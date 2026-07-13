Bez goriva, struje, komunikacije i turista: Posledice ukrajinske blokade Krima počinju da se osećaju

Ukrajina je u napadima dronovima pogodila skoro sve mostove ka Krimu, a poslednjih dana je pokrenula i napade na brodove, čime je to ukrajinsko poluostrvo pod ruskom okupacijom odsečeno od snabdevanja gorivom, a njegovu turističku industriju razorena u jeku letnje sezone.

Neumoljiva kampanja nastavljena je tokom noći 11. jula ukrajinskim napadom na četiri broda u Taganrogskom zalivu na Azovskom moru, saopštile su ruske vlasti.

Šef ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi saopštio je da je izvedeno 50 napada za pet dana. Taj broj se ne može nezavisno potvrditi, ali izgleda da ga potvrđuje kriza s gorivom na Krimu.

Krim u mraku dok ukrajinski dronovi gađaju električnu mrežu 1/8 Žena hoda sa lampom na baterije tokom nestanka struje u gradu Jevpatoriji na zapadu Krima 5. jula.

Serija ukrajinskih udara dronovima usmjerenih na električnu mrežu Krima tokom protekle sedmice izazvala je velike nestanke struje na većem dijelu poluostrva koje je okupirala Rusija. Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







2/8 Satelitski prikazi Krima tokom noći u januaru i julu 2026.

Snabdjevač električnom energijom za Krim, Krimenergo, objavio je 7. jula da je "zbog nesreća uzrokovanih neprijateljskim udarima dronova brojna naseljena područja trenutno bez napajanja". Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







3/8 Ljudi na ulicam u Jevpatoriji 5. jula.

U saopštenju Krimenerga navodi se da je 19 gradova i naselja širom poluostrva ostala bez struje 7. jula. Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







4/8 Snimak ukrajinskog drona objavljen 6. jula prikazuje jedan od nekoliko nedavnih napada na električne stanice na Krimu.

Kriza sa električnom energijom dolazi nakon što su ukrajinske snage tvrdile da su od 1. jula izvele 38 udara dronovima na elektroenergetsku infrastrukturu Krima, uključujući napad na energetsku mrežu Simferopolja, glavnog i drugog po veličini grada Krima, 6. jula.

Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







5/8 Biciklisti i pješaci na zamračenoj ulici u Jevpatoriji 5. jula.

Kriza sa električnom energijom na Krimu, koja dolazi usljed tekuće nestašice goriva na cijelom poluostrvu, dovela je do toga da su u nekim gradovima pogođene pojedine neophodne usluge, poput vodosnabdijevanja, a tramvajske usluge obustavljene.

Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







6/8 Stambena zgrada bez svjetla u Jevpatoriji 5. jula.

Gradske pumpe za vodu u Jevpatoriji su navodno onesposobljene zbog nestanka struje. "Pritisak vode u vodovodnoj mreži je ispod potrebnog nivoa i voda ne stiže do gornjih spratova zgrada ili uzvišenih područja", objavio je lokalni zvaničnik 6. jula. Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







7/8 Skoro prazna plaža u Feodosiji, na istočnoj obali Krima, fotografisana početkom jula.

Očigledni egzodus turista koji napuštaju Krim u Rusiju snimljen je krajem juna usred energetske krize izazvane ukrajinskim udarima na transportere goriva i infrastrukturu.



Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







8/8 Mračne stambene zgrade u Jevpatoriji 5. jula.

Vlasti koje je nametnula Rusija otvorile su "centre za hitnu pomoć" u nekoliko gradova na Krimu od 5. jula. Centri nude "punjenje telefona, pristup komunikacijama i trenutnu pomoć", usred tekuće krize sa nestankom električne energije. Na Krimu je u toku rastuća energetska kriza dok nestanci struje zahvataju ukrajinsko poluostrvo koje je okupirala Rusija.







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"Sve je veća oskudica goriva. Praktično ga nema. Nekada se prodavalo na crno", rekao je Oleksandar Lijev, ministar turizma u krimskoj autonomnoj vladi koja je postojala pre nego što je Rusija anektirala taj region 2014.

"Ponekad bi se nešto pojavilo na benzinskim pumpama... gorivo bi se ponekad pojavilo po preteranim cenama. Tokom proteklog dana gorivo se nigde nije pojavilo, čak ni po preteranim cenama. Prodaja na crno takođe je sve ređa", rekao je on 10. jula za Karent tajm (Current Time – televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja RSE).

Turisti traže evakuaciju

Kriza s gorivom se u različitom stepenu ponovila u regionima širom Rusije, gde su uvedena ograničenja posle ukrajinske kampanje napada na naftne rafinerije.

Stanovnici širom poluostrva žale se ne samo na nedostatak benzina, već i na nestanke struje, prekide u komunikaciji, pa čak i na nestašicu hrane i vode.

Turisti traže pomoć pri evakuaciji s Krima, tradicionalno meke za Ruse koji traže letnje sunce na plaži.

Vozovi saobraćaju preko milijardu dolara vrednog drumsko-železničkog mosta koji prelazi preko Kerčkog moreuza, na istoku poluostrva. Međutim, neki turisti su na odmor stigli automobilima i sada nemaju dovoljno benzina da odu.

Kriza se razvijala nedeljama. Početkom juna, napad dronom na voz doveo je do toga da Rusija obustavi železnički saobraćaj na mostu. Ubrzo posle toga, kako se nestašica goriva pogoršavala i napadi pojačavali, jedna ruska blogerka je pozvala turiste da ne odlaze na Krim.

"Ne možete trenutno da idete na Krim osim ako nije apsolutno neophodno. Neću ići, iako moram. Nema benzina – jednostavno ga nema, prijatelji. Ne samo to – kopneni put je zatvoren. Bombardovan je, a granatiraju i cisterne", navela je blogerka, koja je rekla da njen otac živi na okupiranom poluostrvu.

'Nećemo videti nijednu zadnjicu'

Ove nedelje, video bloger s Krima poveo je svoje pratioce u obilazak prazne plaže u Feodosiji.

"Potpuno je prazna. Hteo sam da vam pokažem više ljudi, ali, nažalost, nema ih toliko. Da. Plaža, naravno... zapravo, ljudi, izgleda da ovde nećemo videti nijednu zadnjicu", rekao je on.

Liev, bivši ministar, rekao je za Karent tajm da ponude hotela sa sniženim cenama privlače samo lokalne goste iz različitih delova Krima.

"Baš danas, jedan od menadžera hotela u Jalti mi je rekao da su počeli da primaju rezervacije od Krimljana", rekao je on. "Neki od njih, pošto imaju pare, sada imaju priliku da sami odu na odmor ovog leta. Retko kada Krimljani imaju takvu priliku".

Rusi koji žele da odu na Krim suočavaju se s proverama, uključujući i razgovore sa zvaničnicima.

Ruski predsednik Vladimir Putin je zauzimanje te teritorije izdvojio kao krunsko dostignuće svoje vladavine. On je 2014. rekao da poluostrvo ima "sveto značenje" za Rusiju, upoređujući ga s Hramovnom gorom u Jerusalimu.

Stanovnici sada plaćaju visoku cenu ruske okupacije.

"Danas je 6. jul. Probudila sam se uz nestanak struje, baš kao i svi ostali u Sudaku i Novom Svetu. I, kažu, širom Krima", napisala je ove nedelje stanovnica Sudaka.

"Nema struje, nema signala, nema interneta. Pa, mislim, mogla sam da pozivam i šaljem poruke, ali mobilni internet je praktično u prekidu – dobijala sam samo notifikacije, ali nisam mogla da se ulogujem ni na jednu od aplikacija za razmenu poruka", rekla je ona.

Tatjana, jutjuberka u primorskom gradu Čornomorske blizu zapadnog špica Krima, dokumentovala je slična iskustva, uključujući punjenje telefona na mestu za napajanje koje su postavile lokalne vlasti koristeći agregat u parku.

"Imali smo struju samo pet sati za četiri i po dana", navela je u jednom nedavnom videu. "Moj muž donosi vodu u kantama s hidranta".

Tatjana je čak zamolila svoje pratioce za finansijsku podršku kako bi mogla da kupi agregat.

Lokalna televizija je poručila stanovnicima da mogu da koriste "centre za pomoć". Tamo takođe mogu da obave poziv s fiksnog telefona ili da čuvaju lekove u frižideru.

"Potrebno vam je da obavite hitan poziv ili završite razgovor na aplikaciji za razmenu poruka? Sada možete da napunite svoj mobilni telefon ili koristite fiksni telefon u gradskom centru za pomoć stanovnicima", navodi se u jednoj promotivnoj poruci.

Ti centri podsećaju na "tačke nepobedivosti" u kojima su Ukrajinci tražili utočište od hladnoće tokom ruskih zimskih kampanja napada na elektroenergetsku infrastrukturu.

Međutim, na Krimu tokom leta vreme je povoljnije čak i ako klima uređaji ne rade.

Nagli rast cena hrane

Kriza sa strujom se loše odrazila na mala preduzeća.

"Neke prodavnice uopšte nisu otvorene, dok su druge i dalje otvorene, ali primaju samo gotovinu. Pošta takođe danas ne radi", navela je jutjuberka u Jalti ove nedelje.

Veće prodavnice poput supermarketa su otvorene, ali su podigle cene.

"Parmalat mleko bez laktoze je bilo 179 rubalja (oko dva evra), sada je 307", rekla je jedna stanovnica u videu snimljenom dok je šetala po prodavnici ove nedelje. "Na kasi su cene čak i veće nego na oznakama s cenama. Svuda su znaci koji ukazuju da se cena robe menjaju i da je trenutna cena ona na kasi".

Stručnjaci navode logističke probleme kao glavni razlog za rast cena hrane. Kao i u slučaju nestašice benzina, neki vozači se plaše da voze na Krim jer bi mogli biti žrtve napada dronovima.

Ukrajinski komandant za dronove Brovdi izjavio je da su kamioni koji prevoze benzin legitimne mete ukrajinske vojske i objavio je video snimke napada dronovima na ruske kamione.

Ruske okupacione vlasti obećale su ove nedelje da će problemi sa snabdevanjem biti rešeni u roku od dve nedelje i da će cene benzina pasti. Ipak, nisu objasnili kako će se to dogoditi.