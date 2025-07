Podrumi užasa svjedoče o mučenjima u sovjetskim zatvorima u Lavovu 1941.

Igumanija Olena Viter preživjela je i svjedočila o mučenjima u zatvoru u ulici Loncki, gdje su je doveli 1. juna 1940. godine, optuživši je za saradnju s ukrajinskim podzemljem.

"Jedan pripadnik NKVD-a me uhvatio za ruke, drugi za kosu, treći za nos i ulili su mi mokraću u usta. 'Ovo je tvoja pričest', rekli su. Ujutro su me odvezli u zatvor. Saslušanja su se održavala svake druge ili treće noći. Na svakom saslušanju su me mučili. Tukli su me ponekad gumenom, ponekad metalnom palicom, čupali kosu, uvrtali ruke. Od dana hapšenja ispitivali su me 47 puta. Jednom su me vozili iz zatvora na saslušanje i pitali da li želim nezavisnu Ukrajinu. Rekla sam - da. Tada su me bacili u podrum, gdje su me napali štakori. Zatim su me ponovo odveli u sobu kod istražitelja, skinuli mi košulju i pustili električnu struju kroz tijelo pomoću žice", prisjećala se ona.

I za Olenu Viter je krajem juna 1941. izrečena smrtna presuda. Međutim, preživjela je zahvaljujući tome što su zatvoreni poljski oficiri uspjeli pobjeći i otvoriti vrata njene ćelije.

Leševi se nisu stizali odvoziti

U početku su tijela sa teritorije zatvora odvozili kamionima i zakopavali na raznim mjestima. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, istraživačke grupe su pronašle masovne grobnice u Lavovu i okolini. Međutim, u posljednjim danima juna 1941. godine, ubijene su počeli bacati u jame u zatvorskim dvorištima ili ih ostavljati u podrumima.

To su potvrdila brojna iskopavanja, ne samo u zatvorima Lavova. U velikom vanjskom dvorištu zatvora u ulici Loncki, prema navodima historičara, sahranjeno je oko 700 ljudi. Na leševe su posipali kreč kako bi se ubrzao proces raspadanja.