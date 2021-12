Grad u kojem je rođen 'mazohizam'

Roman govori o Severinu koji se zaljubljuje u lijepu mladu udovicu Vandu. Nakon što Vanda upozori Severina da on možda nije pravi muškarac za nju, tužni protagonista izjavljuje da, ako već ne može dostići sreću u ljubavi, "želim da okusim bolove i muke do samog taloga; želim da me maltretiraju, a žena koju volim da me izda... što okrutnije - to bolje".

Iako su možda Masoch i mazohizam i dalje škakljive teme u javnom diskursu Lavova, u turističkom uredu odgovaraju krajnje profesionalno.

"Dobro je što ste pitali za Masocha", kaže izvršna direktorica Ureda za turizam Halina Hrinik. "Znamo da je on za neke ljude važan. Možda bismo mogli da razmislimo o organizovanju događaja posvećenih njemu."

Tekst pjesme rock grupe Velvet Underground inspirisan Masochom mogao bi poslužiti kao inspiracija za priređivanje događaja u čast ovog pisca na elegantnim ulicama Lavova:

"Severine, Severine govori tako blago. Severine, dole na svoja savijena koljena. Osjeti bičevanje, u ljubavi dobiveno olako. Osjeti bičevanje, sad krvari za mene."

("Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip, now bleed for me.")