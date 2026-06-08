Sunce, more, pesak i bez benzina: Veliki problem turističke sezone na Krimu pod ruskom okupacijom

U videu na TikToku, ruska turistkinja kaže da će ona i njen muž na neodređeno vreme morati da ostanu u krimskom turističkom gradu Jalti – imaju dovoljno goriva da pređu samo 50 kilometara, a najbliža benzinska pumpa za koju se veruje da ga ima je u Simferopolju, udaljenom oko 80 kilometara.

Na Instagramu, snimak mobilnim telefonom iz automobila u pokretu prikazuje jednu benzinsku pumpu pored puta za drugom, većina njih nema gorivo na prodaju ili ima ograničene opcije kao što su dizel ili TNG. Iznad emodžija vriska inspirisanog Edvardom Munhom, na ekranu piše: "Nema goriva na Krimu".

A u videu na Telegramu, glumica iz Sevastopolja kaže da je "čekala tri sata, samo da bi joj rekli da tog dana nema više benzina za prodaju... To je noćna mora".

Otkako je Rusija preuzela kontrolu nad Krimom pre 12 godina, okupacione vlasti na ukrajinskom crnomorskom poluostrvu uvek su imale poteškoća da adekvatno snabdevaju region svim što je potrebno za njegovih dva miliona stanovnika.

Voda je stalni problem usled niza faktora: sušne klime u regionu, napora Ukrajine da zaustavi dotok vode s kopna i lošeg upravljanja ruskih zvaničnika koji su na vlasti na poluostrvu.

Hrana, roba i trajna dobra poput bele tehnike ili industrijskih isporuka dovoze se jednom od dve rute. Prva je put od 700 kilometara koji uz obalu vodi od ruske granice preko "kopnenog koridora" okupirane teritorije do prevlake koja povezuje Krim s kopnom. Druga je Krimski most, vredan više milijardi, koji je d Rusija napravila preko Kerčkog moreuza, i to je jedina direktna veza između Rusije i Krima.

Ovog leta, više od četiri godine od početka opšteg rata Rusije protiv Ukrajine, stvari su drugačije – i posebno teške.

Za stanovnike i turiste, nestašica benzina na Krimu značajno remeti sezonu odmora, kada desetine hiljada Rusa obično odlaze na velike udaljenosti kako bi uživale u legendarnim plažama i mirnim vodama poluostrva koje je Rusija okupirala i tvrdila da ga je anektirala 2014.

Zahvaljujući odvažnoj, ukrajinskoj industriji dronova u brzom usponu, vojska te zemlje je ugrozila priobalni put – čak i pogađala cisterne s gorivom – svodeći taj saobraćaj na relativno nizak nivo i primoravajući kamione da idu dužim putem južno i zapadno oko Azovskog mora.

Problem s tim za Rusiju je što je kamionima koji prevoze gorivo i druge opasne terete zabranjeno da prelaze preko Krimskog mosta, poznatog i kao Kerčki most. Zabrana je uvedena kada je ukrajinska obaveštajna služba detonirala kamion-bombu na mostu u oktobru 2022. godine.

Situacija na priobalnom putu preko okupirane teritorije je "katastrofalna" za Rusiju i saobraćaj "doživljava značajna kašnjenja i poremećaje zbog udara koje izvode ukrajinske odbrambene snage", rekao je ukrajinski vojni analitičar Vladislav Seleznjov za RSE 3. juna. "Prevoznici prema izveštajima nisu voljni da šalju cisterne s gorivom na poluostrvo, čak ni za znatno veće isplate".

Druga ruta je takođe problematična za Rusiju, sugerisao je on, tvrdeći da je "kapacitet Kerčkog mosta značajno ograničen", a da železnički trajektni saobraćaj preko moreuza "nije operativan".

Ruski zvaničnici i turistički operateri umanjuju značaj problema: "Krim je spreman, kao i turisti. Poluostrvo je otvorilo svoj topli zagrljaj", navodi se u jednoj reklami na državnoj televiziji.

"Situacija se sada donekle pogoršava. To je povezano sa spoljnim faktorima. Svi sve razumeju; svi su odrasli; niko sebi ne čupa kosu", kaže stručnjak za turizam u video izveštaju državne novinske agencije RIA Novosti, u kojem se navodi: "Turistička sezona 2026. na Krimu neće biti gora nego 2025."

Međutim, nestašica benzina koja pogađa Krim i, u manjoj meri, druge delove Ukrajine pod ruskom okupacijom, ukazuje na efikasnost nedavnog ukrajinskog talasa napada dronovima srednjeg dometa, koji su otežavali rusku logistiku, što je nova velika glavobolja za Kremlj.

Kriza na Krimu dok se nestašica goriva pogoršava usled ukrajinskih napada dronovima 1/6 Red automobila ispred benzinske pumpe u Jevpatoriji, Krim, 3. juna. Slike s ukrajinskog Krimskog poluostrva pod ruskom okupacijom pokazuju sve goru nestašicu goriva usled ukrajinske kampanje usmerene na proizvodnju i isporuku goriva u Rusiji. Kriza snabdevanja gorivom na Krimu se pogoršava dok ukrajinska kampanja napadima dronovima "srednjeg dometa" gađa cisterne za gorivo i skladišta.







2/6 Ljudi upisuju svoja imena na listu čekanja za gorivo na benzinskoj pumpi u Sevastopolju, Krim, 1. juna. Od kraja maja, prodaja goriva na Krimu je ograničena na 20 litara po vozilu, uz zabranu punjenja kanti. Kriza snabdevanja gorivom na Krimu se pogoršava dok ukrajinska kampanja napadima dronovima "srednjeg dometa" gađa cisterne za gorivo i skladišta.







3/6 Cisterna gori na putu koji ide od ruske granice prema Krimu. Sliku je objavio ukrajinski puk za dronove 2. juna. Usled dugometnih ukrajinskih napada dronovima na ruska naftna postrojenja, Krim je posebno teško pogođen naknadnom nestašicom goriva zbog intenzivirane ukrajinske kampanje dronova "srednjeg dometa" usmerene na rusku logističku opremu 30-200 kilometara od linija fronta. Kriza snabdevanja gorivom na Krimu se pogoršava dok ukrajinska kampanja napadima dronovima "srednjeg dometa" gađa cisterne za gorivo i skladišta.







4/6 Kadar iz amaterskog video-snimka prikazuje američki jurišni dron Hornet kako leti na maloj visini duž puta na teritoriji koju je okupirala Rusija. Dron je na kraju skrenuo i eksplodirao pored puta.

Ukrajina koristi jurišne dronove s fiksnim krilima u kampanji udara srednjeg dometa, uključujući Hornete, koji mogu autonomno da identifikuju potencijalne mete kao što su cisterne za gorivo. Kriza snabdevanja gorivom na Krimu se pogoršava dok ukrajinska kampanja napadima dronovima "srednjeg dometa" gađa cisterne za gorivo i skladišta.







5/6 Tabla s cenama goriva u Jevpatoriji 1. juna. U objavi na Telegramu 4. juna, Mihail Razvožajev, guverner Sevastopolja, objavio je da kamioni s gorivom tokom noći nisu mogli da stignu do tog krimskog grada. Kriza snabdevanja gorivom na Krimu se pogoršava dok ukrajinska kampanja napadima dronovima "srednjeg dometa" gađa cisterne za gorivo i skladišta.







6/6 Tabla s cenama goriva u Jevpatoriji 3. ​​juna. "Stajanje u redovima (za gorivo) sada nema smisla", rekao je Razvožajev u objavi 4. juna, dodajući da je "sada izuzetno važno ostati smiren i ne paničiti". Kriza snabdevanja gorivom na Krimu se pogoršava dok ukrajinska kampanja napadima dronovima "srednjeg dometa" gađa cisterne za gorivo i skladišta.







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Do toga je došlo dok se ruske snage muče da ostvare teritorijalne dobitke i zauzmu ceo ukrajinski region Donbas, što je ruski predsednik Vladimir Putin postavio kao ključni cilj, i dok su ukrajinski udari na energetske i vojne ciljeve širom Rusije naveli Kremlj da smanji obeležavanja pobede u Drugom svetskom ratu prošlog meseca i bacili senku na Putinov ekonomski forum u njegovom rodnom gradu ove nedelje.

Oprezno priznajući problem na sastanku 4. juna sa šefovima međunarodnih novinskih agencija tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Putin je rekao da će Rusija kao odgovor poboljšati svoju protivvazdušnu odbranu.

Krimska kriza s gorivom pružila je materijal i ruskim blogerima koji možda podržavaju rat u Ukrajini, ali često kritikuju način na koji ga Moskva vodi, i ukrajinskim komentatorima koji ukazuju na neuspehe i probleme strane koja napada.

"Neophodno je odmah početi s učvršćivanjem kopnenog koridora do Krima preko Mariupolja (zaštitnim) mrežama ili drugim sličnim inženjerskim rešenjima", navodi se u objavi 27. maja na istaknutom ruskom proratnom Telegram kanalu Zapiski veterana, uz poruku: "Odmah".

"Dođite, turisti, svojim automobilima; rado ćemo vas dočekati. Ali kako ćete otići – ne znamo", navodi se u objavi na proukrajinskom kanalu Krimski vetar.

Kako otići s poluostrva očigledno je postao pravi problem za turistkinju čiji je TikTok kanal identifikuje kao Galinu Gorinu.

"Turisti ostaju bez ikakvog benzina... Mi, na primer, imamo dovoljno za 50 kilometara", rekla je ona sedeći pored svog muža u videu objavljenom ranije ove nedelje. "Nemamo mogućnosti da nabavimo gorivo".

"Dakle, za mog muža i mene, ostala je samo jedna opcija: Da ostanemo i živimo ovde", rekla je uz smeh. "Ostajemo".

"Moram da stojim u redu za gorivo od pet ujutru“, rekla je stanovnica Sevastopolja po imenu Ksenija u objavi na društvenim mrežama ove nedelje. "Nestrpljivo čekamo da vlasti reše nestašicu benzina jer ne volimo da se budimo u četiri ili pet ujutru da bismo išli na benzinsku pumpu".

Još jedan stanovnik Krima, Andrej, pokazao je, kako je naveo, "luksuz za Krim" – kazaljka merača goriva koja pokazuje pun rezervoar. "Ovo je sada luksuz. Benzinske pumpe su sve prazne. Kako možemo da živimo? Kako možemo da stignemo na posao? Nije jasno".