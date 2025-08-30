Kad muzika postane otpor: 'Ne možete ušutkati Ukrajince'

Kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, dirigentica Keri-Lynn Wilson osjetila je potrebu da reagira.

"Željela sam da svoj užas pretvorim u akciju", rekla je Wilson za Radio Slobodna Evropa (RSE), opisujući sebe kao ponosnu Kanađanku ukrajinskog porijekla.

"Tako sam došla na ideju da okupim orkestar sastavljen od najboljih muzičara iz Ukrajine, kako bismo predstavili njihovu snagu, umjetnost i pokazali Putinu da ne možete ušutkati Ukrajince. Ne možete uništiti njihovu kulturu", poručila je.

Ansambl koji je Wilson osnovala, Ukrajinski orkestar slobode (Ukrainian Freedom Orchestra), okuplja ukrajinske klasične muzičare iz cijele zemlje, gdje je rat razorio ranije živahnu muzičku scenu.

Orkestar trenutno završava svoju ljetnu sezonu nastupom u Londonu 29. augusta, nakon što su obišli festivale i koncertne dvorane širom Evrope u sklopu turneje nazvane Resilience Tour 2025 (Turneja otpornosti 2025).

"Naša misija je da se borimo na kulturnom frontu", izjavila je Wilson.

Orkestar je nastupio na Međunarodnom festivalu George Enescu u Bukureštu gdje je Wilson govorila za Rumunski servis RSE o izazovima s kojima se suočava ovaj neuobičajeni ansambl.

Od 70 muzičara, kako je rekla, "50 posto orkestra još uvijek živi u Ukrajini, od Kijeva do Lavova i Odese".

"Moramo dobiti posebne dozvole da muškarci mogu izaći iz zemlje, jer sada sve mobiliziraju", dodaje.

Projekat je dobio podršku prve dame Ukrajine, Olene Zelenske, koja je pomogla u organizaciji odgode vojne službe i dobijanju dozvola za putovanja u inostranstvo za muške članove orkestra.

Predsjednik Volodimir Zelenski također je priznao rad Wilsonove, dodijelivši joj Orden princeze Olge, civilno priznanje koje se dodjeljuje ženama za njihov doprinos ukrajinskoj kulturi.

Pored klasičnih djela poznatih kompozitora poput Beethovena, Wagnera i Dvoraka, orkestar izvodi i nove kompozicije ukrajinskih autora inspirirane ratnim događanjima.

Opera Majke Hersona (The Mothers of Kherson), koju je komponirao Maksim Kolomijec, govori o dvije žene koje kreću u potragu da spase svoju djecu koju su oteli ruski vojnici.

Još jedno djelo, Bucha Lacrimosa, skladala je Viktorija Poleva kao odgovor na masovna ubistva civila u ukrajinskom gradu Buča na početku invazije.

Wilson je objasnila da je Poleva prošla kroz Buču dok je bježala iz svog doma u Kijevu i bila svjedok strahota masakra.

"Svu tu emociju pretočila je u ovo prelijepo djelo, koje je snažno i u isto vrijeme pruža osjećaj svjetlosti – od tragedije do nade", rekla je Wilson.

I sama Wilson je doprinijela repertoaru orkestra. U njenoj verziji Beethovenove Ode radosti, riječ "radost" zamijenjena je riječju "slava", što na ukrajinskom znači "slava" ili "pobjeda", i često se koristi kao patriotski poklič.

Dirigentica vidi budućnost Ukrajinskog orkestra slobode i nakon rata, kada se muzičari budu mogli vratiti svojim karijerama u domovini.

"Nakon rata planiramo turneju pobjede, to je broj jedan, i želimo nastupati po Ukrajini", rekla je. Ali planira i dalje širiti ukrajinsku muziku publici širom svijeta.

"Mi ćemo nastaviti zauvijek kao simbol – simbol veličine i trijumfa dobra nad zlom", zaključila je.