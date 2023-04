Fotografija napada na bolnicu u Mariupolju osvojila World Press Photo nagradu

Fotograf Associated Pressa Evgenij Maloletka osvojio je u četvrtak nagradu za fotografiju godine "World Press Photo" za svoju potresnu fotografiju radnika hitne pomoći kako nose trudnu ženu kroz razoreno zemljište porodilišta u ukrajinskom gradu Mariupolju, u haotičnom razdoblju nakon ruskog napada.

Fotografija od 9. marta 2022., na kojoj je smrtno ranjena žena, s lijevom rukom na krvavom trbuhu, dočarala je užas ruskog brutalnog napada na istočni lučki grad početkom rata.

Tridesetdvogodišnja žena Irina Kalinina (Iryna Kalinina) umrla je od ozljeda pola sata nakon što je rodila beživotno tijelo svoje bebe.

"Za mene je to trenutak koji sve vrijeme želim zaboraviti, ali ne mogu. Priča će uvijek ostati sa mnom", rekao je Maloletka u intervjuu uoči objave dobitnika nagrade, javlja AP.

"Evgenij Maloletka (Evgeniy Maloletka) uhvatio je jednu od najistaknutijih slika rusko-ukrajinskog rata usred nevjerojatno izazovnih okolnosti. Bez njegove nepokolebljive hrabrosti malo bi se znalo o jednom od najbrutalnijih ruskih napada. Iznimno smo ponosni na njega", izjavila je viša potpredsjednica AP-a i izvršna urednica Julie Pace.

Maloletka i videonovinar AP-a Mistislav Černov (Mystyslav Chernov), koji je također Ukrajinac, stigli su u Mariupolj upravo u trenutku kada je ruska invazija 24. februara 2022. izazvala najveći sukob u Europi od Drugog svjetskog rata.

Istraživanje agencije AP pokazalo je da je čak 600 ljudi možda ubijeno kada je 16. marta prošle godine pogođeno kazalište u Mariupolju koje se koristilo kao sklonište za bombe.

Njih dvojica su bili jedini međunarodni novinari koji su ostali u gradu prije nego su konačno uspjeli pobjeći iz grada koji su zauzeli Rusi.

Maloletka je rekao da on i Černov vjeruju da je bilo važno ostati u Mariupolju, unatoč opasnosti, "sakupiti glasove ljudi i njihove emocije i pokazati ih cijelom svijetu".

Serija fotografija Maloletke iz opkoljenog Mariupolja osvojila je i europsku regionalnu nagradu World Press Photo Stories koja je objavljena u martu.

"Mislim da je jako važno da je upravo Ukrajinac pobijedio na natjecanju koje pokazuje zločine ruskih snaga nad civilima u Ukrajini", rekao je. "Važno je da su sve slike koje smo radili u Mariupolju postale dokaz ratnog zločina protiv Ukrajinaca."

U druge tri globalne kategorije objavljene u četvrtak, dvostruki pobjednik World Press Photoa Mads Nissen iz Danske osvojio je Foto priču godine za svoju seriju za Politiken i Panos Pictures, pod naslovom "Cijena mira u Afganistanu", o svakodnevnom životu u Afganistanu u 2022.

Anuš Babjanjan (Anush Babajanyan) iz Armenije osvojila je nagradu za dugoročni projekt za Battered Waters za VII Photo and National Geographic Society, a egipatski fotograf Mohamed Mahdi osvojio je nagradu Open Format za Here, The Doors Don’t Know Me.

Četiri globalna pobjednika odabrana su između više od 60.000 prijava koje je poslalo 3.752 sudionika iz 127 zemalja.

Ranije najavljeni regionalni pobjednici uključuju Maju Levin za njezinu fotografiju za AP kako izraelska policija tuče ožalošćene koji nose lijes novinarke Al Jazeere Shireen Abu Akleh, koja je smrtno stradala dok je izvještavala o izraelskoj vojnoj akciji na Zapadnoj obali.

Nakon međunarodnog pritiska, izraelske obrambene snage priznale su da je vjerovatno jedan od njihovih vojnika ustrijelio novinarku.

Dobitnik Pulitzerove nagrade AP fotograf Emilio Morenatti, koji je izgubio nogu dok je izvještavao u Afganistanu, dobio je počasno priznanje za seriju fotografija ljudi u Ukrajini kojima su amputirani dijelovi tijela kao posljedica ruske invazije.