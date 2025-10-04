Sitno, a velika promena: Ukrajina ukida kopijku, 'simbol okupacije Moskve'

Ulice su preimenovane. Lenjinove statue su uklonjene. Sada, dok se ne nazire kraj ruske invazije, Ukrajina se sprema da se reši još jednog simbola nekadašnje dominacije Moskve: kopejke.

Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, razmatraće zakon kojim bi se ukinula kopijka, ukrajinski izraz za kopejku. Umesto nje, najmanja denominacija nacionalne valute bio bi šah, naziv valute koji znači "korak" i datira iz 16. veka – mnogo pre nego što je veći deo Ukrajine postao deo Ruskog carstva.

Nacionalna banka Ukrajine, koja je prošle godine pokrenula promenu, navodi da je cilj "promovisanje derusifikacije" u jeku rata Moskve protiv Ukrajine, koji se približava petoj godini od početka opšte invazije u februaru 2022. godine.

"Kopijka je deo Moskve koji ostaje u našim džepovima, na našim cenovnicima i, što je najvažnije, u našim glavama", rekao je u avgustu šef Nacionalne banke Andrij Pišnij.

Kopijka je stoti deo grivne, nacionalne valute od 1996. godine, pet godina pošto je Ukrajina stekla nezavisnost a Sovjetski Savez se raspao.

Predložena promena je deo širih napora da se zamene termini, simboli i institucije koji odražavaju ruski uticaj ili sovjetsko nasleđe i, kako kažu zagovornici, da se ojača ukrajinski jezički i kulturni identitet.

Predlog će verovatno biti usvojen, jer je među njegovim predlagačima predsednik Rade Ruslan Stefančuk, koji je iz stranke Sluga naroda predsednika Volodimira Zelenskog.

U objašnjenju zakona, objavljenom 1. oktobra, navodi se da "čak i 34 godine posle proglašenja nezavisnosti, postoji ime koje i dalje povezuje našu zemlju s Rusijom – to je naziv novčića u opticaju 'kopijka'".

U tekstu se ističe da se među 15 bivših sovjetskih republika verzija termina kopejka i dalje koristi samo u Ukrajini, Rusiji i Belorusiji, kao i u otcepljenom moldavskom regionu Pridnjestrovlje. Poslednje tri su opisane kao "neprijateljske prema Ukrajini".

"U kontekstu ruske agresije velikih razmera, zamena kopijke šahom je važan i neophodan korak", navodi se u belešci.

"Pošto smo proučili istoriju monetarnog opticaja u Ukrajini, došli smo do nespornog zaključka da naziv novčića u opticaju kao što je 'kopijka' zapravo predstavlja simbol okupacije iz Moskve", rekao je guverner Narodne banke Pišnij u septembru 2024. godine, kada je banka pozvala na promenu. "Danas ukrajinski narod vraća sve ono što mu je nepravedno oduzeto i izobličeno narativima Kremlja."

"Imamo svoj specifičan termin – šah – jedinstvenu ukrajinsku reč koja se odnosi na novčiće male nominalne vrednosti", rekao je on.

Od sticanja nezavisnosti 1991. godine, Ukrajina je preimenovala ulice, gradove, mesta i druge geografske lokacije koje su dobile ime po sovjetskim i ruskim ličnostima ili istorijskim događajima i datumima. Brojne statue boljševičkog vođe Vladimira Lenjina i drugih sovjetskih i ruskih ličnosti su uklonjene.

Opšta invazija koju je pokrenuo ruski predsednik Vladimir Putin u nastojanju da pokori Ukrajinu, pojačala je patriotska osećanja i ojačala osećaj jedinstva i nacionalnog identiteta među Ukrajincima.

Prelazak sa kopijke na šah ne bi promenio vrednost monetarne jedinice. Jedan evrocent trenutno vredi oko 48 kopijki i sitne novčiće Ukrajinci retko koriste u svakodnevnom životu.

Promena bi bila sprovedena postepeno, pri čemu bi neko vreme kopijka i šah bili paralelno u opticaju.