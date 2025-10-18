Razgovori Trumpa i Zelenskog bez velikog proboja, ali održavaju odnos

Razgovori u Vašingtonu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nisu donijeli nikakve veće proboje, ali put diplomatskog procesa je nastavljen - sljedeća stanica je Budimpešta.

Prije posjete mnogo se govorilo o tome da Zelenski traži rakete Tomahavk ili drugo oružje kako bi pomogao svojoj zemlji da nastavi borbu skoro četiri godine nakon potpune invazije Rusije.

Ali mnogi posmatrači su rekli da je to uvijek bilo nerealno očekivanje.

Tomahavke

"Ukrajinci nisu došli očekujući da će se to dogoditi, tako da u tom smislu nije baš razočaranje", rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Jeremy Shapiro, direktor istraživanja Evropskog savjeta za međunarodne odnose.

"Nema šanse da bi ih se američka vojska odrekla. Previše su skupi", dodao je, napominjući takođe da ukrajinske oružane snage nemaju pomorska sredstva za lansiranje Tomahavka.

Ipak, simbolika potencijala da bi bili isporučeni izazvala je snažnu reakciju Kremlja i izgleda da je podstakla ruskog predsjednika Vladimira Putina da pozove Trumpa 16. oktobra.

Isporuka Tomahavka bi podvukla koliko se administracija udaljila od svojih ranih mjeseci, kada je Trump izrazio optimizam da bi brzo mogao da dovede do pregovora o okončanju rata.

Zelenski je nakon razgovora u Bijeloj kući primijetio da, iako nije postignut sporazum o isporuci Tomahavka, Trump ih nije u potpunosti skinuo sa stola.

Ilan Berman, viši potpredsjednik Američkog savjeta za inostranu politiku, rekao je za RSE da je ovo značajno.

"Pitanje je sada da li je moguće da Bijela kuća sastavi paket na koji će Rusija zaista odgovoriti na način na koji to ranije nije učinila. I mislim da tu Tomahavci dolaze na scenu", rekao je Berman, koji je takođe član upravnog odbora RSE.

"Moj utisak je da je to ono što pokreće razmišljanje. Ali mislim da su i predsjednik i njegovi savjetnici daleko manje optimistični u vezi sa tim da li će Vladimir Putin biti konstruktivniji akter nego što je bio prije šest meseci".

Mračno stanje u Ukrajini

Neki analitičari u Ukrajini su imali mračan stav o razgovorima, ukazujući u intervjuima za Ukrajinski servis RSE na nedostatak bilo kakvih konkretnih sporazuma ili najava.

"Suština je da od 1. novembra nemamo mehanizme za dobijanje oružja od SAD. Prethodni paket [pomoći] je završen, a novi budžet izdvaja samo 500 miliona dolara. To je polovina baterije Patriot", rekao je Valerij Čalij, ambasador Ukrajine u Vašingtonu od 2015. do 2019. godine.

Zaista, hitna potreba za dodatnom vojnom podrškom bila je jasna u danima koji su prethodili samitu, dok su ruski napadi dronova i raketa nastavili da padaju na ukrajinske gradove. Kilski institut, koji prati pomoć Ukrajini, zabilježio je pad od 57 posto u izdvajanjima vojne podrške iz evropskih zemalja tokom jula i avgusta u poređenju sa prvih šest mjeseci godine.

Njemački institut je napomenuo da je to uključivalo doprinose novoj PURL shemi, u okviru koje evropske zemlje kupuju američku vojnu opremu za Ukrajinu nakon što su Sjedinjene Države obustavile svoje nove pakete pomoći ranije 2025. godine.

Zelenski je rekao da je razgovarao o protivvazdušnoj odbrani sa Trumpom.

Usljed nedostatka suštinskog napretka, pažnja se neizbježno usmjerila na raspoloženje. U objavi na društvenim mrežama nakon toga, Trump je to opisao kao "srdačno" i svakako u suprotnosti sa gorkom razmjenom između Trumpa i Zelenskog u Ovalnom kabinetu u februaru.

Tom prilikom, ručak je otkazan. Ovog puta, dvojica državnika su sjedili sa svojim timovima za stolom koji je već bio postavljen.

"Tramp je ublažio [svoj stav o Ukrajini]. Ovo je mnogo bolje nego tokom prvih mjeseci njegovog predsjedničkog mandata", rekao je Volodimir Dubovik, vanredni profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Odesi, za Ukrajinski servis RSE.

"Ne vidim [ovaj sastanak kao] neuspjeh. Vidim pozitivnu dinamiku", dodao je.

Održavanje odnosa

Analitičari u Vašingtonu složili su se da je ovo pozitivna stvar: odnos između dva lidera je održan na pravom putu.

"Hajde da to shvatimo kao niz, a ne kao jednokratni događaj. Kada o tome razmišljamo kao o nizu, Ukrajinci su zaista napredovali od tog... oblačenja u Bijeloj kući", rekao je Berman.

Šapiro je primijetio da je Zelenski "uspostavio neku vrstu paralelizma sa... samitima Trump-Putin. On je u osnovi prihvatio tu ideju da će se Trump uvijek sastajati i sa Putinom u isto vrijeme, ili otprilike u isto vrijeme".

Nikako nije jasno da li to znači da bi Zelenski mogao da putuje i u Budimpeštu, gdje Trump kaže da će se uskoro sastati sa Putinom.

Trump je, kada je upitan o tome, rekao da će razgovori "najvjerovatnije biti dvostruki sastanak", ali sa Zelenskim "u kontaktu". Dodao je da "ćemo biti uključeni u trostruke sastanke, ali mogu biti i odvojeni".

Detalji formata još uvijek treba da se razrade. Trump je takođe naznačio da je zabrinut da Putin pokušava da produži proces.

Ponovo, nije jasno koliko će mu vremena američki predsjednik dati prije nego što u nekom trenutku odluči da izvrši dodatni pritisak putem sankcija, sekundarnih tarifa na ruske uvoznike energije ili novih vojnih isporuka.

Za sada, ovaj samit je bio bezuspješan, a Putin je dobio više vremena.