Kandidat za ukrajinskog šefa obrane ima borbeni ugled, ali ga čeka težak politički izazov

Čovjek kojeg je predsjednik Volodimir Zelenski predložio za novog ukrajinskog ministra obrane ima bogato iskustvo u specijalnim postrojbama, tehnologiji dronova i novim načinima ratovanja.

Međutim, Jevgenij Hmara preuzima dužnost u kojoj će mu trebati političke vještine za upravljanje potencijalno napetim odnosima s ukrajinskim glavnim stožerom - i to usred tekućih prosvjeda protiv smjene njegova prethodnika, Mihajla Fedorova.

"Znamo da dolazi iz specijalnih operacija s vrlo dobrim rezultatima", izjavio je za RSE Timofij Milovanov, šef Kijevske škole ekonomije, opisujući Hmaru kao "izravnog, iskrenog, vrlo tehnokratskog... neki ljudi iz vlade su očarani njime".

Jedan bivši časnik ukrajinske službe sigurnosti (SBU) rekao je da je Hmara proveo 90 posto svog vremena na liniji fronte ili blizu nje.

"On zna kako prijeći liniju razgraničenja, ući unutra, izvesti operacije na okupiranim teritorijima i vratiti se; zna kako funkcioniraju jedinice s dronovima", rekao je za ukrajinski servis RSE Ivan Stupak, koji je sada vojni analitičar.

Oleh Ribačuk, voditelj think-thanka Centar za zajedničko djelovanje, također je istaknuo Hmarine borbene reference.

"On nije politički poslušnik, principijelan je, proukrajinski orijentiran, stvorio je jedinicu specijalnih snaga Alfa", rekao je za Ukrajinski servis RSE. No, dodao je, "Ministarstvo obrane je puno kompliciranije."

Političke bitke

Tu složenost naglašava sudbina Fedorova.

Predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Fedorova ovog tjedna usred oštrog sukoba s vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske, generalom Oleksandrom Sirskim.

Stotine ljudi okupile su se ispred ureda Zelenskog u Kijevu 16. srpnja, dan nakon što je objavljena smjena Fedorova, a te su se demonstracije nastavile i 17. srpnja.

Za mnoge prosvjednike Fedorov je predstavljao novi, tehnološki napredan način vođenja rata koji je bio u suprotnosti sa Sirskim, koji je školovan u sovjetskom sustavu.

No, Milovanov smatra da je to preveliko pojednostavljivanje.

"Potpuno je pretjerano kada ljudi govore: 'O, Fedorov je otišao, pa je otišla i obrambena tehnologija'. To nije točno. Imenovanje Hmare pokazuje da je obrambena tehnologija prioritet", rekao je Milovanov, koji je bio ukrajinski ministar gospodarstva od 2019. do 2020. godine.

To je u objavi na društvenim mrežama 16. srpnja naveo i sam Zelenski.

"Hmara je stekao opsežno i, u mnogim aspektima, neviđeno iskustvo u tehnološkim borbenim operacijama. Upravo na to bi naši obrambeni napori trebali biti usmjereni tijekom ovog rata", napisao je.

Tko je Hmara?

Hmara je stekao javnu prepoznatljivost u siječnju kada je imenovan vršiteljem dužnosti šefa SBU-a, glavne sigurnosne i obavještajne agencije u zemlji koja predvodi ukrajinske napade dronovima dugog dometa na Rusiju.

Prije tog imenovanja, od 2023. godine, bio je šef Alfe, specijalne postrojbe SBU-a koja je izvodila napade na ruske rafinerije nafte tisućama kilometara udaljene od linije fronte, što predstavlja najveći opipljivi uspjeh Ukrajine u ratu ove godine.

Ta je postrojba bila odgovorna i za operaciju "Paučina", drzak napad u lipnju prošle godine u kojem su dronovi lansirani s kamiona unutar Rusije uništili bombardere dugog dometa u zračnim bazama diljem zemlje.

Milovanov je rekao da je Hmara u svojoj ulozi u SBU-u također nadgledao "nejavne" tvrtke koje razvijaju ubojite ukrajinske dronove dugog dometa.

"Kada letim u Ujedinjene Arapske Emirate i ljudi me privatno pitaju, iz njihovih obrambenih tvrtki, njihovih državnih obrambenih tvrtki: 'Poznajete li ove dronove? Želimo ove dronove.' Ljudi imenuju dronove koji se raspoređuju, dizajniraju i nadograđuju u suradnji sa SBU-om, ili ponekad individualno i selektivno od strane SBU-a", rekao je.

Milovanov je dodao da će ukrajinsku vojnu strategiju pod Hmarom vjerojatno obilježiti kontinuitet, uz stalni fokus na duboke udare kako bi se oslabila sposobnost Rusije za vođenje rata i narušio njezin domaći moral.

No, tenzije koje su dovele do pada Fedorova mogle bi Hmaru također dovesti u sukob s generalima.

Ribačuk, koji je nekoliko mjeseci 2005. bio potpredsjednik vlade, rekao da Hmarin vojni dosje možda neće pomoći u takvoj borbi.

"Između njih će neizbježno doći do konfrontacije", rekao je. "U takvim dvorskim intrigama, pošteni ljudi, pošteni političari koji pokušavaju raščistiti korupciju, postaju žrtve."

Mnogi prosvjednici sugeriraju da je Fedorov srušen zbog svog protivljenja korupciji na visokoj razini oko nabave opreme za obranu. Stupak je rekao kako vjeruje da će Hmara nastaviti te napore.

"Mislim da će dopustiti određenom broju stručnjaka i časnika vojne protuobavještajne službe da se pridruže Ministarstvu obrane kako bi mogli raditi profesionalnije, tražiti izdajice i otkrivati pronevjere", rekao je.

Tekući prosvjedi

No najprije ukrajinski parlament mora odobriti Hmarino imenovanje, a njegova sljedeća sjednica zakazana je tek za sredinu kolovoza. U međuvremenu se prosvjedi protiv smjene Fedorova nastavljaju.

Neki su ih usporedili s prošlogodišnjim prosvjedima protiv pokušaja da se antikorupcijskim agencijama oduzme neovisnost. Kako su ti prosvjedi rasli, i pod pritiskom Europske unije, Zelenski je promijenio smjer.

"Ovi izazovi su različiti, ali u oba slučaja radi se o povjerenju u vodstvo i lošoj komunikaciji", izjavila je za RSE Hanna Šelest, direktorica sigurnosnih studija u kijevskom think-tanku Ukrainian Prism.

"Nije bilo odgovarajuće komunikacije iz ureda predsjednika", rekla je Šelest. "Ljudi dolaze [na prosvjede] ne zbog [Fedorovljeve] osobnosti, već zbog sumnje da drugi ljudi unutar vojske doista žele reforme i zato što predsjednik ne razgovara s ljudima, već sam donosi ove odluke."

Milovanov je rekao da će sada mnogo toga ovisiti o tome što će se dogoditi s prosvjedima.

"Prisustvovao sam im, i danas je drugi dan prosvjeda. Čini se da ne eskaliraju i da još uvijek nisu masovni", rekao je.

No, dodao je da bi kontroverza mogla potrajati još neko vrijeme i da gomile na ulicama i dalje imaju potencijal ostvariti utjecaj.

"Oni su značajni. Ljudi koji ih odbacuju čine pogrešku", rekao je. "Mogu eksplodirati i eskalirati. Ali za sada se ne čine na istoj razini kao ono što se moglo vidjeti prošle godine."