protiv Naumova vodi istraga zbog sumnje za veleizdaju, za šta je prema zakonu te zemlje predviđena kazna zatvora od 12 do 15 godina.



Naumov je Ukrajinu napustio 23. februara, nekoliko sati pre početka ruske invazije.



Generalno tužilaštvo Ukrajine je za RSE potvrdilo u julu 2022. da razmatra upućivanje zahteva Srbiji za njegovo izručenje.



Naumov je istragom obuhvaćen, kako su tada naveli, zbog prikupljanja informacija osetljive prirode.



Prema rečima njegovog branioca u Srbiji, Naumov nije upoznat sa istragom koja se protiv njega vodi u Ukrajini.



"On o tome nema bilo kakve informacije. Gospodin Naumov tvrdi sve vreme da se protiv njega nikada nijedan postupak u Ukrajini nije bio ni u fazi istrage niti se vodio", rekla je Savić.



Eventualni zahtev za njegovo izručenje još nije stigao na adresu srpskih vlasti.



To je 30. avgusta naveo ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, nakon pisanja pojedinih medija da je Vulin tokom posete Moskvi u avgustu razgovarao sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim "o mogućnosti da ukrajinski obaveštajac Andrij Naumov bude izručen Moskvi".

Ministarstvo pravde Srbije, koje je nadležno za izručenja stranih državljana, nije odgovorilo na pitanja RSE u vezi sa eventualnim izručenjem Naumova.



Ukrajina i Srbija imaju potpisan Sporazum o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima, kojima je to pitanje uređeno.



Odgovor je izostao i od Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koje je, između ostalog, nadležno za komunikaciju između državnih organa Srbije sa državnim organima drugih zemalja.



Na upit RSE nisu odgovorile ni Ambasada Ukrajine u Beogradu, kao ni Ambasada Rusije.

Rat u Ukrajini Više priča, analiza, foto i video zapisa te infografika o ratu u Ukrajini.

Ko je Naumov?

Bivši brigadni general Andrij Naumov u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU) počeo je da radi 2019. godine. Iz službe je isključen krajem jula 2021.



Jedno vreme bio je na poziciji šefa Glavnog direktorata za unutrašnju bezbednost, gde je dobio nova, veća ovlašćenja i uticaj u službi.



Pre dolaska u SBU, Naumov je radio u Državnoj agenciji za upravljanje zonom isključenja nuklearne elektrane u Černobilju.



Bio je odgovoran za upravljanje privrednim kompleksom zone isključenja, kao i za komunikaciju sa javnošću o statusu radijacije.



Pre nuklearne elektrane, 12 godina radio u Tužilaštvu, kao viši pomoćnik zamenika glavnog tužioca, a potom i kao viši tužilac.



Bivši obaveštajac je bio u fokusu novinarskih istraga koje su se ticale korupcije, šverca novca i drugih vrednih predmeta u inostranstvo.



Novinari "Šeme", projekta ukrajinskog servisa RSE - Radio Svoboda, su u oktobru 2020. godine otkrili elitne nekretnine Naumova, koje su nespojive sa zvaničnim primanjima državnog službenika.