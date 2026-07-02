U žestokim ruskim napadima na Kijev najmanje 13 poginulih

Najmanje 13 osoba je poginulo, a više od 80 ih je povrijeđeno, uključujući djecu, u noćnom ruskom napadu raketama i dronovima na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, saopštile su gradske vlasti.

"Bilo je više razornih direktnih pogodaka u stambene zgrade", izjavio je 2. jula šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko, dodajući da spasioci izvlače i preživjele i tijela poginulih ispod ruševina.

"Potvrđeno je devet smrtnih slučajeva, dok se izvještaji o još nekoliko mogućih žrtava još provjeravaju kako se spasilačke operacije nastavljaju", dodao je.

Tkačenko je kasnije ažurirao podatke, navodeći da je, prema podacima zvaničnika hitne pomoći i medicinskog osoblja, potvrđena smrt 13 osoba, a 86 ljudi je povrijeđeno.

Kijev je pod napadom balističkih projektila i dronova, a eksplozije se čuju širom grada, napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko u ranim jutarnjim satima 2. jula na Telegramu, upozoravajući stanovnike da ostanu u skloništima.

Požari i velika oštećenja na civilnoj infrastrukturi i stambenim zgradama prijavljeni su u nekoliko gradskih okruga, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

"Napore na terenu nastavljaju 570 spasilaca i više od 125 komada spasilačke opreme raspoređenih na pogođenim područjima", navodi se u objavi ove službe na Telegramu.

Dopisnik RSE Marjan Kušnir izvijestio je s terena, prikazujući posljedice noćnog napada na stambenu zgradu u kijevskom okrugu Šuljavka.

Ukrajinski šef diplomatije Andrij Sibiha oštro je osudio ruske udare, opisujući ih kao "teške ratne zločine", te je pozvao partnere i međunarodne organizacije da upute "snažne odgovore".

"Ratni zločinac Putin može voditi samo podao i teroristički rat protiv civila, žena i djece", napisao je Sibiha u objavi na platformi X.

Veče prije napada, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na "još jedan masovni ruski udar", pozivajući se na relevantne obavještajne podatke.

Rekao je da se "odmah" vraća u Ukrajinu iz Irske, gdje je boravio u zvaničnoj posjeti.

U Kijevskoj oblasti najmanje tri osobe su povrijeđene u ruskom napadu dronovima i projektilima, izvijestili su regionalni zvaničnici 2. jula.

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije navelo je u saopštenju od 2. jula da je izvelo napad velikih razmjera koristeći precizno oružje dugog dometa i dronove, kao odgovor na navodne ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

Meta su bili objekti vojne industrije, energetska infrastruktura u Kijevu i Kijevskoj oblasti, te infrastruktura vojnih aerodroma u nekoliko ukrajinskih regiona.

Takođe je navedeno da su ruske snage protivvazdušne odbrane presrele i oborile 327 ukrajinskih dronova iznad Rusije, uključujući Moskovsku i Lenjingradsku oblast.

Ukrajina negira da cilja civile ili civilnu infrastrukturu u Rusiji, navodeći da su njene vojne operacije strogo usmjerene na legitimne vojne ciljeve, logističke mreže i energetsku infrastrukturu koja pokreće rusku vojnu mašineriju.